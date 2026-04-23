Grave panorama para los profesores en Colombia: salarios quedan rezagados frente al promedio de la Ocde

El salario de los profesores en Colombia es inferior al promedio de la Ocde, evidenciando una brecha salarial significativa en el sector educativo - crédito Colprensa

Ser profesor en Colombia sigue significando una remuneración inferior a la que reciben docentes de buena parte de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Así lo evidenció un análisis internacional que comparó los salarios legales de maestros de educación secundaria superior en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo.

La distancia no es menor. Mientras varias economías europeas pagan cifras que superan con amplitud el promedio del bloque, Colombia permanece por debajo de esos niveles tanto en el ingreso inicial como en el salario más alto que puede alcanzar un docente durante su carrera.

Luxemburgo, Alemania y Suiza lideran el ranking de salarios docentes con remuneraciones anuales que superan los USD90.000 - crédito Colprensa

El contraste abre una discusión de fondo, cuánto se remunera a quienes forman nuevas generaciones y qué impacto tiene eso en la calidad educativa. Expertos advierten que el debate no depende únicamente del monto mensual, sino del diseño del sistema, la capacidad fiscal y la forma en que se distribuyen los recursos.

En la parte alta del escalafón aparece Luxemburgo, país que lidera el ranking. Allí, un profesor puede comenzar su trayectoria laboral con un salario cercano a USD99.600 anuales y llegar a un máximo de USD173.200. La cifra está muy por encima del promedio máximo de la Ocde, que ronda los USD76.000.

Después se ubican Alemania y Suiza, dos economías que también muestran ingresos superiores a las seis cifras en los niveles más altos. En Alemania, el salario inicial es de USD90.600 y puede subir hasta casi USD122.300. En Suiza, el arranque está en USD90.500 y el techo llega a USD137.400. Otros países con buen desempeño en materia salarial son México, Noruega y Austria, que también aparecen entre los mejor posicionados del estudio. La presencia de México llama la atención al tratarse de una economía latinoamericana que supera a varias naciones europeas en este indicador.

En contraste, Colombia figura lejos de los primeros lugares. Según el informe, un docente inicia con un salario de USD31.700 al año y puede alcanzar un máximo de USD57.900. Esto significa que incluso en el nivel más alto del país, la remuneración queda por debajo del ingreso inicial que reciben profesores en al menos los diez primeros puestos del ranking.

En Colombia, el salario inicial de un docente de secundaria es de US$31.700 anuales, mientras que el máximo alcanza los USD57.900 - crédito Presidencia de la República

La diferencia refleja una brecha persistente entre economías desarrolladas y países emergentes. También pone sobre la mesa los desafíos de competitividad laboral que enfrenta el sistema educativo colombiano a la hora de atraer nuevos profesionales.

Clara Inés Pardo, docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, explicó al diario La República que la distancia entre Colombia y el promedio de la Ocde no responde a una sola causa, sino a una suma de factores estructurales que se han mantenido en el tiempo. De acuerdo con la académica, esa brecha puede entenderse a partir de cinco variables principales: el PIB per cápita, la estructura del sistema educativo, el esquema salarial vigente, las restricciones fiscales y una menor presión competitiva dentro del mercado laboral docente.

“Entonces, Colombia no necesariamente invierte poco, sino que invierte bajo en términos absolutos, pero alto en términos relativos. El problema no es solo cuánto se paga, sino cómo se distribuye y bajo qué modelo”, señaló Pardo. La afirmación sugiere que el país destina recursos relevantes en proporción a su economía, aunque el resultado final para los maestros sigue siendo limitado cuando se compara con mercados de mayores ingresos y estructuras fiscales más robustas.

La brecha salarial docente entre Colombia y los países de la Ocde responde a factores como el PIB per cápita, el modelo educativo y las restricciones fiscales - crédito Colprensa

En la parte baja del listado también aparecen Brasil, Eslovaquia y Grecia. En esos casos, los salarios iniciales pueden estar por debajo de USD30.000 anuales. Además, en varios sistemas educativos los aumentos a lo largo de la carrera son modestos, lo que reduce los incentivos para permanecer en la profesión.

El estudio advierte que la remuneración docente no es un asunto aislado. Las diferencias salariales pueden influir directamente en la capacidad de los países para captar y retener talento en las aulas. Cuando los sueldos son más competitivos, suele mejorar la percepción social del oficio y las condiciones laborales resultan más atractivas.