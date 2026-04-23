Turismo en Colombia se desploma y deja un hueco de más de un millón de visitantes que ya se siente en la economía

Colombia sufrió en 2025 una caída del 15,4% en la llegada de turistas no residentes, encendiendo alertas en el sector hotelero - crédito @mateospanevello/TikTok

Mientras el turismo mundial avanza y varias regiones reportan mejores cifras de visitantes, Colombia tomó el camino contrario en 2025. El país cerró el año con una fuerte caída en la llegada de turistas no residentes, una señal que encendió las alarmas del sector hotelero y de alojamiento.

Los datos fueron expuestos durante la quinta Convención del Sector de Alojamiento, realizada en Montenegro, Quindío, donde empresarios y representantes gremiales revisaron el panorama de una industria que venía consolidándose como motor económico. Allí, la principal preocupación fue clara, Colombia perdió ritmo frente a sus competidores internacionales.

El turismo mundial creció 4%, pero Colombia pierde competitividad frente a otros destinos de Suramérica y Europa según Cotelco - crédito Prensa Agencia de Turismo Córdoba

Según cifras presentadas por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la llegada de visitantes no residentes se desplomó 15,4% en 2025. En términos absolutos, eso significó 1,1 millones menos de viajeros frente a 2024, con un cierre anual de 5,9 millones de personas.

Para entender el dato, se considera visitante no residente a quien entra al país de manera temporal, pero no vive permanentemente en él. Ese flujo incluye viajeros extranjeros y colombianos radicados en el exterior que regresan por vacaciones, negocios o visitas familiares.

José Duarte, presidente de Cotelco, advirtió que el retroceso contrasta con el comportamiento del mercado internacional. Mientras el turismo global crece 4% este año, Suramérica registra un aumento de 7% y Europa avanza 4%. “Esta es una conversación que se debe sostener con cifras y datos oficiales, hay que trabajar en una hoja de ruta porque se perdieron turistas internacionales”, dijo el dirigente gremial durante el encuentro.

El segmento más golpeado fue el de colombianos no residentes, que cayó 56,6%. En cambio, la llegada de extranjeros no residentes mostró un crecimiento de 4,7%, lo que evidencia que el deterioro no fue homogéneo y que ciertos nichos sí mantuvieron dinamismo.

El segmento de colombianos no residentes fue el más afectado, con una reducción del 56,6% en su llegada al país - crédito Colprensa

Para el gremio, el momento exige una revisión técnica del entorno nacional e internacional. Factores geopolíticos, costos internos y competitividad regional aparecen hoy en el centro del debate sobre cómo recuperar visitantes. Una de las propuestas más insistentes de Cotelco es aplicar un IVA diferencial del 5% para el sector hotelero. Duarte recordó que durante la pandemia el impuesto se redujo al 0%, mientras los tiquetes aéreos estuvieron gravados con una tarifa del 5%.

Desde la óptica empresarial, esa medida ayudaría a estimular el turismo interno y mejorar la capacidad de competir frente a la informalidad. Muchos alojamientos no regulados no cobran IVA y pueden ofrecer precios hasta 19% más bajos. “El IVA del 5% permitiría competir con la informalidad, aumentar la ocupación hotelera y, con ello, generar más empleo en el país”, señaló Duarte. El dirigente también alertó por el aumento sostenido de los costos laborales. Entre los factores mencionó los cambios recientes en el Código Sustantivo del Trabajo, el incremento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales.

Según explicó, el turismo depende intensamente de mano de obra. Hoteles, restaurantes, agencias, operadores y servicios conexos requieren personal permanente, por lo que cualquier ajuste laboral repercute de forma directa en los gastos operativos y en la generación de puestos de trabajo. Frente a la posibilidad de un nuevo aumento del salario mínimo, Duarte aseguró que podría enviar señales equivocadas al mercado en un contexto donde aún persisten presiones inflacionarias.

El aumento de costos laborales y la reducción de la jornada a 42 horas impactan la rentabilidad de hoteles y servicios turísticos en Colombia - crédito AFP

Otro frente de preocupación es la energía. Actualmente, el sector hotelero formal asume una sobretasa del 20% en la factura eléctrica, una carga que el gremio considera excesiva para una actividad que funciona las 24 horas del día. Duarte calificó ese cobro como “injusta e insostenible”, al considerar que desconoce el tratamiento industrial que históricamente ha tenido la actividad hotelera en Colombia.

El impacto, sostuvo, es especialmente sensible en regiones donde el costo del kilovatio ya supera la capacidad operativa de muchos negocios. A eso se suma el anuncio de nuevos cargos adicionales por consumo energético, lo que podría profundizar la presión financiera. En contraste con esas críticas, Cotelco respaldó el decreto que modifica el Registro Nacional de Turismo. Para el gremio, la norma fortalece la formalización y responde a una demanda reiterada desde las regiones.

La regulación es cuestionada por sectores vinculados a plataformas de alojamiento como Booking y Airbnb, que consideran que podría generar barreras adicionales. Sin embargo, Duarte defendió la medida al señalar que busca asegurar estándares mínimos de calidad, seguridad y sostenibilidad. El balance final del encuentro dejó un mensaje directo: el turismo interno también muestra señales de contracción y requiere estímulos urgentes. Para Cotelco, Colombia necesita políticas públicas enfocadas en reducir costos operativos, promover la legalidad y recuperar competitividad.