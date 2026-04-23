Este es el motivo por el que cada vez más personas congelan la esponja para lavar la loza

El frío intenso del freezer disminuye la carga bacteriana en las esponjas, pero no reemplaza una limpieza profunda - crédito (Imágen Ilustrativa Infobae)

El método de guardar las esponjas de cocina en el congelador ha ganado terreno en redes sociales como una solución práctica para mejorar la higiene en el hogar.

Aunque pueda parecer una costumbre poco convencional, cada vez más personas optan por este recurso para enfrentar uno de los problemas más frecuentes: los malos olores y la rápida degradación de estos objetos indispensables en la limpieza diaria.

El principal atractivo de este truco es la capacidad para hacer más lenta la proliferación de bacterias en las esponjas. Las bajas temperaturas del congelador impiden el desarrollo de microorganismos, responsables tanto de los aromas desagradables como de la potencial contaminación cruzada en la cocina.

Esta estrategia no sustituye una limpieza profunda ni el reemplazo regular de la esponja, pero sí contribuye a prolongar su vida útil y a mantenerla en mejores condiciones durante más tiempo.

Guardar las esponjas en el congelador ayuda a reducir los malos olores y limita la proliferación de bacterias - crédito (Imágen Ilustrativa Infobae)

Quienes deciden incorporar este hábito suelen seguir una rutina sencilla. Primero, enjuagan la esponja con agua caliente para retirar restos de comida y jabón. Luego, la escurren cuidadosamente para eliminar el exceso de agua, ya que la humedad residual puede convertirse en hielo dentro del congelador, dificultando su manipulación posterior.

Una vez lista, la esponja se ubica en una bolsa hermética o recipiente apto para la nevera, con el objetivo de evitar la transferencia de olores y líquidos hacia otros alimentos almacenados.

El período recomendado para dejar la esponja en el congelador puede ser de hasta 48 horas, dependiendo del nivel de contaminación estimado. Al retirarla, se aconseja dejarla recuperar temperatura ambiente y enjuagarla nuevamente antes de emplearla en tareas de limpieza. Si el olor persiste o la estructura está dañada, lo mejor es descartarla y utilizar una nueva.

Antes de congelar la esponja, se recomienda enjuagarla y escurrirla bien para evitar acumulación de hielo - crédito (Imágen Ilustrativa Infobae)

La congelación de esponjas no solo ayuda a combatir los malos olores, sino que también se ha convertido en un recurso alternativo para mantener alimentos frescos durante el transporte. Algunas personas la emplean como sustituto temporal de acumuladores de frío en loncheras, ya que la esponja congelada puede conservar la temperatura baja durante las primeras horas. Sin embargo, este uso tiene limitaciones: la capacidad de enfriamiento es breve y, si la bolsa que la contiene se rompe, puede humedecer otros productos.

Por otra parte, este truco no garantiza la eliminación total de microorganismos, pues algunos pueden sobrevivir y reactivarse al descongelarse, la congelación logra una disminución significativa, especialmente en esponjas que no han estado expuestas a contaminación masiva. Además, frena la descomposición de restos orgánicos atrapados en su interior, lo que contribuye a mitigar los olores.

Además, si la esponja está en muy malas condiciones, congelarla puede resultar contraproducente, pues podría provocar la dispersión de bacterias a los alimentos guardados en la nevera si no se toman las precauciones adecuadas.

Esta técnica no evita el cambio regular de las esponjas muy sucias o en mal estado -crédito (Imágen Ilustrativa Infobae)

Es así que el uso reiterado de este método puede afectar la integridad de algunas esponjas, sobre todo aquellas fabricadas con materiales sensibles o recubrimientos delicados. La congelación repetida puede degradar su estructura, reduciendo su eficacia en la limpieza.

Para quienes buscan alternativas aún más higiénicas, existen opciones como los paños de microfibra o los cepillos de cerdas, que suelen acumular menos bacterias y son más fáciles de desinfectar. De cualquier modo, siempre se recomiendan renovar la esponja de cocina cada una o dos semanas, según la frecuencia de uso y las condiciones de higiene en el hogar.

Sumado a esto se recomienda lavar la esponja de la loza con agua caliente, ya que junto con detergente, ayuda a desprender grasas y residuos, facilitando una limpieza más profunda. Aunque no elimina todas las bacterias resistentes al calor, por esto se recomienda usar la técnica del congelador para tener una rutina de limpieza más completa.