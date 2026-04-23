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Pereira vs. Nacional se jugará con público, pero prohibieron el ingreso de barras y camisetas de los dos equipos

Los incidentes en el Clásico del Eje entre los Matecañas y el Once Caldas obligó a reforzar los esquemas y los controles de seguridad en el estadio de la capital del Casanare

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Ilustración de un estadio de fútbol con gradas repletas de aficionados en colores rojo, verde y una estrella amarilla. Varios jugadores en el campo de juego.
El partido entre Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional será válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Colprensa

Atlético Nacional enfrentará este fin de semana a Deportivo Pereira en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, bajo un régimen de seguridad y convivencia que transformará la experiencia habitual de los aficionados.

La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol autorizó el encuentro a puerta abierta tras implementar un sólido protocolo que busca garantizar el desarrollo normal del espectáculo y sentar un precedente para futuros eventos masivos en el departamento de Casanare.

Entre las decisiones más destacadas adoptadas en las últimas sesiones extraordinarias de las autoridades locales se encuentra la prohibición estricta del ingreso de barras organizadas al estadio, tanto del equipo local como del visitante, así como la negación de acceso a cualquier persona que porte camisetas o distintivos de equipos del fútbol profesional colombiano o internacional. Las restricciones buscan reducir al mínimo cualquier potencial confrontación en las tribunas.

El estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, Casanare tuvo que subsanar una serie de solicitudes radicadas por el Ministerio del Interior y la Unidad para la Gestión del Riesgo - crédito Deportivo Pereira
El estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, Casanare tuvo que subsanar una serie de solicitudes radicadas por el Ministerio del Interior y la Unidad para la Gestión del Riesgo - crédito Deportivo Pereira

La respuesta institucional ante los antecedentes de atención especial en partidos con fuerte rivalidad se reflejó en una serie de medidas técnicas para el evento en Yopal. El estadio contará con aproximadamente 160 personas en logística, 30 detectores de metales y 32 especialistas en seguridad trasladados directamente desde Bogotá, detallaron las autoridades. Además, se prevé el refuerzo del perímetro externo con apoyo del Ejército Nacional de Colombia, medida orientada a fortalecer la prevención fuera del recinto deportivo.

De acuerdo con lo dispuesto por la logística oficial, el acceso para el público se habilitará desde las 1:00 p. m. (hora de Colombia), con controles adicionales en comparación con otras jornadas del torneo. Rubiel Vargas, director del Instituto de Deporte de Casanare precisó que entre las adecuaciones implementadas destacan la instalación de mallas divisorias en las graderías, fortalecimiento de rutas de evacuación, revisión de las baterías sanitarias, mejoras en el sistema de perifoneo y ajustes en los controles de acceso.

Recomendaciones de seguridad para el partido Pereira vs. Nacional - crédito Redes sociales
Recomendaciones de seguridad para el partido Pereira vs. Nacional - crédito Redes sociales

Las restricciones abarcan también la vestimenta, ya que estará prohibido llevar camisetas alusivas a cualquier equipo, reforzando el enfoque en la convivencia. Tampoco estará permitido el ingreso de elementos tradicionales asociados al fútbol como banderas grandes y bombos; además, se estableció una prohibición total de pirotecnia durante el desarrollo del partido.

Arbey Ramírez, capitán de Policía, explicó que todas las observaciones formuladas previamente por el Ministerio del Interior de Colombia, el Ministerio del Deporte de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya han sido subsanadas. Estas instituciones avalaron el plan de acción definitivo tras dos días de sesiones permanentes con las autoridades locales.

Así van Nacional y Deportivo Pereira en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

La Liga BetPlay 2026-1 solamente tendrá 19 fechas - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Liga BetPlay 2026-1 solamente tendrá 19 fechas - crédito Cristian Bayona/Colprensa
  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) (clasificado).
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
  3. Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
  4. Deportes Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +12) (clasificado).
  5. América de Cali: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado).
  6. Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado).
  7. Internacional de Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  8. Independiente Santa Fe: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 4).
  9. Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  10. Independiente Medellín: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  11. Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  12. Millonarios: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6).
  13. Águilas Doradas: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
  14. Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0).
  15. Fortaleza: 19 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -5) (eliminado).
  16. Cúcuta Deportivo: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado).
  17. Alianza FC: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado).
  18. Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado).
  19. Boyacá Chicó: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).
  20. Deportivo Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17) (eliminado).

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