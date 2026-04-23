Colombia

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a menores con talio, no llegaría Colombia antes de 2027: “Los sistemas judiciales son complejos”

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que se requiere de la visita de una experta independiente que verifique las condiciones de reclusión en las que estaría la empresaria

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La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa
Zulma Guzmán es señalada de la contaminación intencional con talio en alimentos que causó la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa

Ante los medios de comunicación, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, informó sobre la situación de la empresaria Zulma Guzmán, señalada de haber gestionado el envenenamiento de menores de edad con talio en Bogotá. De acuerdo con el jefe de la cartera, la extradición de Guzmán a Colombia desde el Reino Unido podría no definirse en 2026.

Primero se debe programar la visita de una experta independiente que verificará las condiciones de reclusión que tendría la empresaria en Bogotá, específicamente, en la cárcel La Modelo. Esa persona determinará si el penal cumple con los estándares establecidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.

Esa es una exigencia del sistema judicial británico. Cada mes hay una audiencia de control y hasta el mes de noviembre habría una primera audiencia donde podría empezar a saberse si se va a conceder la extradición. Antes de noviembre no sabemos si va a ser extraditada o no”, detalló.

El ministro aclaró que “difícilmente este año eso se va a decidir”. Se espera que en la audiencia de noviembre ya se cuente con el concepto de la experta independiente sobre las condiciones de reclusión en La Modelo y que, de esta manera, se pueda avanzar en el proceso de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, hay otro escenario que debe ser contemplado: la posibilidad de que se apruebe la extradición de Zulma Guzmán y que ella apele esa decisión. “Esa persona puede apelar esa decisión y se va a segunda instancia, y los sistemas judiciales son complejos y las personas que van a ser extraditadas tienen una serie de garantías”, detalló.

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