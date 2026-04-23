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Hermano de Nicolás Perdomo, de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, dejó conmovedor mensaje en redes: “Me quitaron la vida”

El joven aseguró que junto al productor de transporte de la producción se llevaron parte de su vida y que todavía no logra comprender los motivos por los que atentaron así contra su humanidad

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La actriz reveló la imagen de uno de los jóvenes que habría perdido la vida en el centro de Bogotá durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso - crédito Lagaita/Instagram
Hermano de Nicolás Perdomo lamentó la muerte del joven en el set de grabación de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito Lagaita/Instagram

La noticia del asesinato de Nicolás Perdomo y Henry Benavides durante una jornada laboral en un set de grabación en Bogotá ha dejado una huella profunda en el sector audiovisual y entre sus familiares.

El hecho ocurrió el 18 de abril, cuando Josué Cubillos, de 24 años, atacó a ambos trabajadores sin razón aparente a las afueras de la locación. Asimismo, varios integrantes de la producción de Sin senos sí hay paraíso 4 se han pronunciado sobre lo ocurrido tanto en redes sociales como en eventos públicos.

En medio de la conmoción, el hermano de Nicolás Perdomo decidió compartir un mensaje público en redes sociales, acompañado de una fotografía donde ambos aparecen sonrientes y vestidos de manera formal.

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Hermano de Nicolás Perdomo se quebró y dejó sentido mensaje en redes por la muerte del joven - crédito @letengoelchisme/IG

La imagen refleja el vínculo fraternal que los unía y ha sido motivo de conmoción entre quienes siguen el caso.

“Nico estoy tan mal papi 💔💔 papi me quitaron la vida te lo juro quedo con un vacío muy hpta no soy tan fuerte como pensé weon me dejas cosas muy lindas papi un gran hermano gracias por siempre estar para mí por esos últimos mensajes donde decías te amo bro te veré pronto hay Nico me duele”, escribió el hermano, en una publicación en Instagram.

El ataque inició cuando Henry Benavides, quien descansaba cerca de una reja, fue sorprendido por Cubillos por la espalda y lo ataca con un arma cortopunzante.

Nicolás Perdomo intervino en un intento por socorrer a su compañero y recibió heridas de gravedad que resultaron fatales. La tragedia, aún bajo investigación por parte de las autoridades, ha generado reacciones de incredulidad y pesar en las redes.

Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales
Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales

Asimismo, el hermano del joven muerto mientras intentaba defender a su compañero a las afueras del set de grabación continuó exponiendo su frustración.

“Nico TE AMO BRO ❤️ mi cora solo sentía por ti, no sé estoy muy loco ❤️ me dejas un vacío para toda mi vida eres mi hermano mayor y mi espejo y me queda tan claro lo que tengo que hacer que sigue gracias por que hasta tus pasos los siento por donde camino te amo bro te extrañaré por siempre”.

Diversos miembros de la comunidad audiovisual y usuarios de redes sociales han manifestado su solidaridad con las familias de las víctimas. Los mensajes de apoyo y condolencias se han multiplicado, reflejando el impacto que la noticia ha tenido entre quienes conocían a los jóvenes y también entre desconocidos que empatizan con el dolor ajeno.

Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X
Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X

Mientras avanzan las investigaciones, el recuerdo de Nicolás y Henry permanece vivo en quienes los conocieron, y los mensajes de amor y despedida de sus seres queridos siguen circulando en las redes como testimonio del vacío dejado por su partida.

Esto dijeron Majida Issa y Carmen Villalobos

A través de un video en su cuenta de Instagram, la actriz conocida por su papel de La Diabla en el seriado dejó un contundente mensaje en el que criticó los videos que han circulado en redes sociales sin pensar en el dolor de sus familiares.

Asimismo, señaló que es una de las abanderadas en el tema de la protección de los derechos laborales de los actores y pidió respeto para los allegados de Nicolás. Sumado a esto, indicó que el equipo está recibiendo atención psicológica.

La famosa aprovechó su reconocimiento para darle visibilidad al ataque que dejó dos integrantes del equipo muertos - crédito @PaolaCondeC / X

Otra de las que habló fue la actriz Carmen Villalobos, reconocida como Mejor Actriz Protagónica y Actriz Favorita del Público en los reciente Premios India Catalina, dedicó su distinción a la memoria de Perdomo y Benavides Cárdenas: “Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción. Estos chicos, aunque no estuvieron conmigo en este proyecto de La huésped, se los dedico de aquí hasta el cielo”.

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