Colombia

Sergio Fajardo respondió a Petro tras acusaciones de calumnia y cuestionó su rol en el proceso electoral: “Necesita dos candidatos”

El candidato presidencial señaló que el Gobierno estaría promoviendo un escenario de polarización de cara a las elecciones del 31 de mayo

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Sergio Fajardo dedicó unas palabras a Gustavo Petro tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia. Fotos: Asofondos Colprensa - Mariano Vimos
La controversia se originó luego de que Fajardo afirmara en una entrevista que Petro actúa como “un candidato permanente” - Mariano Vimos

El candidato presidencial Sergio Fajardo publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en el que respondió directamente al presidente Gustavo Petro, en medio de un intercambio de declaraciones que se produce a pocas semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia.

En su pronunciamiento, Fajardo planteó críticas sobre el papel del mandatario en el actual contexto electoral, señalando que existe una estrategia orientada a promover la polarización política. El intercambio se originó luego de que Petro rechazara cualquier vínculo con sectores ilegales y acusara al exalcalde de Medellín de calumnia en un mensaje público.

El jefe de Estado había escrito: “Hermano, yo no ayudo a amigos y defensores de paramilitares narcotraficantes. No me calumnie”, en respuesta a afirmaciones previas de Fajardo en una entrevista radial, donde cuestionó su rol actual como gobernante.

Cruce de declaraciones

Fajardo sugirió que existiría una estrategia para favorecer escenarios de confrontación política entre candidatos - crédito @sergio_fajardo/X
Fajardo sugirió que existiría una estrategia para favorecer escenarios de confrontación política entre candidatos - crédito @sergio_fajardo/X

La respuesta de Fajardo se produjo a través de un extenso mensaje en X, en el que abordó directamente al presidente y expuso su interpretación del escenario político actual. En su publicación, el exalcalde afirmó que el mandatario busca orientar el debate electoral hacia una lógica de confrontación.

A usted, y a su protegido, le conviene la polarización y la división”, escribió Fajardo al inicio de su mensaje, en el que también señaló que el presidente estaría interesado en que las elecciones se conviertan en un mecanismo de evaluación personal.

En esa línea, agregó: “Usted quiere que las elecciones sean un referéndum sobre usted: su vanidad y obsesión no le permiten otra cosa”, frase con la que cerró su planteamiento central sobre el enfoque que, según él, impulsa el Gobierno en el proceso electoral.

El pronunciamiento incluyó cuestionamientos sobre la forma en que se estarían planteando los debates entre candidatos. Fajardo indicó que existiría una intención de limitar los espacios de discusión pública. “Por eso su protegido no quiere un debate sin exclusiones y sin limitaciones. Ustedes quieren debates a medida, como quieren elecciones a medida”, señaló en el mismo mensaje.

Señalamientos sobre una presunta estrategia electoral

El presidente Gustavo Petro partirá de Colombia el 20 de septiembre para una gira en Estados Unidos, que comenzará en Chicago - crédito Joel González/Presidencia
Fajardo concluyó su pronunciamiento señalando que el enfoque del presidente en el proceso electoral responde a una motivación personal - crédito Joel González/Presidencia

Las declaraciones de Fajardo se enmarcan en una serie de críticas que ha venido realizando contra el Gobierno nacional en el contexto de la contienda electoral que se definirá en la primera vuelta del 31 de mayo.

En intervenciones recientes, Fajardo planteó la hipótesis de que el presidente estaría favoreciendo indirectamente a determinados candidatos como parte de una estrategia política. Según lo expresado, esta dinámica buscaría consolidar un escenario de confrontación ideológica.

Quiere que votemos petrismo o antipetrismo, escribió, al tiempo que afirmó que para ello se requerirían dos figuras opuestas que representen extremos dentro del espectro político. En ese contexto, mencionó a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como ejemplos de posiciones que, según su planteamiento, contribuirían a ese esquema de polarización. De acuerdo con Fajardo, la presencia de estos perfiles permitiría intensificar el debate público en términos de confrontación.

Asimismo, reiteró su llamado a la realización de debates abiertos, sin restricciones ni exclusiones, y planteó interrogantes sobre la disposición de algunos sectores a participar en estos espacios.

Presidente, ¿Por qué no le pide a Iván Cepeda que debata con todos y de todo? ¿Qué miedo tiene?”, cuestionó en su mensaje.

El presidente Gustavo Petro respondió en redes sociales a Sergio Fajardo, rechazando acusaciones y afirmando que no respalda a defensores de paramilitares ni narcotraficantes - crédito Gustavo Petro/X
El presidente Gustavo Petro respondió en redes sociales a Sergio Fajardo, rechazando acusaciones y afirmando que no respalda a defensores de paramilitares ni narcotraficantes - crédito Gustavo Petro/X

Las declaraciones del exalcalde también incluyeron referencias a la participación ciudadana en el proceso electoral, destacando la existencia de un número significativo de votantes indecisos, así como de personas que podrían incorporarse por primera vez o salir de la abstención.

Millones de electores no ha decidido su opción, otros pueden salir de la abstención y hay miles de nuevos votantes que lo harán por primera vez”, señaló, en relación con el panorama electoral.

En su publicación, Fajardo planteó además la discusión sobre el tipo de sistema democrático en juego, al contrastar lo que denominó como “democracia limitada” frente a “democracia plena”, en el marco de las condiciones del debate político.

Desde el sábado 31 de mayo del 2025, ciudadanos y movimientos pueden inscribirse para cambiar su puesto de votación o registrar comités de apoyo, en un proceso que se extenderá hasta marzo de 2026 - crédito Registraduría Nacional
El intercambio ocurre a semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional

El cruce de declaraciones también se inscribe en un debate más amplio sobre el papel del Gobierno durante el proceso electoral, particularmente en lo relacionado con las garantías de transparencia e imparcialidad. En ese sentido, distintos sectores han manifestado posiciones frente a las responsabilidades institucionales en el contexto de elecciones, así como sobre la necesidad de condiciones equitativas para los candidatos.

El mensaje de Fajardo concluyó con un llamado directo a la realización de debates electorales bajo condiciones abiertas: “¡Debate electoral, ya! Sin exclusiones. Sin censuras. Sin trampas”, reiterando su postura frente a la dinámica de la contienda.

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