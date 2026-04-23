Colombia

‘La casa de los famosos’ se llenó de besos: Juanda Caribe y Mariana Zapata, y Alexa Torrex y Tebi sorprendieron con románticos acercamientos

La dinámica de convivencia en el programa dio un giro inesperado con dos besos que generaron asombro entre los participantes y encendieron las redes sociales. Los acercamientos entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, así como entre Alexa Torrex y Tebi, marcaron uno de los episodios más cuestionados en redes sociales

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Dos besos encendieron La Casa de los Famosos: el acercamiento de Juanda y Mariana y el reto de Alexa y Tebi - crédito cortesía Canal RCN
Dos besos encendieron La Casa de los Famosos: el acercamiento de Juanda y Mariana y el reto de Alexa y Tebi - crédito cortesía Canal RCN

Un nuevo episodio de La casa de los famosos Colombia volvió a captar la atención de la audiencia por los inesperados giros en la convivencia y las relaciones entre los participantes.

La última dinámica dentro del reality fue protagonista de uno de los momentos más comentados, cuando Juanda Caribe y Mariana Zapata sorprendieron a todos al compartir un beso que no solo tomó por sorpresa a sus compañeros, sino que rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto dentro de la casa como en redes sociales.

Durante una actividad organizada en el programa, Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un beso que generó reacciones inmediatas entre los participantes. La escena fue recibida con asombro y comentarios de sorpresa, ya que la relación entre ambos ha venido despertando rumores y especulaciones desde hace varias semanas. “La química entre Juanda y Mariana era evidente para muchos seguidores del programa, quienes ya habían notado gestos y miradas que daban pie a pensar en un vínculo más allá de la amistad”, señalaron algunos internautas.

La convivencia en La casa de los famosos Colombia dio un giro inesperado con dos besos que desataron reacciones dentro y fuera del reality. Los acercamientos entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, así como entre Alexa Torrex y Tebi, generaron polémica y avivaron los rumores sobre las relaciones sentimentales de los participantes - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

No es la primera vez que la cercanía entre ambos despierta comentarios. El propio Juanda ha reconocido en varias ocasiones sentir una “conexión” con Mariana, lo que ha avivado las especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo entre ellos fuera de la amistad. Como era de esperarse, el momento dividió opiniones tanto dentro de la casa como en plataformas digitales. Mientras algunos celebraron la naturalidad del acercamiento, otros cuestionaron la situación, especialmente por el trasfondo emocional de Juanda fuera del reality.

La controversia no se hizo esperar, ya que el comportamiento de Juanda con Mariana ha generado debates en redes sociales, donde incluso se habló de posibles conflictos con su pareja en el exterior. Sheila Gandara, expareja de Juanda Caribe, manifestó públicamente: “No acepto lo sucedido en la casa y estoy concentrada en criar a mi hija Victoria”, dejando claro su desacuerdo con lo ocurrido durante el programa.

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Por otro lado, el ambiente en La casa de los famosos se mantuvo lleno de sorpresas y retos, como el beso entre Tebi y Alexa Torrex. Durante una dinámica de “verdad o reto” liderada por Karina García, ambos aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos. “Alexa, yo, en nombre de toda Colombia, te reto a que le des un beso a Tebi que dure 15 segundos”, propuso Karina, y la pareja aceptó ante la mirada y aplausos de sus compañeros.

“Creo que dos personas se salieron del grupo 😮“, ”Una vez más quedó demostrado que a Juanda le gusta Mariana pero a Mariana NO LE GUSTA Juanda", “Por eso es que Karina es y seguirá siendo la reina del contenido😍“, ”Más pasión tuvo el beso de Campanita y tebi 😂“, ”A Mariana ni le gusta ese tipo", “La casa de los mozos 😂“, (Sic), fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

El drama en torno a los acercamientos entre ambas parejas se intensifica porque varios de los involucrados tenían relaciones sentimentales fuera del programa. Juanda Caribe, por ejemplo, ingresó a la casa estando casado con Sheila, mientras que Tebi también tenía pareja al momento de iniciar el reality.

Sin embargo, recientemente, tanto Sheila como la pareja de Tebi anunciaron públicamente el fin de sus relaciones, una información que, hasta el momento, los dos participantes no conocen dentro de la casa.

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un beso que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un beso que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

En el caso de Alexa, la creadora de contenido puso fin a su compromiso con Jhorman Toloza frente a las cámaras. Sin embargo, Jhorman no ha aceptado la ruptura y ha declarado que espera el final del programa para intentar retomar la relación. Por su parte, Mariana es la única participante que se encuentra soltera, aunque ha sido cuestionada en redes sociales por sus acercamientos con Juanda Caribe, a pesar de que él tenía una relación fuera del reality.

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