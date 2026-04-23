Paloma Valencia radica demanda contra decreto del Gobierno Petro que plantea uso de $25 billones de ahorros pensionales: “Es un robo”

Paloma Valencia demanda al Gobierno por la transferencia de $25 billones de los ahorros pensionales - crédito Europa Press

En una movida del Ejecutivo que provocó controversia, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó una demanda contra el Decreto 0415 de 2026, el cual establece la reglamentación para el traslado de los ahorros pensionales de los colombianos desde los fondos privados hacia Colpensiones.

A través de este decreto, aprobado por el Gobierno nacional el pasado jueves 23 de abril, se pretende organizar el proceso de migración de los afiliados que optaron por pasar del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) al Régimen de Prima Media, tal como lo permite la Ley 2381 de 2024.

Valencia, que se destaca por su oposición a las reformas pensionales del Gobierno de Gustavo Petro, argumenta que esta medida no solo vulnera lo dispuesto por el Congreso, sino que podría generar serios riesgos económicos para los colombianos.

La senadora denunció que con el decreto, el Gobierno busca apoderarse de aproximadamente $25 billones provenientes de los ahorros de aquellos afiliados que no han cumplido con los requisitos para jubilarse, y lo hace justo en un año electoral: “Es un robo descarado al ahorro de los colombianos”.

Paloma Valencia rechazó el decreto del Gobierno Petro que espera usar las pensiones de los colombianos - crédito @PalomaValenciaL/X

Controversia por el traslado de ahorros pensionales a Colpensiones

Y es que la reglamentación establecida en el decreto obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir todos los recursos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados que decidan hacer el traslado a Colpensiones. Estos recursos comprenden tanto las aportaciones como los rendimientos generados hasta el momento de la operación.

El Gobierno definió plazos específicos para que se efectúe la transferencia, según la situación de cada afiliado en cuanto a su pensión; sin embargo, la medida no fue bien recibida por la senadora, que cuestiona la legalidad y la justificación de la misma.

A través de su cuenta en la red social X, Paloma Valencia destacó que la reforma pensional, que ella considera clave para entender la situación, estipula que los recursos de los fondos privados de pensiones deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que los afiliados cumplan los requisitos para acceder a su pensión: “En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones”.

La polémica alcanzó dimensiones políticas, ya que los $25 billones en juego podrían tener un impacto significativo no solo en el sistema pensional, sino en el clima electoral, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales de primera vuelta están programadas para el 31 de mayo.

Paloma Valencia denuncia “robo descarado” de ahorros pensionales

Paloma Valencia no escatimó críticas hacia lo que considera un intento del Gobierno por disponer de recursos en un momento tan delicado: “El dinero de los colombianos está en riesgo y puede terminar despilfarrándose durante las elecciones”.

Este conflicto legal y político puso de manifiesto las tensiones entre quienes defienden la reforma pensional y aquellos que alertan sobre sus potenciales consecuencias. Mientras el Gobierno justifica el decreto como un paso necesario para la reestructuración del sistema pensional y la mejora de la cobertura para los colombianos, figuras como Paloma Valencia se oponen firmemente, al señalar que los recursos de los ahorradores no deben ser manejados de manera tan arbitraria.

Además, la senadora uribista compartió extractos de su carta de nulidad dirigida al Consejo de Estado, en la cual enfatizó que: “Que se declare la suspensión provisional de urgencia (...) Y que se declare nulidad”.

La senadora acusa al Gobierno de intentar apropiarse de $25 billones de los ahorros pensionales de colombianos que aún no cumplen con los requisitos para jubilarse - crédito @PalomaValenciaL/X

El Consejo de Estado será ahora el encargado de revisar la demanda presentada por la senadora y decidir si se suspende la aplicación del Decreto 0415. En caso de que la medida se mantenga, los $25 billones de los ahorradores, que en su mayoría provienen de personas que aún no cumplen los requisitos para pensionarse, quedarán en manos de Colpensiones, lo que podría reconfigurar el panorama pensional en Colombia de manera definitiva.