Colombia

Feria de vivienda en Bogotá: así puede comprar casa con descuentos y beneficios del 24 al 26 de abril de 2026

El evento ofrecerá a residentes y visitantes la posibilidad de conocer más de 100 proyectos inmobiliarios, acceder a beneficios exclusivos y recibir asesoría financiera en un mismo espacio gracias a la colaboración de diversas entidades

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A través de la Oferta Preferente Secretaría del Hábitat de Bogotá separa las mejores unidades de vivienda VIP y VIS en la ciudad de Bogotá y asigna un subsidio a hogares vulnerables con ingresos de hasta 4 smmlv. Cortesía: Secretaría del Hábitat.
Los asistentes a la feria podrán separar vivienda desde $200.000 y obtener megadescuentos de hasta $65 millones en proyectos VIS y no VIS - crédito Secretaría del Hábitat

La Feria de Vivienda Colsubsidio - Caza tu Casa 2026 se llevará a cabo en Bogotá el 24, 25 y 26 de abril, ofreciendo una oportunidad única para quienes sueñan con adquirir vivienda propia en la capital.

Organizada por la Secretaría Distrital del Hábitat y Colsubsidio, la feria se celebrará de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en el Cubo Colsubsidio, ubicado en la avenida NQS (carrera 30 #52-77), un espacio central de fácil acceso para los ciudadanos de toda la ciudad y la región.

¿Quiénes pueden participar y qué encontrar en la feria?

El evento está abierto para afiliados y no afiliados a Colsubsidio, permitiendo a cualquier persona interesada en comprar vivienda en Bogotá explorar una amplia gama de proyectos de interés social (VIS) y no VIS, tanto nuevos como usados. Más de 100 proyectos de vivienda nueva estarán disponibles, con la participación de al menos 15 constructoras aliadas que presentarán opciones de entrega inmediata y condiciones especiales para facilitar la compra.

Quien adquiera una vivienda VIS bajo el nuevo esquema sabrá desde el primer día cuánto pagará al final, sin ajustes ni sorpresas- crédito VisualesIA
Colsubsidio ofrecerá subsidios de vivienda de hasta $52 millones y subsidios de arriendo de hasta $24 millones a quienes cumplan los requisitos - crédito VisualesIA

Los asistentes podrán acceder a beneficios exclusivos durante la feria, como la separación de vivienda desde $200.000, precios fijos, megadescuentos de hasta $65 millones, y la posibilidad de obtener hasta 52 millones en subsidio de vivienda, 24 millones en subsidio de arriendo y 17 millones adicionales por parte del distrito. Asimismo, algunos proyectos ofrecen condiciones como la financiación del 100% del valor a través de crédito Colsubsidio o bancos, e incluso opciones de compra sin cuota inicial.

La feria también contará con asesoría especializada sobre subsidios familiares de vivienda, créditos hipotecarios con tasas preferenciales, seguros para el hogar y acompañamiento social para guiar a los asistentes en cada etapa del proceso de compra.

Qué tener en cuenta para asistir

Antes de acudir a la feria es recomendable registrarse en el formulario oficial a través de la página de Colsubsidio, lo que permite recibir información exclusiva sobre la programación y los proyectos disponibles. La entrada al evento es completamente gratuita.

Para aprovechar al máximo la feria, los interesados deben preparar una lista de barrios o sectores de su interés, analizar ventajas de ubicación —proximidad al trabajo, colegios, rutas de transporte, zonas verdes y servicios— y definir si buscan vivienda nueva o usada. Es fundamental revisar el presupuesto familiar, calcular el monto disponible para cuota inicial y considerar gastos asociados como notarías, registro, impuestos, seguros y mantenimiento.

Existen varios programas de subsidios del Gobierno que le permiten a los compradores aliviar su carga económica recibiendo dinero por concepto de arriendo - crédito Colprensa
Algunas constructoras presentarán proyectos con financiación del 100% a través de créditos Colsubsidio o bancarios y opciones sin cuota inicial - crédito Colprensa

Al evaluar proyectos nuevos, se debe confirmar si es de entrega inmediata o a largo plazo, ya que esto influye en la financiación y la planeación financiera personal. Si se opta por vivienda usada, es importante verificar el estado físico del inmueble, la documentación y el valor por metro cuadrado en relación con el mercado.

Requisitos y pasos para acceder a subsidios y créditos

Los subsidios familiares de vivienda pueden alcanzar hasta 52 millones de pesos y están disponibles para quienes cumplan con estos requisitos:

  • Afiliación vigente a una caja de compensación (como Colsubsidio).
  • Ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.
  • No haber recibido subsidios previos ni ser propietarios de inmuebles.
  • Que la vivienda no supere los 150 salarios mínimos.
  • El trámite es exclusivo para afiliados y es gestionado directamente por Colsubsidio.

Para acceder a créditos hipotecarios, se recomienda acudir con la documentación básica: cédula, certificación de ingresos, historial laboral y referencias bancarias. Los asesores de la feria acompañarán a los interesados en la simulación de crédito, la elección del plazo y las condiciones más convenientes.

En cinco meses, los proyectos VIS con precio fijo en pesos pasaron del 25 % al 57 % de la oferta total del país, según Galería Inmobiliaria- crédito VisualesIA
Se recomienda analizar ubicación, presupuesto, gastos asociados y revisar el estado y la documentación del inmueble antes de comprar vivienda nueva o usada - crédito VisualesIA

Igualmente, la feria ofrecerá descuentos especiales en el Black Inmobiliario Colsubsidio, asesoría en seguros para proteger el nuevo hogar y acompañamiento social personalizado para cada visitante.

Consejos prácticos para comprar vivienda

Comprar vivienda es una de las decisiones más relevantes en la vida. Es clave elegir con calma el sector, asegurarse de que el inmueble cumpla con normas de construcción y resistencia, analizar vías de acceso y conectividad, y considerar la cercanía a seres queridos y lugares de interés. Tanto para vivienda nueva como usada, revisar minuciosamente el presupuesto, los gastos asociados y las condiciones de financiación permitirá tomar una decisión informada y segura.

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