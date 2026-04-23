Denuncias de Angie Rodríguez contra el Gobierno Petro reavivan su cercanía con Jorge Tovar y políticos del Caribe

En medio del escándalo se han generado rumores sobre una relación entre la directora del Fondo de Adaptación y el congresista - crédito Colprensa/Dapre

En medio del escándalo que se registra en Colombia tras las declaraciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, sobre corrupción al interior del Gobierno Petro, han recordado las polémicas que la bogotana protagonizó cuando fue directora del Dapre.

Por ejemplo, uno de los aspectos es la contratación masiva que se registró en el Dapre entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en las que se afirmó que Rodríguez autorizó la llegada de cercanos al congresista Jorge Rodrigo Tovar, hijo de “Jorge 40″ y que habría sido pareja de la funcionaria en ese momento.

Precisamente, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, y uno de los señalados por Angie Rodríguez en su denuncia, afirmó que la intención de la gerente del Fondo de Adaptación es que el foco de la opinión pública no este sobre ella por los hechos denunciados, lo que incluye un presunto cobro extorsivo de cercanos a ella a contratistas del Estado.

Aunque el epicentro del escándalo es Bogotá, los contratos mencionados en el Dapre hacen que la atención se vaya al Caribe, en donde se afirma que, en su momento, la cercanía de Rodríguez con Tovar hizo que beneficiara a allegados de los congresistas Ape Cuello y Wadith Manzur, este último procesado por el entramado de corrupción al interior de la Ungrd.

La exdirectora del Dapre acusó a varios miembros del Gobierno Petro de corrupción - crédito Colprensa

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano habló sobre la información de este caso y las acusaciones que registraron contra Angie Rodríguez antes de su salida del Dapre.

En primer lugar, Solano recordó que los rumores sobre el inicio de la relación entre Rodríguez y Tovar comenzaron luego de que ella asumió el cargo en el Dapre y de haber sido ficha cercana a Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud.

“Esa relación fue la que a la postre causó la salida de Rodríguez del Dapre. A ella la acusan de estar con una figura cercana al paramilitarismo, pero en realidad acá se hablaba de una estrategia con la que se quedaron con fichas clave en varias entidades. Solo hay que mirar quiénes están a cargo de la Unidad de Víctimas en el Cesar, del Sena en el Cesar, los que están a cargo de la intervención del Hospital Rosario Pumarejo, la agencia territorial, ellos tienen todo el control de entidades acá”.

Jorge Rodrigo Tovar habría sido pareja de Angie Rodríguez entre 2025 e inicios del 2026 - crédito Colprensa

Solano recordó la denuncia que hizo otro periodista sobre más de 200 contratos de prestación de servicio que firmó Rodríguez en menos de dos meses por más de 37.000 millones de pesos como una muestra de que en el Dapre estaba pasando algo extraño.

“Esto parece una cosa como de película que uno no entiende. Ellos lograron apoderarse en tan poco tiempo de muchos contratos y ya se vio con lo que denunció Juan Pablo Calvas”.

Solano reveló que en la región se afirma que Tovar está soltero desde hace algunas semanas, lo que coincide con el escándalo que vive el Gobierno Petro con las denuncias realizadas por Angie Rodríguez.

“Acá ya se sabe que la relación se acabó, con todo el escándalo que se vivió la relación terminó. A mí me dicen que eso no gusto en Bogotá porque Rodríguez se sintió utilizada, lo que coincide con las cosas que ha soltado y que pasaban ahí”.

Un nuevo escándalo es protagonizado por funcionarios del Gobierno Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Debido a que Rodríguez ha arremetido públicamente contra Juliana Guerrero, protagonista de uno de los escándalos más sonados durante la administración Petro, Solano aseguró que esto se debe que Guerrero también tendría cercanía con otro de los congresistas mencionados previamente.

“Lo de señalar a Juliana Guerrero es porque ella tiene cercanía con Ape Cuello, eso es un secreto a voces en el Cesar, ella tiene mucha interacción con otras cosas. Son temas muy personales, pero ahora es un tema que se volvió público porque también es de impacto con contratos, impacta otros temas propios del Estado. Eso fue lo que hizo Jorge Rodrigo Tovar y aunque ella no es una santa, mordió el anzuelo de estos tigres que son bastante jugados en el tema político”.