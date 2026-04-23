Manuela Gómez terminó en urgencias y preocupa a sus seguidores: “Dolores en el corazón”

Manuela Gómez Franco generó preocupación al revelar un episodio de salud delicado a través de sus redes sociales - crédito cortesía Canal RCN - @manugomezfranco1/ Instagram

Manuela Gómez Franco, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, generó preocupación entre sus seguidores al compartir un alarmante episodio de salud a través de sus redes sociales.

La paisa, recordada por su paso por el reality, donde ya había presentado varios quebrantos físicos, volvió a encender las alertas al revelar detalles de los síntomas que la aquejan actualmente.

En la mañana de este jueves 23 de abril, Manuela utilizó sus historias de Instagram para contar que debía acudir por urgencias. “Me han dado unos dolores en el corazón, he sentido dolores horribles y hormigueos extraños, algo raro en mi corazón”, expresó, visiblemente angustiada por el malestar. En el video, la empresaria mostró a su hija Samantha mientras dormía y explicó que estaba esperando a que la niña se despertara para compartir un rato con ella antes de salir de casa. “Me parte el corazón tener que irme de urgencias, pero no puedo dejar de atenderme”, señaló.

La empresaria preocupó a sus seguidores al anunciar que iba para urgencias luego de varios dolores en el corazón y calambres en el cuerpo - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

En el video, Manuela le dice a su hija mientras la acaricia. “Estaba esperando que te despiertes, princesa hermosa, para estar un rato contigo y luego me voy a hacer un chequeo médico en el corazón”, dijo la empresaria.

Manuela Gómez ya había causado revuelo entre la audiencia y sus compañeros cuando estuvo en el reality, al experimentar episodios de enfermedad constantes. Incluso, al inicio de la competencia, llegó a desmayarse y tuvo que recibir atención médica de urgencia, situación que asustó tanto a los televidentes como a quienes compartían con ella en la casa. Durante su estadía, Manuela confesó que los dolores la dejaban incapaz de sostenerse en pie por momentos.

Tras su salida del programa, la ex participante manifestó sentirse feliz de reencontrarse con su hija, ya que la distancia le generaba angustia. “Me sentía mal por estar lejos de ella y temía que sintiera que la había abandonado”, comentó en su momento. Respecto a su vida personal, Manuela también se sinceró sobre su relación con el padre de su hija, asegurando: “Debo pensar muy bien si quiero casarme con él, porque me siento bien estando sola”.

La empresaria mostró a su hija Samantha en un video, explicando que esperaba compartir un rato con ella antes de salir por urgencias - crédito cortesía RCN

El reciente anuncio de Manuela Gómez sobre su estado de salud no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y preocupación.

Hasta el momento, no se conoce un diagnóstico claro sobre el estado de salud de Manuela Gómez, ya que la empresaria solo ha compartido algunos síntomas y la decisión de acudir a urgencias para realizarse chequeos médicos. Por ahora, no hay confirmación de parte de los especialistas, por lo que cualquier interpretación sobre la causa de su malestar debe tomarse con cautela.

De acuerdo con la información publicada por Mayo Clinic, el dolor en el pecho puede tener múltiples causas y no siempre está relacionado con problemas cardíacos. Según el portal médico, el dolor en el pecho es un síntoma que puede presentarse como punzante o profundo, puede ser constante o aparecer y desaparecer, y muchas veces resulta difícil determinar su origen sin una valoración profesional.

Mayo Clinic advierte que las causas más graves del dolor en el pecho suelen estar asociadas al corazón o a los pulmones, y que es fundamental buscar atención médica especializada ante la aparición de síntomas como presión, opresión, dolor que se extiende a otras zonas del cuerpo, falta de aire, sudoración fría, aturdimiento o náuseas. Otras causas comunes pueden ser afecciones digestivas como el reflujo gastroesofágico, enfermedades de la vesícula biliar, trastornos del páncreas o problemas de deglución, que también pueden provocar dolor o ardor en el pecho.

Según Mayo Clinic, el dolor en el pecho puede tener múltiples causas, desde problemas cardíacos hasta afecciones digestivas, pulmonares o musculares - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de afecciones pulmonares, condiciones como la embolia pulmonar, la pleuresía, el colapso pulmonar o la hipertensión pulmonar pueden manifestarse con dolor en el pecho. Por otro lado, lesiones musculares y óseas, como la costocondritis o fracturas en las costillas, también pueden ser responsables de este síntoma.

El dolor en el pecho igualmente puede estar relacionado con episodios de ansiedad o ataques de pánico, cuyos síntomas pueden confundirse fácilmente con los de un problema cardíaco. Mayo Clinic enfatiza que siempre se debe acudir a un profesional si el dolor es nuevo, intenso o no tiene una causa aparente, y nunca se debe ignorar la posibilidad de un ataque cardíaco.

Es importante resaltar que la información brindada por Mayo Clinic es solo de carácter general y no reemplaza una valoración médica personalizada. En el caso de Manuela Gómez, hasta ahora no se ha confirmado el motivo exacto de sus malestares, por lo que cualquier diagnóstico debe ser realizado exclusivamente por un especialista.