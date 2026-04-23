Cayó alias Sombrero: ofrecía sobornos a la fuerza pública a cambio de información para el Clan del Golfo en Chocó

El individuo arrestado en el corregimiento fronterizo de Sapzurro se encontraba bajo vigilancia, con antecedentes por delitos similares en la región y vínculos con el tráfico de estupefacientes hacia el Caribe y el Pacífico - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación capturaron en Sapzurro, Chocó, a alias Sombrero, presunto articulador entre el Clan del Golfo y redes de crimen transnacional, que habría ofrecido dádivas económicas a integrantes de la fuerza pública a cambio de información clave para evadir controles marítimos.

Durante más de una década, las autoridades colombianas mantuvieron bajo vigilancia a “Sombrero”, identificado como presunto miembro de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Según un reporte de la Fuerza Naval del Caribe, el hombre de 63 años habría coordinado el envío anual de aproximadamente 50 toneladas de clorhidrato de cocaína desde la zona fronteriza de Sapzurro, en el departamento de Chocó, hacia países de Centroamérica.

De acuerdo con información oficial, alias Sombrero establecía contacto con funcionarios activos de la fuerza pública para ofrecerles incentivos económicos a cambio de datos sobre la ubicación de unidades navales.

Alias Sombrero, presunto articulador del Clan del Golfo y crimen transnacional, fue capturado por la Armada de Colombia en Sapzurro, Chocó - crédito prensa Armada de Colombia

Esta estrategia tenía como objetivo evitar los controles marítimos y facilitar el tránsito de cargamentos ilícitos hacia el exterior. “La captura de este individuo representa un golpe estratégico a la estructura criminal que opera desde el Golfo de Urabá”, detalló la Armada de Colombia.

Ofrecimientos a la fuerza pública: una modalidad para eludir la ley

Alias Sombrero no solo habría consolidado rutas y logística para el narcotráfico, también habría implementado mecanismos de corrupción para obtener información sensible.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación indicaron que, el detenido ofrecía dádivas económicas a miembros de la Armada de Colombia, con el fin de conocer movimientos y posiciones de unidades navales desplegadas en el Caribe y el Pacífico colombiano. Esta modalidad buscaba anticipar operativos y garantizar el éxito de los envíos ilícitos.

La operación que llevó a la captura del presunto articulador, ejecutada por tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 16 y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, se realizó mediante un allanamiento en una vivienda del corregimiento de Sapzurro. Según la institución militar, la detención de “Sombrero” afecta de manera directa las redes de apoyo e inteligencia delictiva en la región fronteriza con Panamá.

"Sombrero" habría coordinado el envío anual de 50 toneladas de clorhidrato de cocaína desde Sapzurro, Chocó, hacia Centroamérica por rutas ilícitas - crédito prensa Armada de Colombia

Antecedentes y reincidencia criminal

Alias Sombrero ya había sido capturado en octubre de 2014 en el mismo sector del departamento de Chocó por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Tras cumplir procesos judiciales, organismos de inteligencia detectaron su retorno a la zona para intentar reestructurar redes logísticas y de acopio al servicio de nuevas organizaciones narcotraficantes.

El contexto de su aprehensión en 2026 se dio en medio de una ofensiva más amplia de la Armada de Colombia contra las economías ilegales en el litoral Pacífico, en particular contra el Clan del Golfo. Durante el año en curso, se registraron capturas, incautaciones y sometimientos de varios integrantes de este grupo, así como decomiso de armas, droga e insumos para la producción de pasta base de coca.

Resultados recientes en la lucha contra el Clan del Golfo

La Brigada de Infantería de Marina No. 2 y el Grupo de Guardacostas del Pacífico lideraron acciones que permitieron la captura de siete integrantes del Clan del Golfo y el sometimiento voluntario de cuatro miembros más.

En estas operaciones, las autoridades incautaron más de una tonelada de sustancias ilícitas, entre marihuana y clorhidrato de cocaína, así como miles de galones de insumos líquidos y varias armas de fuego.

La Armada de Colombia intensifica en 2026 las operaciones contra el crimen organizado en el litoral Pacífico y el departamento del Chocó - crédito prensa Armada de Colombia

De acuerdo con declaraciones del brigadier general Evert Mejía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, “en lo corrido del presente año se han llevado a cabo contundentes operaciones en el departamento del Chocó que han afectado la estructura de las economías ilícitas de estos grupos armados organizados, especialmente el Clan del Golfo.

El alto oficial reiteró el compromiso de la Armada con la legalidad y la protección de los derechos humanos.

Incautaciones y afectaciones a finanzas criminales

En una de las acciones más recientes, la Armada de Colombia interceptó en aguas del Pacífico centro una embarcación de bandera panameña que transportaba más de 600 kilogramos de marihuana. El operativo evitó, según la autoridad naval, el ingreso de más de 6 millones de dólares a las finanzas de las estructuras criminales vinculadas al Clan del Golfo.

“Con este resultado se evitó la comercialización de más de 105.000 dosis de estupefacientes en las calles del mundo”, declaró el capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura. Tanto el material incautado como las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales.