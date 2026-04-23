El banano vive su mejor momento en Colombia, pero una presión económica amenaza con frenar la bonanza

Colombia alcanza cifra récord en exportaciones de banano en 2025 con 2,5 millones de toneladas enviadas al exterior - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

Con 2,5 millones de toneladas enviadas a mercados internacionales y ventas por USD1.309 millones, el banano colombiano cerró 2025 con cifras históricas. El resultado consolidó al país como uno de los jugadores más fuertes de la región y dejó al sector agrícola con uno de sus mejores balances recientes.

El desempeño ubicó a Colombia como el tercer mayor exportador de banano de América Latina y el Caribe, además de registrar una mejora relevante en productividad. Durante el año se alcanzaron 2.516 cajas por hectárea, un crecimiento de 21,6% frente al periodo anterior. Detrás de esos números hay una cadena productiva que sostiene empleo formal, dinamiza economías regionales y conecta al país con algunos de los mercados más exigentes del mundo. Así lo destacó la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), que calificó el periodo como un punto de referencia para la industria.

Las ventas internacionales de banano colombiano superan los US$1.309 millones y consolidan al país como tercer mayor exportador regional - crédito VisualesIA

En total, las exportaciones equivalieron a 133 millones de cajas de 20 kilogramos. El volumen confirma la capacidad logística y productiva del sector, incluso en medio de presiones climáticas, mayores costos operativos y un entorno internacional más competido.

La producción nacional se concentra en 52.943 hectáreas sembradas. De esa área, Urabá continúa siendo el corazón bananero del país, con 32.465 hectáreas cultivadas y una producción cercana a 82 millones de cajas. En segundo lugar aparece la zona Caribe, integrada por Magdalena, La Guajira y Cesar. Allí se distribuyen 20.478 hectáreas, desde donde salieron 51 millones de cajas exportadas durante 2025.

Ese mapa productivo explica por qué el banano sigue siendo una actividad estratégica para varias regiones. Además de generar divisas, sostiene miles de empleos directos e indirectos en municipios donde el agro tiene un peso decisivo en la economía local. En cuanto a destinos comerciales, la Unión Europea se mantiene como el principal comprador del banano colombiano. Ese bloque concentró el 65,8% de las exportaciones del año, una señal de confianza en los estándares de calidad nacionales.

Después se ubicaron Estados Unidos, con una participación de 17,3%, y el Reino Unido, con 13,6%. Otros mercados del mundo representaron el 2,2% restante. Para Augura, la fortaleza europea demuestra que el producto colombiano responde a exigencias sanitarias, ambientales y comerciales de alto nivel. Sin embargo, esa misma concentración plantea un desafío, depender demasiado de un solo mercado puede elevar riesgos frente a cambios regulatorios o desaceleraciones económicas.

Urabá se mantiene como principal zona productora de banano en Colombia, con 32.465 hectáreas y 82 millones de cajas generadas en 2025 - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

Por eso, una de las tareas inmediatas del gremio es avanzar en la diversificación de destinos y aprovechar nuevas oportunidades en mercados emergentes, donde crece la demanda por frutas frescas y productos sostenibles. Aunque 2025 dejó resultados récord, el panorama para 2026 no está libre de tensiones. Uno de los principales factores de preocupación es la revaluación del peso colombiano frente al dólar.

Para una industria exportadora, el comportamiento cambiario tiene impacto directo en los ingresos. Las ventas se realizan en dólares, mientras gran parte de los costos se pagan en moneda local. “El banano colombiano se vende en dólares, pero se produce en pesos. Cada peso que cae el dólar es un golpe directo a la rentabilidad del productor”, señaló José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama).

A esa presión se suman otros costos que vienen golpeando la estructura financiera de las empresas productoras. Entre ellos están los incrementos laborales y operativos, mayores tarifas logísticas, costos energéticos elevados y aumentos en el impuesto predial rural que comenzaron a sentirse con más fuerza en 2026. También influye la presión internacional sobre los precios de venta. En este mercado, los valores se fijan bajo dinámicas globales, por lo que los productores colombianos no siempre pueden trasladar sus mayores costos al comprador final.

La Unión Europea representa el 65,8% de las exportaciones de banano colombiano, seguida por Estados Unidos y el Reino Unido - crédito Santiago Mesa/REUTERS

Ante ese escenario, el sector pidió al Gobierno nacional medidas orientadas a proteger la competitividad exportadora y evitar que una menor rentabilidad termine afectando empleo, inversión y sostenibilidad en las zonas productoras. De cara al nuevo año, otra prioridad será la recuperación de áreas impactadas por las lluvias y las inundaciones. Para ello se proyecta un trabajo conjunto entre autoridades nacionales, gobiernos regionales y productores.

El gremio también apuesta por mejorar productividad mediante investigación, innovación tecnológica y buenas prácticas agrícolas, con el fin de sostener el rendimiento alcanzado tras temporadas climáticas complejas. En paralelo, la agenda ambiental y social seguirá ganando espacio. Las metas incluyen fortalecer la sanidad vegetal, usar de forma responsable el agua, reducir la huella de carbono y ampliar programas comunitarios en los territorios bananeros.