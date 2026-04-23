Iván Cepeda reiteró condiciones para ir a los debates: solo aceptará discusión con la “extrema derecha” y sin “cultura del espectáculo”

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, reiteró el jueves 23 de abril desde Pereira su postura sobre los debates en la campaña, al afirmar que solo aceptará debatir con perfiles de la “extrema derecha” y bajo reglas que excluyan la “cultura del espectáculo”. Este pronunciamiento causó nuevas críticas de sus contrincantes, que lo han señalado de querer censurar la voz de los demás participantes de la contienda.

“He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha”, inició Cepeda en su exposición desde la Plaza de Bolívar de la capital risaraldense, en la que insistió en poner condiciones a estos espacios de discusión, con los que se buscaría, según él, atacar al actual Gobierno. Y, de paso, cerrarle la puerta a candidatos como Sergio Fajardo, Claudia López, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo.

El candidato presidencial Iván Cepeda solo está interesado en ir a los debates si participan solo Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito prensa Iván Cepeda

Según Cepeda, la dignidad de su movimiento está por encima de cualquier formato mediático. “Que se olviden. No me voy a someter, quiero decirlo con claridad y con firmeza, a cualquier clase de condiciones para ese debate, ni mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico o la Alianza Por la Vida a la cultura del espectáculo”, sostuvo el senador oficialista ante miles de los simpatizantes.

Durante su intervención, el candidato presidencial enfatizó su rechazo a los formatos centrados en la exposición mediática. “No soy de los que se vende por un micrófono, una cámara o una portada de revista. No, señores”, indicó Cepeda, a 38 días de que se efectúe en el país la primera vuelta, en la que parecería tener ventaja sobre sus contendores; aunque en una eventual segunda vuelta el escenario no es favorable.

Iván Cepeda insistió en excluir a los candidatos de centro de los debates presidenciales

En consecuencia, el dirigente político reiteró su distancia respecto a la búsqueda de popularidad en medios. “Lo mío no es caerle bien al poder. No, señoras y señores”, sentenció en el acto, que se desarrolló como parte de su correría por el Eje Cafetero. A su vez, el candidato insistió en la necesidad de mantener el debate en el marco del respeto y la discusión de ideas, sin ceder a la presión de formatos televisivos o radiales.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran las principales encuestas, a un poco más de un mes para la contienda electoral - crédito AP - REUTERS

La postura de Cepeda, sin duda, marca una diferencia respecto a otros aspirantes presidenciales, que ya confirmaron su presencia en debates organizados por diversos medios de comunicación y, en el caso de Valencia, la propuesta de que se adelante un debate de control político en el Congreso de la República; ante la reticencia del parlamentario de participar en un ejercicio con los aspirantes de los sectores de centro.

No es la primera vez en que el aspirante que representa la reelección del proyecto político de Petro -pese a sus intentos de separarse de la actual administración- deja en claro cómo y con quiénes busca exponer sus ideas, lo que le ha valido múltiples comentarios en contra; incluso de viejos aliados en la coalición de Gobierno, que no estarían de acuerdo con la posición del congresista de izquierda de imponer condiciones a la discusión.

Ante la negativa de debatir, Iván Cepeda ha sido confrontado por la senadora Paloma Valencia en la plenaria del Congreso - crédito @SenadoGOVCo/X

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son con los candidatos de la extrema derecha”, indicó el martes 21 de abril, a las afueras del Capitolio, en lo concerniente a este asunto, en el que lanzó un claro mensaje a los sectores de centro. “Podemos tener diálogos, conversaciones, pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión distinta“, dijo.

La posición del congresista del Pacto Histórico contempla, además, que los “temas a tratar sean acordados y establecidos con anterioridad”, una condición que reduce la improvisación y limita la inclusión de asuntos no previstos en el debate. Y que se restrinja el alcance de la discusión entre los candidatos, lo que generó rechazo entre sus rivales, que lo criticaron por lo que consideran un ‘pliego de peticiones’ innecesario.