Colombia

Daniel Briceño lanzó duro sablazo al ministro de Educación: universidad prometida para jóvenes en el Atlántico sigue siendo un lote

La construcción de la nueva sede del centro de educación superior en Soledad enfrentaría denuncias de abandono, según el representante electo del Centro Democrático, solo seis meses después del acto simbólico de inicio de obra encabezado por el titular de la cartera, Daniel Rojas

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El congresista electo del Centro Democrático expuso los nulos avances en la construcción de la sede de la Universidad del Atlántico en el municipio de Soledad (Atlántico), pese a los anuncios del titular de la cartera, Daniel Rojas Medellín - crédito @danielbricen/X

La paralización en la construcción de la sede de la Universidad del Atlántico en el municipio de Soledad llevó al representante a la Cámara electo Daniel Briceño, del Centro Democrático, a hacer un fuerte reclamo al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, sobre lo que sería el nulo avance de una de las obras más anunciadas por el Gobierno de Gustavo Petro, pero que a 107 días del final de su mandato sigue sin hacerse.

A seis meses de la colocación de la primera piedra por parte del titular de la cartera, la obra apenas registra un avance del 8% y presenta un panorama desolador: maquinaria varada, ausencia de trabajadores y un lote vacío, según la denuncia pública realizada por Briceño, que se convirtió en el congresista más votado en la jornada del 8 de marzo y que continúa haciendo el ejercicio de control político a lo largo y ancho del país.

Daniel Briceño, Gustavo Petro y Daniel Rojas
El concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño, cuestionó la falta de ejecución en los proyectos de infraestructura educativa del Gobierno Petro - crédito Concejo de Bogotá - Presidencia - Ministerio de Educación

El electo congresista visitó el predio donde se proyectó la construcción y compartió en sus redes sociales un panorama desolador. “Estoy nuevamente en el lote de lo que debería ser la sede del municipio de Soledad, de la Universidad de Atlántico, una de las tantas universidades prometidas por el gobierno de Gustavo Petro”, relató el concejal a través de sus redes, en las que expuso cómo solo hay monte en lo que debería ser la obra.

Asimismo, relató cómo, en relación con la última visita, no hubo avances. “En octubre del año pasado vine y les mostré cómo estas 100 universidades prometidas por Petro no avanzan. Y estuve aquí, en este lote, en el municipio de Soledad. Hoy vuelvo, seis meses después, y lo único que encontramos es una máquina allá al fondo que está haciendo huecos, pero no hay trabajadores y no hay absolutamente nada”, afirmó Briceño.

La promesa incumplida de Gustavo Petro con los jóvenes del país, según Daniel Briceño

De acuerdo con el congresista, la promesa de campaña del jefe de Estado de construir 100 nuevas universidades en el país no se cumplió. En el caso de Soledad, la obra debía entregarse en septiembre de 2026, pero las imágenes y testimonios recogidos por Briceño muestran una realidad distante. “Estamos ya entrando en el mes de mayo y el avance real es del 8%. Cuando vine hace seis meses, era del 1%”, dijo.

Daniel Briceño y su denuncia sobre las instalaciones de la Universidad del Atlántico
En sus redes sociales, el representante electo a la Cámara Daniel Briceño expuso lo que serían los inexistentes avances sobre las instalaciones de la Universidad del Atlántico, en el municipio de Soledad - crédito @danielbricen/X

Acotó que, por lo visto, no sabe en qué consiste ese progreso proyectado, pues no encontró ni siquiera bases. “Hay más de 44.000 millones de pesos comprometidos aquí”, añadió el parlamentario, que enfatizó que lo observado en el terreno no corresponde al presupuesto asignado ni a las expectativas generadas entre los habitantes de este municipio, de 730.000 habitantes y que es conexo con la capital Barranquilla.

“A la gente de Soledad le han mentido varias veces. Le ha mentido Petro, le ha mentido el ministro de Educación y le ha mentido todo el Pacto Histórico, que solo viene a Soledad a sacar los votos, pero no trae las obras que les promete”, insistió Briceño en sus reclamos, que quedaron registrados en video y en el que expuso, lo que serían, según él, una serie de irregularidades en relación con esta construcción fallida.

De acuerdo con la denuncia, múltiples factores han retrasado la obra. “Se encuentra ya con varios problemas. Ha sido cedida; el contratista, el primero que le dieron, se quebró; tuvieron que buscar uno nuevo, ha sufrido suspensiones y hasta el mismo Petro dijo que la politiquería no había dejado que los jóvenes de Soledad tuvieran universidad”, señaló el representante a la Cámara, frente a esta infraestructura.

Ministerio de Educación sacaba pecho por avances en sede de la Universidad del Atlántico
A través de sus redes sociales, el Ministerio de Educación sacó pecho por los avances mostrados en la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad - crédito @Mineducacion/X

En consecuencia, el político cuestionó la gestión de Daniel Rojas, que, sostiene, realizó un acto mediático sin que existieran avances tangibles: “Lo peor es que el ministro de Educación, el señor Daniel Rojas, vino a hacer un show y a poner la supuesta primera piedra”, afirmó Briceño, que replicó con ironía una frase del titular de la cartera. “Educación primero, para el hijo del obrero. Educación después, para el hijo del burgués”, se escuchó.

Las críticas de Briceño no solo apuntaron a la falta de progreso físico, sino también a la ausencia de transparencia sobre la utilización de los recursos públicos. “No hay absolutamente nada. Mira, este es el enorme trabajo, miren. Una, dos, tres, cuatro máquinas paradas, unos perritos, un celador. No hay absolutamente nada”, denunció el congresista en sus plataformas digitales, en las que fue contundente.

Las palabras finales del representante electo parecen condensar el sentimiento de frustración de la comunidad local. “Señor Daniel Rojas, señor Gustavo Petro, ¿por qué no le cumplen a la Universidad de Soledad? Aquí está la obra del Pacto Histórico en Soledad, Atlántico. Promesas incumplidas para todos los jóvenes”, puntualizó el exconcejal de Bogotá y próximamente congresista, que arreció en su denuncia.

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