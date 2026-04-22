Ahorro de millones de trabajadores en Colombia está en peligro ante medidas del Gobierno Petro: “Menores retornos y menores pensiones”

El ahorro previsional acumulado por los trabajadores colombianos ha sido fundamental para la economía nacional - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Las amenazas regulatorias que enfrenta el sistema pensional colombiano preocupan a los expertos en el asunto. Esto, debido a que cada cambio de reglas y con cada decreto nuevo se pone en riesgo el ahorro de cerca de 19 millones de trabajadores.

Y es que las dificultades para el sistema pensional provienen, de acuerdo con un análisis de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), de decretos que afectan la diversificación de fondos, provocan una caída del 90% en la expedición de rentas vitalicias y encarecen el costo de pensionarse en un 57% anual. Al respecto, el gremio planteó cuatro pilares —cobertura, equidad, sostenibilidad y crecimiento— para modernizar el sistema y protegerlo ante presiones demográficas y políticas.

Patrimonio de $600 billones

Durante la apertura del XIX Congreso Asofondos, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación, Santiago García, argumentó que el sistema pensional privado se edifica sobre el ahorro a largo plazo y la gestión profesional, con lo que logró un patrimonio cercano a $600 billones en 30 años de operación.

“El sistema de ahorro a largo plazo administrado por las AFP ha demostrado resultados consistentes en tres décadas, generando rentabilidades anuales promedio de 10,3% en el multifondo de mayor riesgo, 9,7% en el moderado y 7,9% en el conservador”, afirmó. Los resultados, indicó, son clave para financiar infraestructura, energía y vivienda, sectores donde los fondos privados representan el 43% de la inversión.

Santiago García es el presidente de la Junta Directiva de Asofondos - crédito Asofondos

Amenazas regulatorias al ahorro pensional

La preocupación del dirigente se concentra en las últimas medidas regulatorias. El Decreto 0369 de 2026, según advirtió, “limita la diversificación internacional”, lo que se traduce en “menores retornos y, en consecuencia, menores pensiones”. Señaló que estas restricciones perjudican la rentabilidad y la estabilidad del sistema.

También criticó el Decreto 1485, que trasladó el costo del deslizamiento a los trabajadores y encareció el costo de pensionarse en un 57% en solo un año. “La expedición de rentas vitalicias cayó 90% este año por el cambio de las reglas del juego”, aseguró al alertar sobre el efecto negativo en la protección previsional.

Además, expresó inquietud ante la propuesta de decreto que busca trasladar recursos de afiliados próximos a pensionarse hacia Colpensiones. Según él, la liquidación acelerada de $25 billones en 15 días tendría “consecuencias graves para el mercado de capitales colombiano”, sostuvo. “Este decreto carece de sustento legal”, enfatizó al citar alertas de la Contraloría, la Procuraduría y el Banco de la República.

De igual manera, advirtió que estos sobresaltos regulatorios amenazan el acceso a seguros vitales: “Esos 19 millones de colombianos están en riesgo de no poder contar con esa cobertura del seguro previsional”. Apuntó que la generación de incertidumbre y los “choques regulatorios” minan la base del ahorro y desincentivan la participación de las aseguradoras.

El Decreto 1485 generó la reducción de rentas vitalicias - crédito Ministerio de Hacienda

Problemas estructurales del sistema pensional en Colombia

Más allá de los decretos, persisten problemas estructurales que comprometen la viabilidad del sistema. La presión demográfica es uno de los principales retos. “La relación cotizante/pensionado está cayendo y podría llegar a uno a uno en 30 años”, advirtió Santiago García, lo que pondría en entredicho la sostenibilidad del modelo.

La informalidad laboral agrava aún más la situación. “La informalidad alcanza cerca del 55% de la población, lo que implica que las personas que más necesitan estar en el sistema están excluidas por esta falla del diseño”, detalló. Remarcó el reto que representa incorporar a los excluidos para mantener el equilibrio financiero.

En cuanto a los subsidios, el presidente de la Junta Directiva de Asofondos destacó su mala focalización: “Los salarios más altos reciben subsidios más altos que los salarios bajos”. La situación genera distorsiones e incentivos que, en su opinión, deben revisarse de manera urgente para evitar la reproducción de inequidades dentro del esquema actual.

Rentabilidad, crecimiento y el papel del ahorro previsional

Según Asofondos, el ahorro previsional acumulado por los trabajadores colombianos ha sido fundamental para la economía nacional. De la cifra cercana a $600 billones, más de $540 billones responden a fondos obligatorios y cerca de $55 billones a ahorro voluntario. “Aproximadamente el 70% de ese monto, unos $397 billones, proviene de rendimientos”, destacó al resaltar el carácter multiplicador del modelo.

Traer el ahorro desde el exterior reduce la rentabilidad de los trabajadores, aseguró Asofondos - crédito Luisa González/Reuters

Asimismo, la diversificación de portafolios es determinante. “Los portafolios de mayor riesgo han tenido rentabilidades cercanas al 15% en los últimos años, mientras que los moderados superan el 12%”, argumentó. Esas diferencias pueden traducirse en un aumento de entre 40% y 50% en el valor final de la pensión. Como ejemplo, explicó que una inversión de $1.000.000 entre 2011 y 2026 habría alcanzado $3.300.000 en un portafolio diversificado, contraste con los resultados más bajos de inversiones centradas solo en activos locales.

La financiación de proyectos nacionales destaca por su impacto:

43% de las inversiones en fondos de capital privado.

32% en mercado de deuda pública (TES).

Entre el 13% y el 15% del mercado accionario provienen de estos ahorros.

“El ahorro privado de los colombianos es el principal prestamista del país”, resaltó Santiago García.

Propuestas y hoja de ruta para una reforma pensional moderna

Frente a este panorama, García propuso una reforma integral inspirada en buenas prácticas internacionales, estructurada en cuatro pilares fundamentales:

Cobertura: promueve cotización flexible para trabajadores independientes, formalización laboral y enrolamiento automático para ampliar la base de contribuyentes.

Equidad: focalizar adecuadamente los subsidios, promover la paridad de género y crear condiciones de competencia igualitaria entre regímenes pensionales.

Sostenibilidad: centrar el sistema en el ahorro individual y ajustar la edad de retiro según la expectativa de vida. “El sistema pensional debe estar blindado de los ciclos políticos y cada decisión que se tome sobre él debe buscar el beneficio de los ahorradores colombianos”, sostuvo.

Crecimiento: un régimen de inversión flexible y diversificado, que permita la entrada de nuevos actores y estimule el ahorro voluntario.

Efecto dominó

Santiago García resaltó que el impacto más notorio de las recientes decisiones regulatorias es la contracción del mercado de rentas vitalicias, con una caída del 90% en el último año. La volatilidad de las reglas desalentó a las compañías aseguradoras, con lo que se creó un “efecto dominó” que compromete la cobertura del seguro previsional para millones de afiliados.

El Gobierno Petro busca quitarle poder a los fondos privados para que Colpensiones sea el fondo de ahorros más grande de Colombia - crédito Colpensiones/Colprensa

El seguro previsional protege frente a riesgos de invalidez y muerte y cubre a 19 millones de colombianos en el sistema privado. El traslado del efecto del deslizamiento sobre los trabajadores, dispuesto por decreto, encareció significativamente el costo de pensionarse. “Estamos cambiando las reglas de juego y creando una serie de incertidumbres que eliminan el apetito de las aseguradoras”, advirtió Santiago García.

El presidente de la Junta Directiva de Asofondos alertó que los traslados forzosos sin sustento legal podrían provocar liquidaciones aceleradas, generando daños sustanciales en el mercado y afectando las expectativas de los ahorradores.

Al cierre de su intervención, resaltó la urgencia de fortalecer el pilar del ahorro individual como base para un sistema sostenible y acompañarlo de reglas estables y ajustes estructurales. Solo así, afirmó, podrán las futuras generaciones contar con ingresos dignos al llegar a la vejez.