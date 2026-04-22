Juliana Guerrero negó nexos con el ELN, pero Angie Rodríguez insistió en su denuncia: “Ella me lo dijo, yo no tengo por qué decir mentiras”

Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero integra una red criminal en el Gobierno - crédito Diego Cuevas

En conversación con Blu Radio, Juliana Guerrero, que esperaba convertirse en viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, negó los señalamientos que hizo en su contra Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con la funcionaria, la joven haría parte de un grupo de más de 20 personas que estarían interesadas en atacarla y sacarla del Gobierno nacional. Asimismo, afirmó que en varias oportunidades, Guerrero dijo que tenía nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Nadie se va a aguantar las presiones de ellos, y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí, y más cuando la señora Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, detalló la funcionaria, en conversación con Semana.

Al respecto, Juliana Guerrero dijo que en ningún momento le dijo a Rodríguez que ella era “cercana al ELN” o que tuviera relación con el grupo armado. Incluso, indicó que fue “víctima” de la violencia ejercida por los grupos criminales en el país, puesto que un tío suyo fue asesinado por los paramilitares.

En ese sentido, aseguró que las acusaciones en su contra son graves y falsas, pero Angie Rodríguez insistió en su denuncia. “Ella me lo dijo, yo no tengo por qué decir mentiras”, precisó la funcionaria al mismo medio.

Asimismo, indicó que el ELN debería pronunciarse al respecto y explicar si, en efecto, Guerrero tiene algún vínculo con el grupo armado. “Sería importante que el mismo ELN confirme eso, porque si no, entonces la señora por qué dice eso abiertamente, ¿me explico? Si me lo hizo a mí, o sea, yo la escuché. Imagínese otros funcionarios u otras personas. Por eso es que ella tiene un macropoder, que todo el mundo dice: ¿pero por qué no le pasa nada?”, detalló.

De igual manera, aseguró que decidió denunciar los hechos públicamente, porque ha estado viviendo bajo amenazas e intimidaciones que han afectado su calidad de vida y el cumplimiento de sus funciones.

“Simplemente me cansé, me aburrí de que me tuvieran ya sin respirar, que no me dejaran trabajar, que no me dejaran ejercer mis funciones, que me degradaran todo el tiempo, porque es que, eh, una cosa es lo mediático que ustedes ven acá, otra cosa es lo que me han hecho por debajo”, dijo.

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