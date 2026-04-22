Nicolás Samper y la polarización en Colombia antes de la Copa del Mundo: “Somos expertos en nunca ver un gris”

El periodista afirmó que los fanáticos del fútbol colombiano son expertos en inflar o destruir a la Tricolor - crédito Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Samper habló sobre el lanzamiento de su libro El arquero que murió en la cancha, en el que recuerda varias historias registradas durante la Copa del Mundo.

Además, el periodista aprovechó para hablar sobre el presente de la selección Colombia y las expectativas que genera la participación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el torneo de naciones que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos.

Al respecto, cuestionó cómo se analizan los resultados deportivos en el país de manera constante y lo comparó con la forma con la que se vive también con la política.

“Eso es de toda la vida. En el 94 íbamos a ser campeones del mundo y después fuimos un desastre y esos tipos no merecen volver a jugar y pues tampoco. Nosotros somos muy de extremos, somos muy polarizados, como ha sido el país permanentemente desde 1810. Es un país que vive en una eterna polarización política, futbolística, en lo que usted quiera. Siempre nosotros somos expertos en nunca ver un gris y ver el gris como un pecado. Si usted no se la juega, usted es un imbécil”.

En diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Samper habló del triunfalismo y la crítica con la que deben vivir los jugadores de la selección - crédito Visuales IA

Con esa aclaración de que su opinión podría ser criticada, Samper indicó que, en teoría, Colombia debería avanzar en la fase de grupos por enfrentar a un solo rival de peso en la previa.

“Es un asunto que uno tiene que evaluar. Va a jugar contra Uzbekistán, contra Congo y contra Portugal. Juega contra un favorito para ganar el mundial y dos equipos que son, no una incógnita, dos equipos que al parecer, pues son medio desconocidos, que no tendría que ser, porque para eso ya hay muchas maneras de conocer esos equipos”.

Sin embargo, Samper recordó que la última vez que se afirmó que Colombia tenía un grupo fácil en el mundial (Estados Unidos 1994) se registró el peor fracaso en la historia del fútbol en el país.

“Con la generosidad que tiene este mundial, que habla de 48 equipos, sería una gran debacle si Colombia no clasifica a los dieciséis por los rivales que va a enfrentar, pero nos conocemos. Sabemos que Colombia enfrentó en la historia el grupo más fácil de la historia de un mundial, que fue Estados Unidos, Suiza y Rumanía. Yo no recuerdo un grupo más fácil en el mundial del 94 y quedamos eliminados”.

Colombia llegó como favorita al título y se fue eliminada en primera ronda - crédito AFP

Para Nicolás Samper, la clave para que Colombia haga una buena Copa del Mundo está en respetar a los rivales que enfrentará y entender que, a pesar de que son naciones con poca historia, tienen jugadores en clubes de la élite.

“Digamos que nosotros partimos un poco como de esos lugares como para no confiarnos, porque ni Uzbekistán ni Congo son Brasil del 70 ni Holanda del 74, pero tampoco para mirarlos como un rival que nosotros vamos a pasar por encima. O cuántos jugadores de Colombia están en el Manchester City, bueno, en Uzbekistán sí hay uno que hace parte del City”.

Para Nicolás Samper la selección Colombia debería avanzar a las fases de eliminación directa sin problemas - crédito FCF

Por último, Samper indicó que no es imposible que Colombia pueda quedarse con el título mundial, pero aclaró que sería una sorpresa, puesto que hay equipos con mejor plantel y más jerarquía para ser campeones.

“Uno encuentra que hay muchas dificultades, que hay selecciones que nos vamos a enfrentar, por ejemplo, en el grupo de al lado está Inglaterra, Croacia y Ghana. Entonces, no es que sea tan sencillo pensar en una posibilidad de ganar una Copa del Mundo, que todos queremos ganar una Copa del Mundo, por supuesto, pero ocho países son los que lo han hecho, nadie más. No es tan fácil como colarse en ese selecto grupo, más si se tiene en cuenta que tenemos que enfrentar a rivales que en historia y resultados han sido más fuertes que nosotros”.