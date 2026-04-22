Colombia

Óscar Benavides y Lina María Garrido protagonizaron fuerte agarrón por visita de De la Espriella a Buenaventura: “Justificar la incapacidad”

El choque entre ambos políticos, que se suscitó en las redes sociales, escaló al incorporar acusaciones sobre la expansión de grupos armados, el uso electoral de las promesas oficiales y el peso de la memoria de episodios violentos como la masacre de Punta del Este

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Óscar Benavides y Lina María Garrido
El electo representante a la Cámara Óscar Benavides estelarizó un intenso cruce de mensajes con la actual congresista de oposición, Lina María Garrido, por cuenta de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito suministradas a Infobae Colombia

El debate por el destino de Buenaventura y el papel del Estado en la región estalló en un choque en las redes sociales entre Óscar Benavides, representante electo a la Cámara y la congresista Lina María Garrido, que intercambiaron una serie de señalamientos a raíz de la reciente visita del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que prometió inversión en el puerto, lo que desató una fuerte reacción del líder político del Pacífico.

El punto de partida fue una afirmación de De la Espriella sobre la necesidad de “rescatar” a esta ciudad, que motivó a Benavides a defender la gestión del actual Gobierno, el de Gustavo Petro, y del mismo modo alegar que este territorio no necesita ningún “salvador”. Su pronunciamiento también motivó a Garrido a salirle al paso a lo que serían los logros del Ejecutivo y, en consecuencia, calificarlo como si fueran “migajas”.

Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
Abelardo de la Espriella prometió recuperar el puerto de Buenaventura de las garras de la corrupción; promesa que causó molestia en Óscar Benavides - crédito REUTERS

“A través del Ministerio de Vivienda se entregaron 128 viviendas rurales a los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y Punta Soldado, con una inversión de más de $14.000 millones”, sostuvo Benavides. Y agregó que en 2024 la región recibió “más de $60.000 millones para economía popular”, junto a “$43.937 millones en obras de agua potable y saneamiento” para beneficio de 400.000 ciudadanos.

Al respecto, la congresista Garrido cuestionó el impacto de esas cifras. “Eso que usted dice no suma ni $150.000 millones en casi cuatro años, mientras el presupuesto de este Gobierno corrupto supera los $1.500 billones; es decir, al Pacífico le dieron migajas”, replicó la representante a la Cámara, que exigió mayor proporcionalidad en la asignación presupuestal y advirtió sobre el incremento de la criminalidad en la región.

Lina María Garrido y Óscar Benavides protagonizaron un fuerte agarrón
Lina María Garrido y Óscar Benavides protagonizaron un fuerte agarrón en las redes sociales, por visita de Abelardo de la Espriella - crédito @LinaMariaGarri1/X

El intenso cruce entre Óscar Benavides y Lina María Garrido

El punto álgido de la discusión empezó cuando Benavides atribuyó el abandono histórico a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. “En 2005, cuando Uribe era presidente, once jóvenes fueron engañados con la promesa de jugar un partido de fútbol y dos días después aparecieron asesinados por paramilitares. Este hecho se conoció como la masacre de Punta del Este. Esos son los gobiernos que usted defiende”, señaló.

Al respecto, Garrido rechazó que la referencia al pasado sirva como justificación para las falencias actuales. “No se dan cuenta de que, al intentar excusar y justificar la incapacidad y negligencia de este gobierno hablando de gobiernos anteriores, lo único que hacen es confirmar que nuestros argumentos gozan de toda validez y razón”, afirmó la congresista, que sostuvo buscarían encubrir la falta de soluciones.

Óscar Benavides responde a Lina María Garrido
En redes sociales, Óscar Benavides lanzó duras respuestas a la representante Lina Garrido, por sus críticas al Gobierno Petro - crédito @ODBenavidesA/X

La discusión se desplazó, entonces, hacia los compromisos presupuestales de largo plazo, cuando Benavides defendió la magnitud de los recursos asignados. “Nunca antes un gobierno había comprometido tantos recursos para el desarrollo de esta región: 12,3 billones comprometidos a diez años a través del Conpes Pacífico y 43,5 billones mediante los pactos territoriales de Nariño, Cauca y Chocó“, reveló el político.

Según él, estos proyectos están destinados a cubrir proyectos estratégicos en salud, educación, transporte y desarrollo fluvial. A su vez, el líder social de las comunidades negras, que le ganó el pulso por una de las dos curules afro al actual representante Miguel Polo Polo, aseguró que estos fondos superan cualquier antecedente y se suman a las inversiones ejecutadas en acueducto, alcantarillado y vivienda.

Lina Garrido le salió al paso a Óscar Benavides
Con este mensaje en X, la representante Lina María Garrido quiso cerrar la discusión en relación con la visita de Abelardo de la Espriella a Buenaventura - crédito @LinaMariaGarri1/X

Tras este comentario, Garrido sostuvo que los datos oficiales no tienen correlato con las necesidades reales de Buenaventura. “Las cifras expuestas son marginales respecto a las necesidades estructurales de la zona”, remarcó la representante, que también criticó que “el gobierno presenta promesas y anuncios que, en la práctica, no modifican la situación de abandono ni la expansión de economías ilegales”, expresó.

Durante el enfrentamiento, Benavides acusó a sectores de la oposición de usar el reclamo sobre el Pacífico solo en coyunturas electorales y remarcó el peso de la memoria histórica por la masacre de Punta del Este. Así, el joven representante electo arremetió contra la mujer, mientras Garrido insistió en que la región “sigue esperando soluciones sustantivas y no discursos” por parte de los gobiernos de corte progresista.

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