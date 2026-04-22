Colombia

Exnarco español aseguró que Pablo Escobar financió la campaña del expresidente español Felipe González

Laureano Oubiña Piñeiro afirmó que el capo fue el que pagó la celebración tras el triunfo del PSOE en 1982

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Pablo Escobar - Felipe González
No es la primera vez que alguien habla del vínculo entre Escobar y González - crédito EFE/Colprensa

Entre las historias que existen sobre la vida de Pablo Escobar hay varias que no han sido confirmadas por sus protagonistas a pesar de ser expuestas por diferentes figuras con testimonios similares.

Una de ellas se habría registrado en España durante la posesión de Felipe González en 1982, a la que el capo habría asistido en compañía de Alberto Santofimio, un político colombiano que años más tarde terminó vinculado al cartel de Medellín.

Cabe recordar que en ese momento Escobar era mencionado como un empresario colombiano y estaba comenzando a incursionar en la política.

Con este panorama, no fue extraño que, tras el triunfo de Felipe González en las elecciones presidenciales de España en 1982, el antioqueño fuera uno de los invitados por el PSOE junto con el exministro Santofimio.

Felipe González
Felipe González fue presidente de España entre 1982 y 1996 - crédito EFE

En los detalles que se han revelado de esta historia se afirma que la celebración de González se llevó a cabo en el Hotel Palace de Madrid y como Escobar era emisario de la delegación parlamentaria de Colombia, compartió mesa con el torero Luis Miguel Dominguín, el empresario Enrique Sarasola y otras figuras que desconocían que tenían al frente a uno de los narcos más importantes del mundo.

Se le veía contento, con mi madre preparó la maleta con la misma ropa de siempre, pero incluyó algo distinto: unos zapatos que le habían traído de Nueva York que tenían un talón oculto y le hacían parecer más alto”, escribió Juan Pablo Escobar en el libro Pablo Escobar, mi padre sobre el encuentro del capo con las figuras políticas españolas.

De la misma forma, en Colombia el periodista Gonzalo Guillén, que estuvo presente en el evento, afirmó que Escobar lo había ayudado a entrevistar a Felipe González. “Doctor, le presento a un ilustre periodista”, habrían sido las palabras del narco, lo que en el país europeo fue tomado como una prueba de que el capo ya conocía al entonces electo presidente.

Pablo Escobar - España
En 1982 se tenía la percepción de que Escobar era un empresario - crédito EFE/Colprensa

Exnarco español afirmó que Escobar financió la campaña de Felipe González

En el pódcast Lfde, Laureano Oubiña Piñeiro, un excapo gallego que ya cumplió varias condenas en Europa, afirmó que, además de estar en la celebración de González, Pablo Escobar fue la figura que financió gran parte de la campaña del expresidente español.

Cuando Felipe González gana las elecciones en el 82, ¿Sabes, tú sabes quién pagó la campaña de González del 82? Pablo Escobar Gaviria. ¿Y sabes quién vino a la toma de posesión de él? Pablo Escobar Gaviria. De eso nunca salió nada".

Oubiña negó estar interesado en ganar fama por sus afirmaciones, puesto que reconoció que nunca conoció al capo colombiano, pero reafirmó que tenía certeza de lo que estaba hablando sobre la campaña de Felipe González.

“Es así. Y vino a la toma de posición cuando cerraron un hotel de esos. Y quien cerró el hotel y quien pagó todo eso fue Pablo Escobar Gaviria”.

¿Quién es Laureano Oubiña Piñeiro?

Laureano Oubiña Piñeiro
El excapo negó haber conocido a Pablo Escobar en algún momento - crédito EFE

Fue un contrabandista gallego nacido en Cambados, Pontevedra, en 1946. Alcanzó notoriedad pública en España durante las décadas de 1980 y 1990 por su implicación en actividades de contrabando de tabaco; años más tarde comenzó a traficar drogas, principalmente hachís. Oubiña se convirtió en una figura central del narcotráfico en Galicia, región que vivió una transformación económica debido a estas actividades ilícitas.

Fue detenido en varias ocasiones y condenado por delitos relacionados con el contrabando y el blanqueo de capitales. Oubiña siempre defendió su inocencia respecto al tráfico de drogas, aunque reconoció su implicación en el contrabando de tabaco. Su historia ha inspirado libros, documentales y debates sobre el narcotráfico en España y el impacto social que se registró en Galicia en ese momento.

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