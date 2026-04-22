Mezclar pegante con sal: cómo aplicar este útil truco casero para solucionar reparaciones en el hogar

Con estos dos ingredientes se pueden hacer reparaciones rápidas y fáciles - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de pegante instantáneo en combinación con sal fina ha cobrado notoriedad como una solución casera rápida para afrontar reparaciones menores en el hogar.

Esta técnica, que se popularizó por su efectividad y por requerir elementos presentes en casi cualquier vivienda, permite unir piezas rotas, sellar grietas e incluso aportar textura en trabajos manuales.

El procedimiento resulta útil para quienes necesitan resolver pequeños accidentes domésticos sin recurrir a productos especializados. Al mezclar ambos componentes, la sal funciona como catalizador y agente de carga, transformando el pegante líquido en una pasta sólida y manejable.

La reacción que ocurre al espolvorear sal sobre el pegante húmedo acelera el endurecimiento y aumenta el volumen de la mezcla. Esto resulta especialmente práctico cuando se trata de rellenar huecos o fisuras, ya que la pasta generada puede adaptarse a irregularidades que el adhesivo solo no cubriría con igual eficacia.

Esta mezcla ayuda a rellenar grietas y superficies donde el pegante suele resbalar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reparaciones rápidas en el hogar

En situaciones donde se rompen objetos de cerámica, plástico o madera liviana, esta mezcla es capaz de unir las piezas en cuestión de minutos. El método consiste en aplicar pegante en la zona dañada, añadir una pequeña cantidad de sal y, si es necesario, reforzar con otra capa de pegante antes de dejar secar.

La solución es ideal cuando se busca una reparación inmediata y no se cuenta con herramientas o materiales profesionales. Si bien la mezcla no sustituye los productos de uso industrial, su practicidad la convierte en un recurso valioso para arreglos temporales.

Mejoras en manualidades y prototipos

El truco también se ha extendido al ámbito de las manualidades, donde la combinación de sal y pegante permite crear superficies rugosas o antideslizantes. Al endurecerse, la mezcla aporta una textura que puede aprovecharse para dar efectos decorativos o para aumentar la fricción en la base de pequeños objetos.

Quienes trabajan con cartón, papel delgado o materiales porosos encuentran en esta solución un refuerzo temporal. Al rellenar pequeñas grietas o agujeros, la mezcla proporciona rigidez momentánea, facilitando el manejo de prototipos o la presentación de maquetas, aunque no ofrece una resistencia permanente.

Manos hábiles detallan una maqueta de edificio de cartón utilizando pegamento blanco y sal para simular elementos arquitectónicos en una superficie de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones de la mezcla

Es importante considerar que la mezcla de pegante y sal no está destinada a soportar grandes esfuerzos ni exposición constante a la humedad. Si se utiliza en materiales como cartón, madera o cerámica, su función es más bien provisoria: permite sellar fisuras y grietas de forma rápida, pero no reemplaza a un adhesivo profesional ni garantiza durabilidad a largo plazo.

Tampoco se recomienda en objetos que deban soportar peso significativo, ya que la unión podría ceder bajo presión. La combinación resulta útil para casos de emergencia, reparaciones rápidas o trabajos de baja exigencia mecánica, pero no debe considerarse una solución definitiva.

Por otra parte, el truco del pegante con sal se basa en una reacción física y no en una reacción química propiamente dicha. Este método suele usarse en manualidades para crear texturas, efectos de relieve o endurecer mezclas, y utiliza materiales muy accesibles: pegante blanco (como el escolar, cuya base es generalmente acetato de polivinilo o PVA) y sal común (cloruro de sodio).

La mezcla de sal y pegamento no aumenta la fuerza adhesiva, ya que la sal no forma parte del proceso de pegado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se mezcla pegante blanco con sal, no se produce una reacción química nueva, es decir, los componentes no se transforman en una sustancia diferente. El proceso se explica así:

El pegante PVA es una suspensión de polímeros sintéticos en agua. Al aplicarlo sobre una superficie, el agua se evapora y los polímeros se agrupan formando una película sólida y flexible.

Al espolvorear sal sobre el pegante húmedo, la sal absorbe parte del agua del pegante, acelerando el secado en la zona de contacto. Parte de la sal queda adherida a la capa superficial, generando una textura rugosa y un aspecto cristalino.