Por fin instalarán cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí, confirmó el ministro de Justicia

Entre los objetos encontrados figuran consolas de videojuegos, portátiles, módem Wifi, estufas eléctricas y aires acondicionados ocultos dentro de la cárcel La Paz - crédito Colprensa

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que, luego de tres años sin cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí, Antioquia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) completará la instalación de nuevos equipos.

Según explicó el funcionario, “el 30 de abril estarían conectadas las cámaras en la cárcel de Itagüí”.

El ministro aclaró que este plan no guarda relación con recientes incidentes: “No está atado a esta situación específica, sino que el cronograma de contratación decía que era para el 30 de abril”, especificó Cuervo al detallar que todo responde a programaciones previas.

Respecto a la coincidencia con hechos recientes, el titular de Justicia agregó: “Si no hubiera pasado lo de la fiesta, nadie se hubiera preocupado ni enterado que esto iba a ser el 30 de abril”, con lo que subrayó que la agenda de instalación estaba prevista antes de cualquier controversia reciente.

Finalmente, Cuervo resumió la relación entre los tiempos y las circunstancias: “Coincide esa fecha del cronograma de contratación, pues con la situación, pero no tiene ninguna relación”.

Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia de Colombia - crédito Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia respaldó al director del Inpec

El respaldo institucional al Inpec se mantiene firme pese a las dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro en la última reunión del Consejo de Ministros, realizada el martes, 21 de abril de 2026. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ratificó la continuidad de la cúpula penitenciaria, liderada por el coronel Gutiérrez, en medio de la polémica desatada por recientes celebraciones dentro de distintas cárceles del país.

Cuervo respondió a los cuestionamientos sobre la gestión penitenciaria, señalando que, por el momento, la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario cuenta con su respaldo y el del director de la Policía. Recalcó también que, hasta ahora, ambos funcionarios tienen el aval del presidente. “Tengo muy buenas relaciones con ellos y con ellos hablamos permanentemente”, puntualizó el ministro, refiriéndose tanto al director como al subdirector del organismo.

El Ministro de Justicia de Colombia se pronunció sobre el sistema de justicia y el penitenciario, incluyendo el funcionamiento del Inpec y los traslados de personas privadas de la libertad como alias Marquito Figueroa y Francisco Gómez- - crédito Inpec

La postura oficial ante la polémica por fiestas carcelarias

El surgimiento de videos y reportes sobre fiestas dentro de prisiones generó inquietud tanto en la opinión pública como entre funcionarios del Gobierno. Estos hechos motivaron preguntas sobre la capacidad de control y disciplina en el sistema penitenciario. Cuervo subrayó que, pese a las controversias, la actual administración del Inpec mantiene el apoyo institucional y que cualquier cambio dependerá de la evaluación presidencial.

Consultado sobre posibles relevos en la cúpula penitenciaria, el ministro fue claro: si en algún momento el presidente considerara necesario un reemplazo, tanto el Ministerio como la dirección del Inpec aceptarían la decisión. “No tengo ningún problema en decirlo”, agregó Cuervo, remarcando su apertura ante una eventual reestructuración si así lo dispusiera el Ejecutivo.

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurre con el respaldo al Inpec, el ministro de Justicia reafirmó que, pese a la controversia por las fiestas en cárceles, tanto él como el director de la Policía mantienen su apoyo a la cúpula del organismo. La continuidad de los funcionarios dependerá de la confianza del presidente, quien podrá disponer cambios si lo considera pertinente.

El presidente Gustavo Petro, se dirige a un micrófono en un entorno oficial. Una bandera de Colombia es visible detrás de él. Un segundo hombre, con traje formal, se encuentra presente. El contenido aborda la dirección del Inpec. Este video corresponde a la cobertura de un evento.

La instalación de cámaras en la cárcel de Itagüí sigue un plan previamente definido y no responde a acontecimientos recientes, según lo manifestado por el ministro de Justicia. La agenda de implementación se mantiene intacta y sin alteraciones por hechos coyunturales.

En cuanto a la administración penitenciaria, las autoridades ratifican el respaldo institucional a la actual directiva del Inpec, recalcando que cualquier ajuste en la estructura dependerá de la evaluación y decisión del presidente. La gestión del sistema carcelario continúa bajo observación, pero la dirección actual cuenta con el apoyo de los organismos pertinentes mientras se mantenga la confianza del Ejecutivo.