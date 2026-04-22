Colombia

Paola Holguín reveló la ‘perlita’ de Iván Cepeda ante su negativa a debatir: “Si quiere ser presidente...”

La senadora del Centro Democrático criticó duramente al candidato presidencial del Pacto Histórico por imponer condiciones para participar en debates

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La senadora Paola Holguín calificó la actitud del candidato de “autoritaria” y lo instó a asumir responsabilidades ante toda la nación - crédito @PaolaHolguin/X

La senadora Paola Holguín, perteneciente al partido Centro Democrático, dirigió un mensaje directo a Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, tras su decisión de restringir su participación en debates con ciertos aspirantes y lanzar una serie de peticiones para acceder a los encuentros políticos.

La congresista uribista advirtió que, si Cepeda aspira alcanzar la Presidencia de la República, debe acostumbrarse a enfrentar confrontaciones políticas, no solo con otras figuras públicas, sino con la población, y asumir responsabilidades ante toda una nación.

De esta manera, Paola Holguín compartió un video en sus redes sociales en el que calificó de autoritaria la actitud del senador: “Oigan, ¿y cómo les pareció la perla, esa belleza de Cepeda, el heredero? Ayer, regado en el Congreso por el carácter autoritario nuestro. ¿Autoritario?, él que no es capaz de debatir".

- crédito @IvanCepedaCast - @PaolaHolguin/X
Paola Holguín le insistió a Iván Cepeda asistir a los debates presidenciales, si su propósito es llegar a la Casa de Nariño - crédito @IvanCepedaCast - @PaolaHolguin/X

Paola Holguín cuestionó al senador, que se presenta ante los votantes como alguien que busca la ética, el sentido social y el desarrollo del país, al señalar que su decisión de imponer condiciones en un debate político reduce la oportunidad de que los ciudadanos conozcan sus propuestas y resultados: “Él es el demócrata y el que decide con quién debate y con qué condiciones. Que se vuelva serio”.

Holguín reta a Cepeda a ‘dar la cara’ en los debates presidenciales

En su pronunciamiento, la senadora también se refirió a la gestión del Gobierno nacional de Gustavo Petro, que Cepeda respalda, además de los efectos de sus políticas: “Si quiere ser presidente, tiene que aprender a responder por todo, incluso por la corrupción y las atrocidades del gobierno que apoya, por las consecuencias de su bendita ‘Paz Total’, que solo ha servido para consentir bandidos, revictimizar a las víctimas y acabar con la fuerza pública”.

La senadora afirmó que, desde su rol de oposición, los procesos de paz en los que Cepeda participó, incluidos los con las extintas Farc-EP, demostraron ser un fracaso frente a la persistente violencia y la paralización de los casos de justicia; de allí que insista en que él debe rendir cuentas.

El candidato del Pacto Histórico denunció que sectores del uribismo buscaron bloquear sus actos en el Huila y Bucaramanga - crédito Iván Cepeda
Paola Holguín instó a Iván Cepeda a asumir responsabilidades ante toda la nación, incluyendo las consecuencias de la política de 'Paz Total' - crédito Iván Cepeda

Cepeda condiciona su participación en debates presidenciales y excluye a candidatos de centro

Iván Cepeda anunció que solo participará en debates con los candidatos que identifica como de extrema derecha, al dejar fuera a los aspirantes de centro, tras las presiones de sus contendientes de un ‘cara a cara’ político frente a las elecciones de primera vuelta que están previstas para el 31 de mayo.

Y es que el candidato de izquierda decidió no participar en ciertos debates mediáticos tradicionales, bajo el argumento de que no quiere que su campaña se convierta en un “espectáculo del insulto”.

Según Cepeda, su participación en un debate estará sujeta a una serie de condiciones: solo debatirá con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los temas deberán ser acordados previamente y se prohibirá la intervención con preguntas de seguimiento por parte del moderador.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda insistió en que solo debatirá con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González - Sergio Acero/Reuters

“Son con los candidatos de la extrema derecha”, afirmó el congresista, que sostiene que la confrontación debe mostrar posiciones radicalmente opuestas sobre el rumbo político y social del país.

El candidato explicó que, con otros aspirantes como Sergio Fajardo y Claudia López, está dispuesto a mantener conversaciones, pero no considera apropiada su participación en debates: “Podemos tener diálogos, conversaciones, pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas”.

Cepeda también demandó garantías de imparcialidad, como un trato equitativo por parte de organizadores y medios; además, señaló que el formato final del debate dependerá de un acuerdo formal entre las campañas involucradas.

En lugar de los debates televisados, Cepeda señala que prioriza los encuentros directos con la ciudadanía en plazas públicas y foros académicos, pero esto impide que debata con sus contrincantes, a solo un mes de las elecciones de primera vuelta.

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