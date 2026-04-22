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Jefe del despacho presidencial negó acusaciones de Angie Rodríguez sobre mantener “encerrado” a Petro: “Es un caso patológico”

La gerente del Fondo de Adaptación aseguró que el funcionario José Raúl Moreno hace parte de una supuesta red criminal que intenta sacarla del Gobierno

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Angie Rodríguez aseguró que José Raúl Moreno mantiene aislado al presidente Petro y que se encargaría de desprestigiar a miembros del Gobierno - crédito Dapre
Angie Rodríguez aseguró que José Raúl Moreno mantiene aislado al presidente Petro y que se encargaría de desprestigiar a miembros del Gobierno - crédito Dapre

En diálogo con la revista Semana, la gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, reveló la presunta existencia de una red criminal al interior del Gobierno nacional. De acuerdo con sus declaraciones, más de 20 personas estarían inmersas en un plan para desprestigiarla y sacarla de la administración.

Aseguró que las personas involucradas serían el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo; el jefe de despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno; y Juliana Guerrero, que iba a ser nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Al parecer, Carrillo tenía un “espía” en el Fondo de Adaptación –del cual fue gerente antes de que llegara Angie Rodríguez–, que le informaba de todo lo que hacía la funcionaria en la entidad. Según Rodríguez, el señalado espía intentó extorsionarla y, en sus intentos por amedrentarla, mencionó a Carrillo, a Moreno y a Guerrero.

Angie Lizeth Rodríguez, es oficialmente la nueva directora del Dapre - crédito @DapreCol/X
Angie Lizeth Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, aseguró que fue extorsionada por el "espía" que Carlos Carrillo presuntamente tenía en el Fondo de Adaptación - crédito @DapreCol/X

“En una de las amenazas y extorsiones que me entrega el espía, me habla de Juliana Guerrero y me dice: ‘Es que yo tengo cosas tuyas y yo le voy a pasar a Juliana Guerrero, y yo también me hablo con Carrillo y también el señor de Palacio, que en este caso es Raúl Moreno’”, detalló.

Sobre el jefe de despacho, afirmó que “tiene encerrado” al presidente Gustavo Petro y que se ha dedicado a desprestigiar a las personas “buenas” que están en el Gobierno. “Es hablador y dice que él tiene que ir a la inteligencia y que él mueve una cosa y la otra. El tipo lo encerró, lo encerró otra vez en Palacio”, dijo.

La respuesta de José Raúl Moreno

En conversación con Blu Radio, Moreno se pronunció sobre las acusaciones que hizo Rodríguez, las cuales, según la funcionaria, están en manos de las autoridades competentes. En su intervención, negó los señalamientos en su contra, afirmando que no es la primera vez que dice presuntas falsedades sobre él.

José Raúl Moreno aseguró que no sería fácil aislar al presidente Petro - crédito Alejandro Garcia/EFE
José Raúl Moreno aseguró que no sería fácil aislar al presidente Petro - crédito Alejandro Garcia/EFE

“Este es el cuarto ataque de la señora Angie contra mí. Empezó en Egipto, donde intentó sacarme, pero con la señora Angie todo se queda en un chisme, todo se queda en una habladuría, todo se queda en un cuento”, aseveró.

De igual manera, negó mantener aislado al jefe de Estado, aclarando que esa sería una tarea compleja y poco probable. “Eso no se lo cree ni el esquema presidencial”, afirmó.

Además, indicó que durante su estancia en la administración ha centrado sus esfuerzos en mejorar la comunicación del primer mandatario con las demás personas. “Si alguien ha abierto esa agenda, me lo reconocen hasta los mismos miembros del Gobierno, y trata de que ojalá el presidente atienda a todo el mundo, soy yo”, explicó.

En consecuencia, atribuyó las denuncias de Rodríguez a problemas de salud mental. “De verdad que ya es un caso patológico, incluso de tratamiento psicológico. Entonces ya no me voy a desgastar con eso”, concluyó.

La respuesta de Carlos Carrillo a las denuncias

Carlos Carrillo señaló a Angie Rodríguez de presentar pruebas falsas en su contra - crédito Ungrd/X
Carlos Carrillo señaló a Angie Rodríguez de presentar pruebas falsas en su contra - crédito Ungrd/X

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, también dio declaraciones sobre lo dicho por Angie Rodríguez, asumiendo la misma postura que Raúl Moreno: negó todas las acusaciones en su contra. Aseguró que la funcionaria estaría buscando generar una “tormenta mediática” para afectar al Gobierno nacional en plena época electoral.

Además, rechazó las pruebas que presentó la gerente para acusarlo, que son capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se evidenciarían diálogos entre él y el supuesto espía que tenía en el Fondo de Adaptación.

Esto claramente es una prueba fabricada y eso se cae de su peso (...). Todas las personas que hayan cruzado una conversación conmigo por WhatsApp saben que yo, por ejemplo, abro las exclamaciones… la sintaxis no tiene nada que ver con la forma en que yo escribo”, señaló, en entrevista con Caracol Radio.

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