Colombia enfrenta alerta internacional por hambre, mientras Petro insiste en avances de su Gobierno

El último informe del Programa Mundial de Alimentos ubicó a Colombia entre los países con mayor presión alimentaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia apareció en el mapa global del hambre con una señal que generó la reacción del presidente Gustavo Petro, y es que el último informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ubicó al país entre los que enfrentan mayores presiones alimentarias.

La medición, difundida a través del mapa global conocido como HungerMap (Mapa del hambre), expuso que millones de personas aún enfrentan dificultades para acceder a alimentos. Sin embargo, desde el Gobierno surgió una lectura distinta, por lo que el mandatario insistió en que las cifras no reflejan un deterioro reciente, sino una tendencia que mostraría mejoría durante su administración.

El mandatario escribió en su cuenta en la red social que: “Cómo lo dije, el hambre en Colombia ha disminuido en mi gobierno. Las noticias dadas por la prensa no eran correctas. Hemos disminuido la pobreza y el hambre en Colombia”.

El presidente Gustavo Petro insistió en que en su Gobierno las cifras de hambre han disminuido - crédito @petrogustavo/X

El mandatario se pronunció después de que Nils Grede, representante del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, concedió una entrevista a Caracol Radio, en la que explicó el funcionamiento de la herramienta de la ONU que reúne información sobre el acceso a alimentos en el mundo.

Grede explicó su alcance: “El Mapa del Hambre es una forma de informar cuántas personas están padeciendo inseguridad alimentaria y dónde se concentran”.

El análisis abarca cerca de 80 países y toma en cuenta variables como consumo de alimentos, desnutrición, efectos del clima, inflación y conflictos armados. En el caso colombiano, este último factor mantiene un peso considerable, sobre todo en regiones donde persisten limitaciones de acceso a bienes básicos.

Petro ya había dicho que en su Gobierno se redujeron las cifras de hambre

Las cifras muestran un contraste, ya que para 2026, el PMA estima que 6,6 millones de personas padecen hambre en Colombia. El dato, aunque alto, marca una reducción frente a los 8,1 millones reportados el año anterior. Grede reconoció el descenso, pero advirtió que la problemática sigue vigente y requiere atención sostenida.

Según el mandatario, la inseguridad alimentaria es un riesgo futuro derivado de crisis climática y conflictos violentos, no la situación actual de hambre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante estas alertas, el presidente volvió a defender su gestión, recordando que no es la primera vez que responde directamente a las observaciones de la herramienta digital, pues el día anterior ya había ofrecido una explicación en respaldo de su administración.

En ese mensaje del 21 de abril, Gustavo Petro sostuvo que organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) respaldan su lectura: “El hambre no es inseguridad alimentaria”. El mandatario reiteró que la reducción de la pobreza impactó de forma directa en indicadores como la mortalidad infantil por desnutrición, la cual se redujo a la mitad.

Conflictos en el acceso a alimentos en Colombia, según Petro

Según él, estos datos reflejan los resultados concretos de su gestión frente a un problema que históricamente ha afectado a amplios sectores de la población. Petro explicó que la inseguridad alimentaria no describe la situación actual de pobreza, sino que se trata de un “riesgo hacia el futuro” derivado de factores externos, principalmente la crisis climática y los conflictos violentos.

Petro señaló que factores como el cambio climático y los conflictos afectan el acceso a alimentos en regiones específicas, mientras su gobierno aplica - crédito Nacho Doce/Reuters

Identificó como regiones más afectadas Chocó, Norte de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, la Altillanura en temporada de invierno y ciertas zonas de Bogotá, afectadas por estrés hídrico en sequías prolongadas.

En su post, el presidente destacó que su Gobierno actúa mediante medidas de adaptación y mitigación. La adaptación, de carácter local, incluye la reforma agraria y la recuperación de flujos naturales y territorios de agua, con el objetivo de producir más alimentos y disminuir la inseguridad alimentaria.

Por su parte, la mitigación busca enfrentar la crisis climática a nivel global y reducir riesgos futuros que puedan afectar la seguridad alimentaria de millones de colombianos.

El presidente Gustavo Petro aseguró que confundir hambre con inseguridad alimentaria genera desinformación sobre los avances de su Gobierno - crédito @petrogustavo/X

Sobre la plataforma HungerMap, un sistema que monitorea y proyecta el avance del hambre, ofreciendo alertas tempranas, es para Petro una contradicción, ya que él señala que no son datos sobre la disminución del hambre, sino que indican riesgos potenciales a futuro.

“El hambre ha disminuido sustancialmente en mi gobierno y ha bajado la pobreza, por eso ha bajado a la mitad la tasa de mortalidad por desnutrición infantil. Julio nunca ha dado esta noticia en su emisora. La inseguridad alimentaria se refiere a un riesgo, a una alarma hacia el futuro", escribió el presidente en X.