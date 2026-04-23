Ryan Castro desató locura en Medellín y su concierto promete millonaria inyección a la economía, estas son las cifras

La música urbana impulsará ingresos turísticos superiores a USD 6,9 millones en Medellín durante el concierto de Ryan Castro - crédito Instagram

La música urbana volverá a mover la economía de Medellín. El primer concierto de Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot no solo concentra la atención de miles de fanáticos, también se perfila como un evento con fuerte impacto para hoteles, restaurantes, comercios y empresas de transporte en la capital antioqueña.

Las proyecciones oficiales apuntan a una inyección cercana a USD6,9 millones para la ciudad, de acuerdo con cálculos del Sistema de Inteligencia Turística. La cifra incluye el gasto que realizarán asistentes locales y visitantes en alojamiento, movilidad, alimentación, compras y actividades complementarias alrededor del espectáculo.

El primer concierto de Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot agotó boletería en menos de dos horas, demostrando su poder de convocatoria - crédito X

La expectativa se construyó desde hace meses. Cuando la boletería salió a la venta en noviembre de 2025, los tickets se agotaron en menos de dos horas. Desde entonces, el show quedó instalado como una de las citas musicales más esperadas del año en Medellín y como un nuevo termómetro del poder de convocatoria del artista paisa.

El movimiento económico se sentirá en distintos frentes. La llegada de público de otras ciudades y de viajeros internacionales suele traducirse en mayor ocupación hotelera, reservas en plataformas de hospedaje, aumento en el consumo gastronómico y más demanda de taxis, transporte por aplicación y rutas privadas.

“Su impacto económico es significativo, ya que se estima una derrama cercana a los 6,9 millones de dólares, dinamizando sectores como hotelería, gastronomía y transporte”, explicó Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín a El Colombiano.

Desde la alcaldía consideran que este tipo de espectáculos fortalecen la estrategia de posicionamiento de Medellín como sede de grandes eventos. En los últimos años, la ciudad ha buscado combinar turismo tradicional con experiencias culturales, deportivas y musicales capaces de atraer públicos masivos.

Las proyecciones oficiales apuntan a una inyección cercana a USD6,9 millones para la ciudad - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Más allá del ingreso inmediato, el concierto funciona como vitrina internacional. Cada evento de gran escala proyecta imágenes de la ciudad, activa conversaciones en redes sociales y consolida la idea de Medellín como uno de los escenarios más relevantes del entretenimiento en América Latina. “El concierto de Ryan Castro evidencia que la industria del entretenimiento se ha consolidado como un motor clave para Medellín”, agregó López.

El caso de Ryan Castro tiene un valor simbólico adicional. Se trata de un artista nacido en la ciudad que ahora llega al principal estadio local como protagonista absoluto, una transición que conecta barrio, industria musical y reconocimiento global. Para muchos seguidores, el show representa también una celebración del talento hecho en casa.

La respuesta del público obligó a pensar alternativas. Ante la rápida venta total de entradas, el cantante anunció un espacio adicional en la Feria de Ganado para que unas 25.000 personas puedan seguir la presentación en vivo y de manera gratuita. La apuesta no será una simple retransmisión. Según lo anunciado, el lugar contará con pantalla gigante, tarima propia y presentaciones de artistas emergentes locales. Con eso, el evento amplía su alcance y abre espacio para nuevas propuestas musicales de la ciudad.

La decisión también busca acercar el espectáculo a quienes no alcanzaron boleta o no podían asumir el costo de ingreso. En una industria donde los conciertos de gran formato suelen tener alta demanda y precios variables, la opción gratuita aparece como un gesto estratégico hacia la base de seguidores.

Ryan Castro, artista paisa de reconocimiento internacional, consagra su carrera al protagonizar uno de los shows más esperados del año en su ciudad natal - crédito Tu Boleta

A través de redes sociales, el cantante invitó a quienes no consiguieron boleta: “Para nuestra gente del barrio... están invitados totalmente gratis a la transmisión oficial”. Ese mensaje reforzó el vínculo con el público popular que acompañó su crecimiento artístico desde los primeros años. No es menor: buena parte de la identidad de Ryan Castro se construyó precisamente alrededor de ese origen y de una narrativa cercana a las calles de Medellín.

El concierto también llega en un momento clave para la economía del entretenimiento en Colombia. Las ciudades compiten por atraer giras, festivales y espectáculos capaces de movilizar consumo, empleo temporal y exposición internacional. Medellín, con infraestructura consolidada y tradición musical, parte con ventaja en esa carrera.