Colombia

Ryan Castro desató locura en Medellín y su concierto promete millonaria inyección a la economía, estas son las cifras

El show en el Atanasio Girardot agotó entradas en tiempo récord y se perfila como un impulso clave para hoteles, transporte, restaurantes y comercios en la ciudad

Guardar
El artista no pasó desapercibido, pues esta era la primera vez que asistía a los Grammy - crédito Instagram
La música urbana impulsará ingresos turísticos superiores a USD 6,9 millones en Medellín durante el concierto de Ryan Castro - crédito Instagram

La música urbana volverá a mover la economía de Medellín. El primer concierto de Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot no solo concentra la atención de miles de fanáticos, también se perfila como un evento con fuerte impacto para hoteles, restaurantes, comercios y empresas de transporte en la capital antioqueña.

Las proyecciones oficiales apuntan a una inyección cercana a USD6,9 millones para la ciudad, de acuerdo con cálculos del Sistema de Inteligencia Turística. La cifra incluye el gasto que realizarán asistentes locales y visitantes en alojamiento, movilidad, alimentación, compras y actividades complementarias alrededor del espectáculo.

Medellín vs. Nacional
El primer concierto de Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot agotó boletería en menos de dos horas, demostrando su poder de convocatoria - crédito X

La expectativa se construyó desde hace meses. Cuando la boletería salió a la venta en noviembre de 2025, los tickets se agotaron en menos de dos horas. Desde entonces, el show quedó instalado como una de las citas musicales más esperadas del año en Medellín y como un nuevo termómetro del poder de convocatoria del artista paisa.

El movimiento económico se sentirá en distintos frentes. La llegada de público de otras ciudades y de viajeros internacionales suele traducirse en mayor ocupación hotelera, reservas en plataformas de hospedaje, aumento en el consumo gastronómico y más demanda de taxis, transporte por aplicación y rutas privadas.

“Su impacto económico es significativo, ya que se estima una derrama cercana a los 6,9 millones de dólares, dinamizando sectores como hotelería, gastronomía y transporte”, explicó Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín a El Colombiano.

Desde la alcaldía consideran que este tipo de espectáculos fortalecen la estrategia de posicionamiento de Medellín como sede de grandes eventos. En los últimos años, la ciudad ha buscado combinar turismo tradicional con experiencias culturales, deportivas y musicales capaces de atraer públicos masivos.

Las proyecciones oficiales apuntan a una inyección cercana a USD6,9 millones para la ciudad - crédito Dado Ruvic/REUTERS
Las proyecciones oficiales apuntan a una inyección cercana a USD6,9 millones para la ciudad - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Más allá del ingreso inmediato, el concierto funciona como vitrina internacional. Cada evento de gran escala proyecta imágenes de la ciudad, activa conversaciones en redes sociales y consolida la idea de Medellín como uno de los escenarios más relevantes del entretenimiento en América Latina. “El concierto de Ryan Castro evidencia que la industria del entretenimiento se ha consolidado como un motor clave para Medellín”, agregó López.

El caso de Ryan Castro tiene un valor simbólico adicional. Se trata de un artista nacido en la ciudad que ahora llega al principal estadio local como protagonista absoluto, una transición que conecta barrio, industria musical y reconocimiento global. Para muchos seguidores, el show representa también una celebración del talento hecho en casa.

La respuesta del público obligó a pensar alternativas. Ante la rápida venta total de entradas, el cantante anunció un espacio adicional en la Feria de Ganado para que unas 25.000 personas puedan seguir la presentación en vivo y de manera gratuita. La apuesta no será una simple retransmisión. Según lo anunciado, el lugar contará con pantalla gigante, tarima propia y presentaciones de artistas emergentes locales. Con eso, el evento amplía su alcance y abre espacio para nuevas propuestas musicales de la ciudad.

La decisión también busca acercar el espectáculo a quienes no alcanzaron boleta o no podían asumir el costo de ingreso. En una industria donde los conciertos de gran formato suelen tener alta demanda y precios variables, la opción gratuita aparece como un gesto estratégico hacia la base de seguidores.

La coincidencia entre el concierto de Ryan Castro y el partido de Medellín complica la logística en el Atanasio Girardot - crédito Tu Boleta
Ryan Castro, artista paisa de reconocimiento internacional, consagra su carrera al protagonizar uno de los shows más esperados del año en su ciudad natal - crédito Tu Boleta

A través de redes sociales, el cantante invitó a quienes no consiguieron boleta: “Para nuestra gente del barrio... están invitados totalmente gratis a la transmisión oficial”. Ese mensaje reforzó el vínculo con el público popular que acompañó su crecimiento artístico desde los primeros años. No es menor: buena parte de la identidad de Ryan Castro se construyó precisamente alrededor de ese origen y de una narrativa cercana a las calles de Medellín.

El concierto también llega en un momento clave para la economía del entretenimiento en Colombia. Las ciudades compiten por atraer giras, festivales y espectáculos capaces de movilizar consumo, empleo temporal y exposición internacional. Medellín, con infraestructura consolidada y tradición musical, parte con ventaja en esa carrera.

Temas Relacionados

Concierto Ryan CastroMedellínAtanasio GirardotImpacto económicoColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Trágico final para un hombre que fue sacado de un bar con engaños: lo golpearon con un bate y lo apuñalaron a muerte

El caso tiene a las autoridades tratan de determinar las motivaciones del ataque, mientras que se adelanta la respectiva recolección de testimonios para conocer más información sobre los responsables

Trágico final para un hombre que fue sacado de un bar con engaños: lo golpearon con un bate y lo apuñalaron a muerte

La CAR protegerá 140.000 hectáreas de la cuenca del río Bogotá para frenar urbanización ilegal y cuidar el agua ante el fenómeno de El Niño

El proyecto contempla la delimitación física de zonas ecológicas estratégicas, con el fin de evitar ocupaciones ilegales y asegurar el cuidado de fuentes hídricas esenciales ante el pronóstico de eventos climáticos

La CAR protegerá 140.000 hectáreas de la cuenca del río Bogotá para frenar urbanización ilegal y cuidar el agua ante el fenómeno de El Niño

Néstor Lorenzo es uno de los más beneficiados con el nivel de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Le sirvió esa ida a Alemania”

El entrenador de la selección Colombia explicó que la decisión del atacante guajiro de pasar al cuadro alemán terminó siendo lo mejor para el jugador y el técnico

Néstor Lorenzo es uno de los más beneficiados con el nivel de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Le sirvió esa ida a Alemania”

Resultados Chontico Noche 22 de abril: verifique las cuatro cifras ganadoras y reclame su premio hoy

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultados Chontico Noche 22 de abril: verifique las cuatro cifras ganadoras y reclame su premio hoy

Congresista uribista entregó balance de visita a Washington y pidió garantías para Paloma Valencia: “Ojalá lleguen a todos los rincones”

El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, habló para Infobae Colombia de la visita que adelantan junto a la senadora María Angélica Guerra y la también congresista Marelen Castillo, que ya completó su tercera jornada en la capital norteamericana

Congresista uribista entregó balance de visita a Washington y pidió garantías para Paloma Valencia: “Ojalá lleguen a todos los rincones”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

Claudia Bahamón sufrió duro golpe durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Me dio por creerme Michael Phelps”

Shakira fue anunciada como invitada en el próximo álbum de Zara Larsson: ya se confirmó fecha de lanzamiento

Aida Victoria cumplió años en ‘La Mansión VIP’: sus compañeros le dedicaron sentidas palabras y su bebé también la sorprendió

Gian Marco reveló detalles de su experiencia en ‘A Otro Nivel’ y de su próximo álbum de estudio

Deportes

Néstor Lorenzo es uno de los más beneficiados con el nivel de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Le sirvió esa ida a Alemania”

Néstor Lorenzo es uno de los más beneficiados con el nivel de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Le sirvió esa ida a Alemania”

Juventus entra con fuerza al fútbol colombiano: este es su proyecto en el país con jóvenes figuras

Jhon Solís se consolida en Inglaterra y Birmingham ejecutaría su opción de compra

⁠América de Cali vs. Fortaleza: uno puede asegurar su clasificación, el otro busca seguir con vida en la liga

Nicolás Samper y la polarización en Colombia antes de la Copa del Mundo: “Somos expertos en nunca ver un gris”