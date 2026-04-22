Acuerdo en el Portal 80: buses intermunicipales no serán trasladados al Salitre, así se evitó alza en pasajes para viajeros de la Sabana

La propuesta inicial de trasladar los servicios de Portal 80 al Terminal de Salitre generó preocupación por el alza en tarifas y tiempos de viaje - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El anuncio de un posible traslado obligatorio de los buses intermunicipales que operan desde Portal 80 hasta el Terminal de Transportes del Salitre generó una fuerte preocupación entre los habitantes y autoridades de la Sabana Occidente de Bogotá.

La medida, propuesta inicialmente por la Administración distrital, implicaba que los servicios provenientes de municipios como Facatativá, Subachoque y El Rosal dejaran de detenerse en Portal 80, obligando a los usuarios a recorrer un trayecto adicional hasta el occidente de la ciudad y asumiendo un aumento significativo en los costos y tiempos de desplazamiento.

La propuesta inicial y el malestar de los municipios

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, la intención de la Alcaldía de Bogotá era frenar la salida de flotas intermunicipales por el corredor M3 de Portal 80, decisión que entraría en vigor en mayo. La preocupación se extendió rápidamente entre usuarios y empresas de transporte, que advirtieron sobre un posible incremento del 30% al 40% en los precios de los pasajes, cifra especialmente sensible tras el ajuste del salario mínimo y el alza tarifaria aplicada a inicios de año.

El traslado de buses intermunicipales de Sabana Occidente quedó descartado tras la mesa de diálogo con la Alcaldía de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Los alcaldes de la Sabana Occidente estimaron que la medida afectaría a miles de viajeros cotidianos, quienes además de asumir mayores costos, verían aumentados los tiempos de viaje y el número de transbordos necesarios para llegar a sus destinos. Según transportadores, el costo del pasaje podría superar los $10.000, sin contar con el valor adicional del pasaje en TransMilenio para conectar con otros puntos de la capital.

Diálogo entre autoridades y búsqueda de soluciones

Ante la magnitud del impacto proyectado, las administraciones municipales de Facatativá, El Rosal, Subachoque y otros municipios como Cota, Funza, Madrid, Tabio, Tenjo y Chía solicitaron una mesa de diálogo directa con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y representantes de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y delegados de TransMilenio, que se llevó a cabo el lunes 20 de abril. El encuentro permitió exponer las necesidades de los usuarios y las preocupaciones frente a la propuesta.

En entrevista con City TV, el alcalde Casas explicó que, luego de dialogar con la Secretaría de Movilidad y otras entidades, se llegó a un acuerdo para descartar el traslado al Salitre de los buses intermunicipales provenientes de la Sabana Occidente. Casas subrayó que la decisión inicial no era viable, pues incrementaría las tarifas, congestionaría aún más vías como la avenida Boyacá y dejaría a los ciudadanos expuestos a mayores riesgos de inseguridad, al obligarlos a abordar y descender en la vía pública.

Autoridades y transportadores de Facatativá, El Rosal y Subachoque alertaron sobre un posible incremento del 30 % al 40 % en el precio de los pasajes - crédito Colprensa

“No debe existir dentro de la mesa, porque en últimas nosotros lo que queremos es que los ciudadanos de a pie tengan las mismas condiciones”, puntualizó el mandatario local.

Acuerdos finales y alternativas planteadas

El consenso alcanzado en la mesa de diálogo estableció varios puntos clave. El primero es la desestimación total de la propuesta de traslado al Salitre para los servicios intermunicipales de la Sabana Occidente, garantizando la permanencia de las rutas en Portal 80 y evitando un impacto negativo en la economía de los usuarios.

En segundo lugar, se acordó la creación de una mesa ampliada de trabajo con la participación de alcaldes, gerentes de empresas de transporte, autoridades distritales, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte. El objetivo es construir soluciones conjuntas y de largo plazo para mejorar la movilidad en el occidente de Bogotá.

Como tercer punto, se propuso la habilitación de paraderos transitorios o espacios cercanos al Portal 80 para que los buses intermunicipales puedan estacionar fuera del carril central mientras esperan turno para ingresar a la estación. La medida busca disminuir la congestión en las vías aledañas y optimizar los flujos de entrada y salida de los vehículos.

Paraderos transitorios cerca de Portal 80 serán habilitados para reducir la congestión vehicular y organizar mejor el acceso de los buses intermunicipales - crédito Alcaldía de Bogotá

Finalmente, los participantes plantearon la importancia de incorporar tecnología para controlar las frecuencias de entrada y salida de los buses, mejorando la organización y la eficiencia del servicio tanto para Sabana Occidente como para Sabana Centro.

El alcalde de Facatativá reconoció que la congestión y el aforo insuficiente de Portal 80 siguen siendo desafíos urgentes. La alta demanda, especialmente en horas pico, provoca filas extensas y tiempos de espera prolongados para los usuarios de municipios como Mosquera y Madrid.