“Mr. Taxes” reveló que nunca fue invitado a las polémicas ‘rumbas’ del Gobierno Petro: “Tampoco es mi tipo de fiesta”

En el pódcast 'Todo lo Rico', los políticos comentaron sobre las fiestas en el Gobierno, la participación de congresistas y lo que ocurre tras bambalinas en esas fiestas - crédito @tlr.col/TikTok

Luis Carlos Reyes, conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, habló sobre su paso por la administración del presidente Gustavo Petro durante un episodio del pódcast Todo lo Rico, un medio alternativo.

En la conversación con Mariángela Urbina, periodista y conductora del programa, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) explicó que su salida del Gobierno estuvo marcada por diferencias personales y, de manera curiosa, por su poca afinidad con las ‘rumbas’ oficiales.

“Nunca me invitaron a esas fiestas, y por lo que he oído...”, aseguró Reyes entre risas. El exfuncionario precisó que las ‘rumbas’ tenían un estilo particular que no coincidía con sus preferencias.

Luis Carlos Reyes, exdirector del Dane, aseguró que no asistía a las fiestas del Gobierno Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

¿Cómo son las ‘rumbas’ en el Gobierno Petro?

El pódcast incluyó la participación de Estefanía Villamizar, politóloga y activista, y Miguel Polo Polo, representante a la Cámara. Ambos abordaron el debate sobre si los políticos deben mantener privacidad en su vida social o si sus actividades nocturnas deberían ser de interés público.

Y es que fue cuando Mr. Taxes habló sobre cómo eran las ‘rumbas’ en el Gobierno Petro y mencionó que no lo habían invitado, que Polo Polo le dijo: “Por eso fue que te echaron”. Reyes respondió: “Seguramente porque, por lo que he oído, tampoco es mi tipo de fiesta, entonces creo que hacían bien en no invitarme”, a lo que el congresista replicó de inmediato: “¿Y cómo, y cómo no es tu tipo de fiestas?”

De manera jocosa, Mariángela le preguntó: “¿No son fiestas en Café Cinema con Silvio Rodríguez?”, refiriéndose a un café-bar muy icónico del centro de Bogotá, famoso por su ambiente bohemio, su decoración inspirada en el cine clásico y su cuidada selección musical, donde suelen sonar canciones sociales, música cubana y clásicos de Silvio, haciendo alusión al gobierno de izquierda. A esto, “Mr. Taxes” respondió entre risas: “No”.

Luis Carlos Reyes reveló que las fiestas con los funcionarios del Gobierno Petro no eran un "Café Cinema con Silvio Rodríguez"- crédito Joel González/Presidencia

Cabe resaltar que el tema de las fiestas en el entorno del Gobierno de Petro genera múltiples cuestionamientos, ya que diversos aliados del presidente señalaron que su vida personal estaría marcada por excesos, algo que en su momento denunció el excanciller Álvaro Leyva mediante tres cartas abiertas.

Por esta razón, cuestionaron al exdirector del Dane, que también fue ministro de Industria y Comercio en la administración nacional, sobre su salida y este tema de las ‘rumbas’. Cabe destacar que cuando Reyes dejó a un lado sus cargos, esa decisión estuvo rodeada de polémica, no tanto por su gestión directa, sino por denuncias que él mismo hizo sobre otras figuras del Gobierno.

Luis Carlos Reyes habló de cómo actúa cuando está en una fiesta

Dado que la conversación giraba en torno a las fiestas en el ámbito político, pusieron sobre la mesa el tema hipotético de qué ocurriría si la Policía llegara o si hubiera personas muy ebrias, a lo que el exdirector del Dane respondió: “Mira, si queremos seguir rumbeando, chévere, bájenle el volumen. Si vas a seguir con la bulla, pues nos van a sacar o nos van a multar”.

Luis Carlos Ryes señaló que casi no era de fiestas y que trata de ser cuidadoso con las personas que están ebrias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reyes destacó la importancia de respetar las normas y la convivencia: “No, pues sí, se le baja, ¿no? Creo que son normas que son razonables. O sea, de hecho, me fastidiaría mucho darme cuenta de que se incumplió la norma, porque cuando yo no estoy de fiesta y estoy durmiendo, tampoco me gusta que me interrumpan la fiesta del lado. Entonces, pues obviamente espero hacer lo propio cuando el que esté en la fiesta sea yo”.

“Mr. Taxes” también se refirió al manejo de personas en estado vulnerable durante los eventos, coincidiendo con la postura de Estefanía Villamizar y Miguel Polo Polo: “Si veo a una chica muy ebria y veo a otros hombres que sé que no están contigo, pues ahí sí trato de buscar la manera de protegerte y salvaguardarte”.

Aunque la conversación tuvo un tono más jocoso que político y no buscaba un acercamiento con los líderes, lo cierto es que Luis Carlos Reyes permaneció mayormente en silencio y opinó muy poco al respecto, mucho menos que Miguel Polo Polo; esto se explica por su conocida actitud introvertida, ampliamente conocida en redes sociales.