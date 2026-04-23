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Codirector del Banco de la República pidió al Gobierno Petro que respete a la junta directiva: “Sobre todo a las mujeres”

César Giraldo explicó el objetivo de incrementar la tasa de interés e indicó que hay un “debate técnico” sobre el tema

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César Giraldo, codirector del Banco de la República, aseguró que el debate entre los miembros de la junta directiva en relación con la tasa de interés ha sido respetuoso - crédito Banco de la República/X
César Giraldo, codirector del Banco de la República, aseguró que el debate entre los miembros de la junta directiva en relación con la tasa de interés ha sido respetuoso - crédito Banco de la República/X

En un debate de control político que se llevó a cabo el 22 de abril de 2026 en la Comisión Tercera del Senado de la República, representantes del Banco de la República dieron explicaciones sobre las decisiones que ha tomado la junta directiva en relación con la tasa de interés. Esto, teniendo en cuenta que su última determinación fue incrementar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en un 11,25%.

Esto causó molestia en el Gobierno nacional. Tanto así que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, anunció en su momento un distanciamiento de la junta directiva del banco central. Aseguró que sus decisiones son irresponsables y que no están alineadas con la realidad económica del país.

En la sesión de la comisión, el codirector del Banco de la República, César Giraldo, explicó que uno de los objetivos de establecer una tasa de interés alta es reducir la demanda agregada, encareciendo el financiamiento. Su fin es controlar la oferta monetaria a través de los créditos bancarios. Sin embargo, aclaró que “hay un debate técnico” al respecto, el cual se ha adelantado de manera respetuosa entre los directores del banco central, y por eso, pidió al Gobierno que respete la labor y las decisiones que toma la junta directiva en la materia.

La junta directiva del Banco de la República aumentó en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en un 11,25% - crédito Europa Press
La junta directiva del Banco de la República aumentó en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en un 11,25% - crédito Europa Press

“Lo hemos dado en la junta directiva. Tenemos muy buenos términos entre todos los miembros de la junta directiva. El debate ha sido respetuoso. Yo llamo al gobierno que también tenga un mensaje respetuoso hacia los miembros de la junta directiva y sobre todo a las mujeres de la junta directiva”, precisó.

El funcionario se refirió específicamente a las mujeres, porque, en su momento, el presidente Gustavo Petro aseguró que una de las codirectoras del Banco de la República hizo parte de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL) y que ahora es “fascista”.

En consecuencia, el gerente del banco central, Leonardo Villar Gómez, rechazó las declaraciones del primer mandatario, afirmando que el hecho de decir que alguna de las codirectoras tiene un pasado guerrillero constituye una “degradación”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que una de las codirectoras del Banco de la República tiene un pasado guerrillero - crédito Andrea Puentes/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aseguró que una de las codirectoras del Banco de la República tiene un pasado guerrillero - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Esa degradación de los funcionarios y, más aún, algo que me ha parecido particularmente llamativo, la degradación de las mujeres miembros de la junta directiva del Banco de la República (...). Va más allá de lo que yo hubiera podido imaginar”, aseguró el gerente en la sesión ordinaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, que se llevó a cabo el 15 de abril de 2026.

Sin embargo, el ministro de Hacienda cuestionó a Villar Gómez por su postura en contra de quienes ejercieron la militancia en algún grupo armado. Hizo énfasis en su caso, recordando que fue integrante del M-19 –al igual que el presidente Gustavo Petro–, asegurando que eso no lo avergüenza.

“El conflicto relacionado con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19. No me avergüenza, no lo oculto ni lo considero una degradación. Le pido que lo tenga presente, porque esto forma parte de la falta de comunicación y de lenguaje que existe en el Banco de la República y en su junta directiva”, dijo Germán Ávila.

El gerente del Banco Central de Colombia, Leonardo Villar, cuestionó declaraciones del presidente Gustavo Petro contra la junta directiva - crédito Luisa González/Reuters
El gerente del Banco Central de Colombia, Leonardo Villar, cuestionó declaraciones del presidente Gustavo Petro contra la junta directiva - crédito Luisa González/Reuters

Ahora bien, en el debate de control político realizado el 22 de abril, el jefe de la cartera afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro está interesado en reducir las tensiones con los directores del Banco de la República y discutir en profundidad los temas económicos que son de interés nacional.

El Gobierno está dispuesto a continuar con el debate, a dar el debate necesario en la Junta Directiva (...). Creemos que es necesario, que es conveniente para mejorar la armonía de la relación entre el Banco de la República y el Gobierno”, explicó el ministro de Hacienda en el Congreso de la República.

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