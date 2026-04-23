Golpe al contrabando en Ipiales: incautan 14.000 cajetillas de cigarrillos avaluadas en más de $80 millones

La Policía Nacional decomisó 14.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Ipiales durante un operativo en el barrio El Charco - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional intensificó la vigilancia en la frontera sur de Colombia, logrando la incautación de 14.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Ipiales, en el departamento de Nariño.

Según información proporcionada por la institución, la mercancía fue hallada al interior de una camioneta durante un operativo de control en el barrio El Charco, en el desarrollo de la estrategia nacional para la protección de la economía legal y el fortalecimiento del comercio formal.

A través de labores de inspección a vehículos que se desplazaban por la ruta Ipiales–vereda Yaramal, uniformados de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), detectaron el cargamento.

El valor comercial de los cigarrillos decomisados asciende a $81.760.000, cifra que destaca el impacto financiero de este tipo de contrabando para las arcas del Estado.

Detalles del operativo y alcance de la acción policial

El operativo de incautación forma parte de la estrategia nacional para proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal en la frontera sur - crédito Policía Nacional

El procedimiento, detallado por la mayor Lady Velasco Oliva, jefe de la División de Control Operativo de la Polfa en Ipiales, se realizó como parte de una ofensiva sostenida para combatir el contrabando en regiones fronterizas. Los cigarrillos, de procedencia extranjera, carecían de los documentos que acreditaran su ingreso legal al país.

De acuerdo con la Polfa, la mercancía fue puesta a disposición de la Dian para el inicio de los trámites administrativos correspondientes. Las autoridades señalaron que la incautación contribuye directamente a la protección de los recursos públicos, debido a que el impuesto al consumo de cigarrillos representa una fuente de financiación clave para sectores como la salud, el deporte y la educación en Colombia.

“La Policía Nacional y la Dian reafirman su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos, especialmente los esfuerzos se conservan en la protección de la producción nacional y de los comerciantes que sacan sus iniciativas de forma legal”, manifestó la mayor Velasco Oliva en un comunicado oficial.

Contexto fronterizo: crisis comercial y refuerzo de la seguridad

El decomiso de cigarrillos ocurre en medio de una coyuntura marcada por la crisis diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador, que derivó en la intensificación de controles fronterizos y el aumento del pie de fuerza.

El decomiso ocurre en un contexto de crisis diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador, con mayores controles fronterizos y refuerzo policial - crédito Europa Press

Recientemente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la llegada de casi 500 nuevos uniformados a la zona, entre ellos 270 soldados y 200 policías, con el objetivo de fortalecer la seguridad y frenar el avance de actividades ilícitas, como el contrabando y el accionar de grupos armados organizados.

El cargamento incautado fue hallado en una de las rutas utilizadas por redes de contrabando para ingresar productos extranjeros al mercado colombiano, especialmente en ciudades como Ipiales, Pasto, Popayán y Cali.

Las autoridades creen que el flujo irregular de mercancías se incrementó debido a las restricciones comerciales y los altos aranceles adoptados bilateralmente, contexto que dificulta el abastecimiento formal y propicia la expansión de la economía ilegal.

Impacto económico y llamados del sector empresarial

El director ejecutivo de Fenalco Nariño, Alfredo Bucheli, advirtió que la situación comercial afecta gravemente la competitividad de la región. “Muchas empresas han dejado de exportar porque es imposible mantener precios competitivos”, afirmó en entrevista con Noticias RCN, al referirse al arancel del 100% que Ecuador aplicará a las importaciones colombianas a partir del 1 de mayo.

El Consejo Gremial de Nariño solicita al Gobierno eliminar aranceles y fortalecer la fuerza pública para reactivar el comercio formal en la frontera - crédito Reuters

Bucheli subrayó que cerca del 90% de las operaciones en el departamento corresponden a importaciones, lo que coloca en riesgo el abastecimiento y la estabilidad del comercio legal.

El Consejo Gremial de Nariño solicitó al Gobierno nacional eliminar los aranceles de importación y promover una veeduría internacional que garantice el cumplimiento de los acuerdos fronterizos.

“El llamado es a no matar la frontera”, expresó el dirigente gremial, al insistir en la necesidad de reactivar el comercio formal y fortalecer la presencia de la fuerza pública en las vías de conexión con el interior del país.