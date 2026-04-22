Colombia

Experto en geopolítica advirtió que el “ELN busca hacer de Venezuela un Vietnam para Estados Unidos”

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Camilo Ubaque destacó la fortaleza que tiene el grupo armado en la zona fronteriza

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ELN - Donald Trump
El grupo armado se ha convertido en un problema para el Gobierno estadounidense - crédito Visuales IA

El 22 de abril The Wall Street Journal publicó un informe en el que mencionó cómo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha consolidado su control en la frontera entre Colombia y Venezuela, convirtiéndose en el principal obstáculo para los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región.

El medio citado mencionó que el grupo armado ha expandido su influencia en zonas clave como el Catatumbo, donde regula pasos ilegales y domina economías ilícitas, dificultando los esfuerzos estadounidenses para combatir el narcotráfico y modificar el escenario político venezolano.

De la misma forma, resaltó el crecimiento de la guerrilla, que pasó de 2.000 a 7.000 combatientes entre 2014 y 2026, con casi la mitad de los miembros en la frontera entre Colombia y Venezuela. En el informe afirman que el ELN impone normas sociales y reemplaza funciones estatales, actuando como un poder paralelo en la región. A su vez, la violencia y el conflicto han aumentado en la región, mientras la suspensión de diálogos de paz por parte del Gobierno colombiano ha fortalecido la posición del grupo armado en la zona.

Experto resaltó la importancia de la frontera con Venezuela para el ELN

El experto en geopolítica afirmó que el ELN ha ganado poder territorial en los últimos años - crédito AFP
El experto en geopolítica afirmó que el ELN ha ganado poder territorial en los últimos años - crédito AFP

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque afirmó que la frontera colombo-venezolana es el lugar en el que el ELN ha dejado de actuar como una guerrilla clásica para operar como un “activo de guerra profunda, y un proxy estratégico del Estado venezolano”.

Para Ubaque, el ELN se ha transformado en el “pilar paraestatal que garantiza la supervivencia del régimen en Caracas frente a la proyección de poder de Washington”. El experto aseguró que el grupo ha implementado una “estrategia de denegación de área” que se evidencia en los paros armados y en la ofensiva contra el frente 33 de las disidencias de las Farc.

“Estas no son disputas territoriales menores. Son operaciones de limpieza logística destinadas a sabotear cualquier indicio de operaciones conjuntas o inteligencia técnica occidental”, indicó Ubaque.

Juan Camilo Ubaque - experto en geopolítica
Para el experto, el conocimiento del territorio es otra ventaja que tiene el grupo armado - crédito suministrada a Infobae

En el análisis, el experto en geopolítica ubicó el punto clave de la organización en el Frente de Guerra Oriental, que tiene presencia entre Apure y Arauca, en donde, para él, “la distinción entre Estado y guerrilla se ha difuminado por completo”.

Con un componente humano donde casi el 50% de los integrantes son de nacionalidad venezolana, el ELN ha dejado de ser un problema interno colombiano. Hoy es una organización con profundidad estratégica que utiliza la soberanía venezolana como escudo para golpear activos en Colombia y replegarse hacia zonas donde la fuerza pública colombiana no tiene alcance”.

El experto destacó que el grupo ha diversificado sus fuentes de financiamiento, pasando del control de cultivos ilícitos al dominio de rutas migratorias y la extracción de oro en el arco amazónico.

“Esta autonomía financiera, que abarca cinco departamentos colombianos y tres estados venezolanos, le otorga una capacidad de resistencia que las sanciones económicas de Washington no pueden tocar”.

Informes de inteligencia afirman que el Ejército de Liberación Nacional tendría nexos con la dictadura venezolana - crédito Europa Press
Informes de inteligencia afirman que el Ejército de Liberación Nacional tendría nexos con la dictadura venezolana - crédito Europa Press

Al hablar de la ofensiva protagonizada por Estados Unidos, Ubaque mencionó que los bombardeos tácticos y la presión diplomática no funciona ante la táctica de difuminación que neutraliza la ventaja tecnológica de las fuerzas modernas.

“Washington se enfrenta a la imposibilidad de sostener una guerra regular en una geografía que el ELN administra como su propio centro logístico”, explicó el especialista, que habló de la movilidad del grupo en la doble frontera como la clave que ha permitido regionalizar el conflicto y extender la influencia hacia la Amazonía bolivariana.

“Esta gobernanza criminal de escala regional hace que cualquier estrategia de desmantelamiento de los vestigios del chavismo sea inviable sin pasar por la neutralización de la arquitectura de seguridad que el ELN provee. El grupo armado es el garante de que Venezuela permanezca fuera del alcance de la influencia estadounidense, el grupo ha cortado todas las rutas del mapa energético y minero que Estados Unidos pretendía reabrir. El ELN busca hacer de Venezuela un Vietnam para Estados Unidos”.

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