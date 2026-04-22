Colombia

Miguel Polo Polo confesó que se fue de ‘rumba’ con feministas y congresistas del Pacto Histórico: “Los políticos culiamos...”

El representante a la Cámara afirmó que los políticos son personas comunes y que en su tiempo libre pueden hacer lo que quieran, pero cuestionó las actitudes del presidente Gustavo Petro sobre los rumores de excesos

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En el pódcast 'Todo lo Rico', los políticos comentaron sobre las fiestas en el Gobierno, la participación de congresistas y lo que ocurre tras bambalinas en esas fiestas - crédito @tlr.col/TikTok

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo, líder opositor del Gobierno de Gustavo Petro, sorprendió a los seguidores del pódcast Todo lo Rico, medio alternativo, al relatar experiencias personales de su vida social con políticos de distintas ideologías, sobre todo de izquierda, que en redes sociales pareciera que no se podían ni ver.

Durante la conversación con Mariángela Urbina, periodista y conductora del programa, Polo Polo aseguró que estuvo de ‘rumba’ junto a miembros del Pacto Histórico y de partidos conservadores, al dejar en claro que para dispersarse no es necesario hacerlo solo con las personas afines políticamente.

“Te sorprenderías saber con quién he rumbeado. He rumbeado con Mafe Carrascal, he rumbeado con (Jennifer) Pedraza, que iba a venir y no vino, que es re feminista (...) Hasta con Amnistía, mejor dicho, con varia gente del Pacto, con varia gente de los conservadores, siempre y cuando haya la mejor energía y una música bacana”, afirmó Polo Polo.

- crédito Jesús Aviles/Infobae
Miguel Polo Polo aseguró en el pódcast Todo lo Rico que ha compartido espacios sociales con figuras del Pacto Histórico y de otros sectores políticos - crédito Jesús Aviles/Infobae

El episodio también contó con la participación de Luis Carlos Reyes, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); de este trabajo, en redes sociales le dicen “Mr. Taxes”, y Estefanía Villamizar, politóloga y activista.

Polo Polo habla de la ‘vida nocturna’ de los políticos: lanza crítica a Petro

Los temas abordados fueron variados, desde políticas de salud pública hasta la legalización de drogas y la responsabilidad individual frente al consumo de sustancias. Polo Polo destacó que su postura se centra en respetar las libertades individuales, pero considerando siempre la sociedad que se desea construir.

Para él, la rutina social de un funcionario no determina su capacidad profesional, aunque sí puede influir en la percepción pública.

En este sentido, explicó que la vida nocturna y las fiestas deben ser entendidas como espacios de ocio y no como actos de gestión política. Durante la conversación, Polo Polo comparó su experiencia con la de otros funcionarios, como el mismo presidente Gustavo Petro.

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente generó un intenso debate político en Colombia - crédito Joel González/Presidente
Polo Polo cuestionó los excesos del presidente Petro, no en su tiempo libre, sino cuando interfieren en su trabajo presidencial - crédito Joel González/Presidente

Aseguró que la vida social del mandatario solo resulta preocupante cuando interfiere con su labor: “El problema surge cuando Petro deja de cumplir sus actividades presidenciales porque está enguayabado, porque está soplado. Ese es el tema. Entonces, siempre y cuando tú en tu vida personal, tu vida personal, tienes derecho a hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando eso no interrumpa con el ejercicio profesional de tus actividades, pues vaya y venga".

El debate sobre la privacidad de los políticos generó intercambios con Villamizar, que señaló que los funcionarios tienen derecho a divertirse y mantener intimidad, siempre que no se afecten sus responsabilidades. Polo Polo coincidió y agregó que la actividad social refleja humanidad, no incapacidad.

“Yo creo que uno de los problemas de este país es que idealizan a los políticos y creen que los políticos, no sé, son ángeles o son personas inalcanzables. Los políticos son seres humanos, los políticos culiamos (sexo), los políticos tomamos, los políticos cogemos rabia, los políticos tenemos ambiciones, los políticos tenemos deseos”, dijo Miguel Polo Polo durante la charla.

Fachada festiva con luces, globos, confeti, serpentinas, fuegos artificiales. Gorro de fiesta en la cúpula y bandera colombiana.
Polo Polo defendió la idea de que los políticos son personas comunes y que sus actividades sociales no determinan su capacidad de gestión pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Miguel Polo Polo reflexionó sobre cómo la sociedad tiende a idealizar a los políticos y la percepción que se genera de su vida social. Según él, “esa idealización a veces hace como algo maravilloso el ver a un político tomándose un whisky o festejando. Ay, no, qué cool ese político. Eso lo hace cualquier persona”.

El representante destacó su propia experiencia para ilustrar este punto, afirmando que entra “en el top diez o quince de los políticos que más vida social y más vida nocturna tienen”.

“Si Petro toma, sopla, pues es su bendito problema”, dijo Polo Polo sobre el estilo de vida del presidente Gustavo Petro, señalado de supuestas ausencias en compromisos oficiales debido a un presunto ‘problema de adicción’, tema que en su momento fue denunciado por el excanciller Álvaro Leyva.

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