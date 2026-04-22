Carlos Mattos obtuvo una rebaja de pena y libertad condicional por hacer artesanías y estudiar

Carlos Mattos fue condenado a 9 años, 5 meses y 10 días de prisión - crédito Colprensa

Carlos José Mattos Barrero, expresidente de Hyundai Colombia, condenado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático, contará con el beneficio de libertad condicional, otorgado por la jueza sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez.

En el fallo, conocido por Blu Radio, se indica que la decisión se basó en el hecho de que Mattos cumplió con las tres quintas partes de su condena que le fue impuesta. De igual manera, también tuvo en cuenta avances en su proceso de resocialización.

Según la normativa, además del cumplimiento de las tres quintas partes de la pena, la libertad condicional se puede otorgar siempre y cuando la persona condenada haya tenido un desempeño “adecuado” en el tiempo en el que estuvo en prisión y que su comportamiento durante su reclusión permita concluir que “no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena”.

Además, el recluso también debe demostrar arraigo familiar y social para que se le conceda ese beneficio.

La justicia comprobó que Carlos Mattos cumplió con ocho horas de trabajo diarias haciendo artesanías - crédito Europa Press

En ese sentido, la jueza evaluó la situación de Mattos y concluyó que podía contar con una reducción sustancial de su pena y con la libertad condicional. El documento al que tuvo acceso el medio indica que el empresario recibió una rebaja total de 680 días en su condena, gracias a actividades realizadas durante su tiempo de reclusión.

La mayor parte de esa reducción, 581 días –19 meses–, corresponde a trabajos diarios de ocho horas en labores artesanales, tanto en prisión como en un periodo de detención domiciliaria del que gozó por motivos de salud.

A su trabajo haciendo artesanías se suma el tiempo que destinó a su desarrollo académico y actividades culturales. La sentencia reconoce una rebaja adicional de 99,33 días –equivalentes a tres meses y ocho días– por cursar una maestría y dedicar espacio a la redacción de una obra literaria. Sin embargo, en el documento en cuestión no se especifica la universidad ni el programa que estudió.

El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, se pronunció al respecto, informando que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cumplirá con lo ordenado por la togada. “El juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla otorgó libertad condicional al señor Carlos Mattos, el @INPEC_Colombia cumple la orden judicial y procede a dejarlo en libertad”, indicó.

El ministro Jorge Iván Cuervo R. informó que el Inpec se encargará de garantizar la libertad condicional de Carlos Mattos - crédito @cuervoji/X

El caso de Carlos Mattos: entrega de dinero para torcer decisiones judiciales

En noviembre de 2022, un juez penal de circuito de Bogotá sentenció a Carlos José Mattos Barrero a 9 años, 5 meses y 10 días de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático, tras avalar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador explicó en un comunicado que, en octubre de 2015, el empresario realizó pagos a funcionarios del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia para manipular el sistema de reparto y orientar a un despacho concreto una demanda relacionada con la firma automotriz que representaba (Hyundai).

La investigación determinó que Mattos Barrero acordó anticipadamente la entrega de $700 millones y una “prima de éxito” al juez civil encargado del proceso, lo que permitió que se dictaran medidas cautelares a favor suyo y de su empresa.

Carlos Mattos fue condenado por entregar dinero para torcer decisiones judiciales en beneficio de la empresa que representaba - crédito Luisa González/Reuters

La decisión, adoptada luego de que el procesado aceptó voluntariamente los cargos antes del juicio, constituyó la primera condena contra Mattos Barrero tras su extradición a Colombia en noviembre de 2021, según la Fiscalía.

El empresario también fue investigado por concretar la entrega de una millonaria coima a la juez 16 Civil Municipal de Bogotá para que decretara medidas cautelares en favor de la empresa, según precisó el ente investigador.