Abelardo de la Espriella rechazó la propuesta de Paloma Valencia de debatir en el Congreso y pidió acordar otros escenarios

El abogado Abelardo de la Espriella no considera que el Congreso sea el espacio idóneo para llevar a cabo un debate presidencial - crédito Sergio Acero/REUTERS - Lina Guasca/Colprensa - montaje Jesús Avilés/Infobae

La propuesta de Paloma Valencia, candidata presidencial, de trasladar los debates de cara a la ciudadanía al Congreso de la República para un ejercicio de control político, ante las restricciones que ha querido impulsar el senador Iván Cepeda, desató una respuesta inmediata y tajante del abogado Abelardo de la Espriella, uno de los aspirantes convocados a participar en esta iniciativa, junto con otros aspirantes en la contienda electoral.

De la Espriella remarcó que el recinto legislativo no es el escenario adecuado para confrontaciones entre candidatos y defendió la función del Congreso como espacio normativo y de vigilancia al Ejecutivo, no como plataforma política. Con ello, le salió al paso a la controversia que tiene dos bandos; uno, el de Cepeda, que solo quiere debatir con la “extrema derecha”, y el que lidera Valencia, que busca un espacio más plural.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó a la propuesta de la senadora Paloma Valencia de hacer un debate de control político en el Congreso - crédito @Abdelaespriella/X

“No estoy de acuerdo en convertir el derecho ciudadano de informarse y contrastar, a través de los debates, en un juego para generar titulares”, indicó De la Espriella en su perfil de X, en el que reafirmó su disposición al escrutinio público y a enfrentamientos programáticos, pero bajo condiciones de apertura y transparencia en escenarios distintos al recinto parlamentario, como lo ha propuesto su contrincante.

“No es el Congreso el lugar para llevar a cabo un debate presidencial. El Congreso está para legislar y ejercer control político al Ejecutivo; no es una ventana para campañas y candidatos”, reiteró el aspirante de la ultraderecha, que valoró la propuesta de la congresista, pero recordó que no es el espacio adecuado para que los participantes de este proceso expongan sus ideas a la ciudadanía, a 40 días de la primera vuelta.

Es oportuno precisar que Valencia envió una carta formal a Claudia López, Sergio Fajardo, De la Espriella y Roy Barreras. En ella, convocó a un debate de control político abierto en el Congreso, sin filtros ni intermediarios, en respuesta a lo que consideró posturas restrictivas por parte del oficialista Cepeda, que además de restringir el número de participantes en los debates, también quiere preacordar la temática.

En la carta oficial al Senado, Valencia pide que el debate electoral sea transmitido en directo por el Canal Institucional y redes sociales del Congreso - crédito @PalomaValenciaL/X

Ernesto Macías salió en respaldo a la posición de De la Espriella

La postura de De la Espriella fue respaldada por el expresidente del Congreso, Ernesto Macías, que introdujo un argumento jurídico y ético respecto a la función parlamentaria y los alcances de la Ley Quinta de 1992 que regula el funcionamiento del Legislativo. Para Macías, “el Congreso no es el escenario para un debate presidencial. No está en la ley, que regula el funcionamiento del Legislativo", destacó el exparlamentario.

De acuerdo con el extitular del legislativo entre 2018 y 2019, “los debates de control político están concebidos para que los congresistas ejerzan vigilancia sobre los funcionarios”. Y añadió que existe un deber de coherencia para los que aspiran a la Presidencia que hoy son congresistas, como Valencia y Cepeda: deberían renunciar a sus curules para evitar el uso de recursos públicos para beneficio electoral.

El expresidente del Congreso Ernesto Macías opinó sobre la propuesta de la senadora Paloma Valencia de hacer un debate de control político en el Congreso en el que participen los aspirantes presidenciales - crédito @ernestomaciast/X

Cabe destacar que la senadora del Centro Democrático había expuesto que su convocatoria se oponía a las condiciones restrictivas postuladas por Cepeda, que según su carta, rechazó las invitaciones a debatir y luego accedió solo bajo la premisa de vetar la presencia de ciertos adversarios. En sus palabras, “eso no es aceptar el debate; es seguir huyendo de él con otro disfraz”, según la congresista opositora al Gobierno.

Frente a esta controversia, y la división de fondo sobre el ámbito apropiado para confrontar programas de gobierno en campaña, De la Espriella precisó que su negativa no significa evitar la competencia, sino defender la naturaleza del debate democrático. “Estoy listo para el debate, pero donde corresponde: en los medios, en la plaza pública, ante los colombianos, en escenarios abiertos y de cara al país”, refirió.