Abogado de familia explicó detalles de la doble licencia de maternidad en parejas del mismo sexo en Colombia

Una sentencia pone fin a los vacíos legales que afectaban a quienes conforman familias de dos personas del mismo sexo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Corte Constitucional de Colombia sentó un precedente fundamental al permitir, por primera vez, la aplicación de una doble licencia de maternidad en contextos de familias homoparentales, con el fin de que los ciudadanos no sean discriminados por las normas impuestas a nivel histórico.

El fallo, emitido en abril de 2026, exige interpretar las normas laborales existentes de modo que garanticen los derechos fundamentales de igualdad, dignidad humana e interés superior del menor, priorizando la equidad por sobre las restricciones tradicionales.

Ante el anuncio se pronunció Jimmy Jiménez, abogado de familia de Integrity Legal, que valoró la proyección estructural de la decisión: “Este precedente refleja una evolución necesaria del derecho frente a la realidad social del país. No se trata únicamente de ampliar beneficios, sino de corregir desigualdades estructurales y reconocer que todas las familias deben tener las mismas garantías desde el momento mismo del nacimiento o la adopción”.

Expertos legales anticipan que este avance puede impulsar reformas legales y aportará claridad operativa a empleadores y entidades de la seguridad social, que hasta el momento carecían de herramientas explícitas para tratar de forma igualitaria a las familias del colectivo Lgbti+.

Esta decisión se convierte en un avance para las familias homoparentales del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué dice la Corte Constitucional sobre la doble licencia de maternidad?

La sentencia del alto tribunal se dio a conocer después de que se realizara un análisis profundo del sistema actual de licencias, reiterando así las limitaciones que aún enfrentan las familias diversas.

La Corte insta a que ninguna disposición se aplique de manera restrictiva si ello implica desconocer derechos esenciales de madres y padres en el rol de cuidadores principales de los niños. Uno de los datos más relevantes del fallo es el reconocimiento explícito de que, en determinados casos, ambas madres pueden acceder simultáneamente a la licencia de maternidad en parejas del mismo sexo.

El camino hacia este punto viene marcado por otras sentencias recientes, en las que el tribunal permitió a las parejas adoptantes acordar libremente la distribución de licencias entre maternidad y paternidad, sin que el género u orientación sexual constituyan una barrera legal.

Con estos anuncios, se consolida así una línea jurisprudencial dirigida a suprimir obstáculos estructurales, eliminando vacíos normativos que históricamente marginaron a las familias homoparentales.

El alto tribunal colombiano exige interpretación inclusiva de licencias de maternidad en beneficio de niños en familias diversas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Corte exige licencias equitativas e impulsa reformas laborales

El informe oficial del alto tribunal agrega que cualquier interpretación normativa debe centrarse en garantizar el bienestar del menor, así como en proteger el derecho de los padres y madres a participar activamente en sus primeras etapas de vida.

Del mismo modo, se remarcó la urgencia de adaptar el sistema laboral colombiano a nuevas realidades familiares, reconociendo que el cuidado infantil no responde a un único modelo y que la prioridad debe ser la integridad del menor involucrado.

Con este fallo, Colombia reafirma su posición como una de las naciones latinoamericanas con mayor desarrollo en el reconocimiento legal de las familias diversas, alineando su jurisprudencia a los estándares internacionales en igualdad y no discriminación. La decisión ya genera expectativas acerca del fortalecimiento del sistema de protección social para personas Lgbti+ y promueve el debate sobre futuros ajustes legislativos orientados a la equidad.

El anuncio busca garantizar el cuidado infantil sin distinción de modelo familiar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso que impulsó la decisión

El alto tribunal tomó la decisión tras conocer el caso de Paola, una mujer que, junto a su pareja, decidió formar una familia a través de técnicas de reproducción asistida. En el proceso, Paola aportó los óvulos y su compañera llevó adelante el embarazo.

Tras el nacimiento prematuro del hijo, se produjo una situación crítica: mientras la madre gestante estaba incapacitada por complicaciones del parto, Paola inició un tratamiento hormonal para inducir la lactancia y se hizo cargo del recién nacido. Sin embargo, la EPS Sanitas rechazó su solicitud de licencia de maternidad y concedió únicamente una licencia de paternidad de dos semanas, pese a que Paola ejercía el rol activo de madre lactante.

La negativa llevó a la familia a recurrir a la justicia. Sus reclamos fueron desestimados inicialmente por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que la empujó a recurrir ante la Corte Constitucional, que determinó que la licencia bajo el modelo binario de “padre” y “madre” perpetúa estereotipos de género y desconoce las realidades de las familias con dos madres, privando además al menor del derecho fundamental al cuidado durante las primeras semanas de vida.