Carlos Carrillo respondió a denuncias de Angie Rodríguez y lanzó dura acusación: “Está montando una tormenta mediática para golpear al Gobierno”

Carlos Carrillo aseguró que las acusaciones de Angie Rodríguez forman parte de una “tormenta mediática” y negó cualquier participación en espionaje o presiones dentro del Gobierno- crédito crédito Mariano Vimos/ Cristian Bayona/Colprensa

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), respondió a las acusaciones hechas por Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, quien lo señaló de presuntas presiones, espionaje y de hacer parte de una supuesta red de intimidaciones dentro del Gobierno.

Carrillo negó de manera directa los señalamientos y afirmó que Rodríguez estaría construyendo una “tormenta mediática” con fines políticos y sin sustento judicial. “Esta señora simplemente quiere generar una tormenta mediática para seguramente hacerle daño al Gobierno a pocos días de las elecciones”, afirmó.

El funcionario insistió en entrevista con Caracol Radio en que las denuncias deben presentarse ante la Fiscalía y no en medios de comunicación.

“No es lo mismo denunciar en la Fiscalía que denunciar en un medio de comunicación”, dijo, al explicar que una acusación pública sin pruebas puede dejar “un manto de duda” sin sustento real.

El director de la UNGRD afirmó que los chats presentados por Angie Rodríguez como prueba en su contra serían falsos y podrían configurar fraude procesal - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Incluso puso un ejemplo para explicar su punto: “Yo podría decirles aquí que, presuntamente, la señora Angie Rodríguez metió 400 hojas de vida en el Dapre… pero lo que pasa es que yo no lo puedo probar”.

Carrillo sostuvo que, cuando él ha tenido información verificable, la ha llevado directamente ante las autoridades. Por eso cuestionó que Rodríguez hiciera públicos sus señalamientos primero en medios.

Sobre las acusaciones específicas en su contra, especialmente la supuesta existencia de un “espía” dentro del Fondo Adaptación y los chats que, según Rodríguez, lo comprometerían, Carrillo aseguró que se trata de material manipulado.

“Esto claramente es una prueba fabricada y eso se cae de su peso”, afirmó. Según explicó, los pantallazos de conversaciones de WhatsApp que le mostró Rodríguez no corresponden a su forma de escribir ni a la manera en que suele aparecer registrado en los contactos de quienes lo conocen.

Carrillo cuestionó el contrato de 250 millones de pesos con la UNP para la seguridad de Angie Rodríguez y dijo que sería una forma de financiar una camioneta blindada - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Presidencia/

“Todas las personas que hayan cruzado una conversación conmigo por WhatsApp saben que yo, por ejemplo, abro las exclamaciones… la sintaxis no tiene nada que ver con la forma en que yo escribo”, dijo.

Añadió que la fabricación de pruebas falsas podría constituir un delito.“Eso puede constituir fraude procesal… crear pruebas falsas manipulando, eso es un delito”, sostuvo.

Carrillo también negó conocer al supuesto “espía” que, según Rodríguez, habría operado dentro del Fondo Adaptación. Señaló que ella misma llevó a varios asesores a esa entidad y que incluso recientemente habría retirado a varios de ellos.

“Ella echó básicamente a la mitad de sus asesores en el Fondo”, afirmó. Otro de los puntos que cuestionó fue el contrato de 250 millones de pesos suscrito con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la seguridad de Rodríguez.

Según Carrillo, esa decisión no sería un esquema extraordinario de protección sino una forma de financiar un vehículo blindado con recursos públicos.

“Lo que está haciendo la señora aquí con ese convenio de la UNP no es otra cosa distinta que pagarse una camioneta blindada”, aseguró. Agregó que él mismo cuenta únicamente con dos hombres de protección, un policía y un vehículo blindado asignado por la UNP, por lo que considera discutible que la directora del Fondo haya tomado esa decisión de forma autónoma.

El funcionario también pidió que el presidente Gustavo Petro tome una decisión sobre la permanencia de Angie Rodríguez en el Fondo Adaptación tras sus denuncias públicas- crédito Ungrd/Presidencia de Colombia

“Ella toma una decisión de darse protección ella misma con los recursos de la entidad. Eso es muy debatible”, dijo.

Carrillo también criticó la gestión contractual en el Fondo Adaptación, una entidad que maneja cerca de un billón de pesos, y mencionó otros procesos que considera problemáticos, como un presunto operador logístico por 9.000 millones de pesos y gastos por 200 millones de pesos en buses en La Mojana.

“Lo que está pasando allá en el Fondo de Adaptación es muy grave”, afirmó. Frente a las declaraciones de Rodríguez sobre Juliana Guerrero y supuestas relaciones con el ELN, Carrillo evitó profundizar, pero calificó esas afirmaciones como irresponsables.

“Me parece algo sumamente irresponsable afirmarlo así”, señaló. Finalmente, aseguró que el presidente Gustavo Petro debería tomar una decisión sobre la permanencia de Angie Rodríguez en el Gobierno.

“No tiene ningún sentido que a una persona la premien”, dijo, al cuestionar que continúe en el cargo pese a sus declaraciones contra el propio Ejecutivo. Incluso fue más allá al afirmar que la funcionaria ya estaría en una posición de ruptura con el Gobierno.