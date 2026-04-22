Colombia

Angie Rodríguez criticó el papel de Laura Sarabia en el Gobierno Petro: “Le hizo mucho daño al proyecto político”

La gerente del Fondo de Adaptación afirmó que los múltiples escándalos que involucraron a Sarabia durante su gestión como funcionaria cercana a la presidencia de Colombia causaron un profundo daño al proyecto político de Gustavo Petro

Guardar
La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La funcionaria Angie Rodríguez sostuvo que existe una presunta red criminal que busca desplazarla de su cargo en el Fondo de Adaptación.

Dentro de ese contexto, cuestionó la influencia de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido y una de las figuras más relevantes del equipo de Gustavo Petro desde su llegada al poder el 7 de agosto de 2022.

De acuerdo una entrevista concedida a Semana, Sarabia acumuló en poco tiempo una serie de controversias desde que asumió como mano derecha de Petro.

En palabras de la exdirectora del Dapre, “Eso fue hasta el final, pero la realidad es que tuvo muchos escándalos”.

Entre los hechos más notorios, fue señalada por un presunto caso de interceptaciones ilegales, conocido como el caso Marelbys Meza, en el que su empleada doméstica resultó implicada. Además, la Fiscalía abrió investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito.

Laura Sarabia, nueva embajadora de Colombia en Reino Unido, señaló que su gestión se enfocará en promover más oportunidades educativas para los jóvenes - crédito @laurisarabia/X
Las controvertidas actuaciones de Laura Sarabia continúan afectando la cohesión y estabilidad del oficialismo en la administración de Gustavo Petro - crédito @laurisarabia/X

Otra de las acusaciones dirigidas contra Sarabia incluye presuntas presiones en el sector salud. La Procuraduría mantiene procesos disciplinarios para esclarecer si intervino solicitando nombramientos de interventores en Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Así mismo, también mencionó que protagonizó un enfrentamiento con Armando Benedetti, tras la publicación de audios sobre presuntas sumas de dinero que habrían ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Temas Relacionados

Laura SarabiaAngie RodríguezGustavo PetroFondo de AdaptaciónColombia-noticias

Más Noticias

De la cocina al cuidado personal: por qué recomiendan mezclar cáscara de aguacate con vinagre y cómo usarla en la piel

Olvídese de los productos químicos: cada vez más hogares colombianos apuestan por este truco natural para limpiar y desinfectar todo tipo de superficies de manera responsable, mientras también sacan provecho para cuidarse el cuerpo

De la cocina al cuidado personal: por qué recomiendan mezclar cáscara de aguacate con vinagre y cómo usarla en la piel

Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, denunció que “Juliana Guerrero decía que hacía misiones secretas y que debía hablar con el ELN”

La funcionaria aseguró que sus problemas dentro del Gobierno comenzaron cuando cuestionó a Guerrero y denunció presuntas irregularidades en su hoja de vida

Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, denunció que “Juliana Guerrero decía que hacía misiones secretas y que debía hablar con el ELN”

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: motociclista implicado reveló detalles de su papel en el crimen

El hoy detenido resalta debilidades en los esquemas de seguridad y expone la sofisticación de las redes delictivas detrás del asesinato, además de señalar presuntas presiones en el proceso de investigación

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: motociclista implicado reveló detalles de su papel en el crimen

Directivo del Deportivo Pereira fue sancionado con una multa de $100 millones por la Superintendencia de Sociedades por desacatar órdenes

Las órdenes desacatadas por Álvaro de Jesú López Bedoya respondían a irregularidades en la rendición y manejo de la información financiera del club

Directivo del Deportivo Pereira fue sancionado con una multa de $100 millones por la Superintendencia de Sociedades por desacatar órdenes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Esto dice la versión oficial de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sobre el ataque con arma blanca en Bogotá que dejó tres muertos

Nicolás Arrieta criticó a Camilo Cifuentes por monetizar su contenido: “A usted le gusta la porno miseria”

Karol G tendría estas dos opciones para sumar fechas en Medellín al ‘Viajando por el mundo Tour’

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Rival del Bayern Múnich duda de los números de Luis Díaz y desata polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

Falcao provocó fuerte cruce entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño