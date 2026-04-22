Angie Rodríguez criticó el papel de Laura Sarabia en el Gobierno Petro: “Le hizo mucho daño al proyecto político”

La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La funcionaria Angie Rodríguez sostuvo que existe una presunta red criminal que busca desplazarla de su cargo en el Fondo de Adaptación.

Dentro de ese contexto, cuestionó la influencia de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido y una de las figuras más relevantes del equipo de Gustavo Petro desde su llegada al poder el 7 de agosto de 2022.

De acuerdo una entrevista concedida a Semana, Sarabia acumuló en poco tiempo una serie de controversias desde que asumió como mano derecha de Petro.

En palabras de la exdirectora del Dapre, “Eso fue hasta el final, pero la realidad es que tuvo muchos escándalos”.

Entre los hechos más notorios, fue señalada por un presunto caso de interceptaciones ilegales, conocido como el caso Marelbys Meza, en el que su empleada doméstica resultó implicada. Además, la Fiscalía abrió investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito.

Las controvertidas actuaciones de Laura Sarabia continúan afectando la cohesión y estabilidad del oficialismo en la administración de Gustavo Petro - crédito @laurisarabia/X

Otra de las acusaciones dirigidas contra Sarabia incluye presuntas presiones en el sector salud. La Procuraduría mantiene procesos disciplinarios para esclarecer si intervino solicitando nombramientos de interventores en Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Así mismo, también mencionó que protagonizó un enfrentamiento con Armando Benedetti, tras la publicación de audios sobre presuntas sumas de dinero que habrían ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.