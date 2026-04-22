Mafe Carrascal advirtió sobre la presunta influencia del Gobierno de Ecuador en elecciones colombianas: “Coinciden con discursos del uribismo”

Mafe Carrascal rechazó viajes de políticos colombianos a Ecuador tras alza de aranceles y advirtió sobre posibles impactos electorales - crédito @MafeCarrascal/X

La representante del Pacto Histórico Mafe Carrascal lanzó fuertes cuestionamientos tras la reciente imposición de aranceles de hasta el 100% a productos colombianos por parte del Gobierno de Ecuador.

En un video difundido en la red social X, la congresista criticó que figuras políticas de Colombia viajen al país vecino en medio de la crisis bilateral, y alertó sobre las consecuencias de estas acciones en el contexto electoral.

“¿Cómo así que hay políticos colombianos viajando hasta ese país a decir que el problema somos nosotros?”, preguntó Carrascal al abrir su mensaje. Para la representante, estas visitas no resultan casuales y se producen en momentos donde el debate público está marcado por las elecciones en Colombia.

Según el testimonio difundido por la propia Carrascal, el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador justificó los aranceles argumentando “que Colombia no controla su seguridad”.

En esa línea, la congresista hizo referencia a la presencia de Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, en territorio ecuatoriano. “Me preocupa profundamente ver cómo decisiones del gobierno de Daniel Noboa, que afectan directamente a Colombia, coinciden con discursos que algunos sectores (como el uribismo) aquí repiten sin matices”, subrayó.

De acuerdo con lo relatado por Carrascal, el expresidente colombiano estuvo en el Palacio de Carondelet dos días antes de que se impusiera el primer incremento arancelario, y repitió visita la semana pasada, justo antes de que la tarifa llegara al 100%.

“Curiosamente, dos días antes de imponer el 50% en los aranceles, Uribe estuvo en el palacio de Carondelet y el miércoles pasado también estuvo, y al otro día impusieron el 100%”, señaló la congresista.

La dirigente del Pacto Histórico recordó que durante años existió una narrativa simplificada sobre el narcotráfico, donde Colombia era señalada como productora de cocaína y Ecuador como territorio de tránsito. Según su visión, ese relato se encuentra desactualizado y no refleja la dinámica actual del fenómeno criminal.

En su exposición, Carrascal citó declaraciones del “Negro Willy”, identificado como fundador de la organización criminal Los Tiguerones.

En entrevista con el diario El Mundo de España, el líder criminal habría afirmado según Carrascal que financió la campaña de Noboa y movilizó votos en barrios, cárceles y calles ecuatorianas, bajo la coordinación de Fito, otro cabecilla delictivo. Según el testimonio, “Noboa se le había volteado al llegar a la presidencia”.

La congresista también mencionó posibles vínculos con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, señalando que “cosas más graves, como supuestamente estar detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato”, estarían siendo investigadas.