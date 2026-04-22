Colombia

Angie Rodríguez afirmó que querían sacarla del Fondo Adaptación para quedarse con $1 billón: “Ellos tienen hambre del Fondo”

La exdirectora del Dapre aseguró que intentaron retirarla del cargo para controlar los recursos destinados a La Mojana y advirtió que impulsó convenios internacionales para “blindar” ese dinero

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Mujer con gafas en primer plano. Detrás, una urna naranja risografía con billetes de 100 mil pesos colombianos y el texto "Fondo de Adaptación".
Angie Rodríguez aseguró que intentaron sacarla del Fondo Adaptación para controlar cerca de un billón de pesos destinados a proyectos en La Mojana- crédito Cristian Bayona/Complresna/VisualesIA

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que detrás de las presiones y ataques que dice estar enfrentando existe un interés por controlar los recursos de esa entidad, que actualmente maneja cerca de un billón de pesos para ejecutar, principalmente en proyectos para La Mojana.

La funcionaria afirmó que hubo intentos sistemáticos para desprestigiarla y sacarla del cargo con el fin de dejar libre el manejo de esos recursos. “Ellos tienen hambre del fondo”, dijo al referirse a quienes, según ella, buscan quedarse con el control presupuestal.

Rodríguez sostuvo que una parte central de la disputa gira alrededor de los recursos destinados a atender la crisis de La Mojana, una subregión afectada históricamente por inundaciones y problemas estructurales.

Según explicó, el Fondo Adaptación tiene “un billón de pesos listos para ejecutar”, entre proyectos relacionados con el fenómeno de La Niña, medidas estructurales y obras no estructurales.

La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La exdirectora del Dapre afirmó que impulsó convenios con organismos internacionales para “blindar” los recursos del Fondo Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Me duele ver a la población de La Mojana con el agua en el cuello, con tantas necesidades y con la plata casi sin ejecutar”, afirmó en entrevista con Blu Radio.

La funcionaria aseguró que una de sus decisiones fue buscar mecanismos para “blindar” esos recursos y evitar posibles irregularidades. Según explicó, impulsó un convenio con organismos internacionales para que la ejecución quedara bajo una estructura con mayor control externo.

“Dije: ‘Bueno, tengo que blindar la plata como sea’. La manera en que yo encontré es con un órgano internacional (…) ahí se blinda. Nadie le puede meter mano a eso”, señaló.

Rodríguez también afirmó que dentro de ese convenio planteó la inclusión de una auditoría forense para revisar el manejo de recursos anteriores y vigilar la ejecución futura. “Lleva incluida la auditoría forense para vigilar qué ha pasado con esa plata”, explicó.

En sus declaraciones también mencionó al actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, a quien señaló de tener interés en el Fondo Adaptación por haber sido gerente de esa entidad anteriormente.

Angie Lizeth Rodríguez es oficialmente la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - crédito @DapreCol/X
Según Angie Rodríguez, detrás de las presiones en su contra habría intereses sobre la ejecución presupuestal del Fondo Adaptación y proyectos como la Ruta del Arroz - crédito @DapreCol/X

“Por eso es el deseo de Carrillo. Él fue gerente del fondo, él sabe cómo…”, afirmó. Además, aseguró que cuando asumió la dirección encontró situaciones que decidió exponer públicamente mediante una rendición de cuentas.

“Yo hago una rendición de cuentas. Y pues ahí es cuando sale mal parado. ¿Yo qué culpa tengo que él no haya ejecutado?”, dijo.

Rodríguez también mencionó el proyecto conocido como la Ruta del Arroz, que calificó como llamativo por el monto contratado. Según indicó, se trataría de una iniciativa del Fondo por cerca de 40.000 millones de pesos, incluida la interventoría.

“La Ruta del Arroz es un proyecto del fondo que me parece exagerado que le hayan puesto cuarenta mil millones de pesos (…) y ahí casualmente en el consorcio está la Fundación San José. Y eso se contrató durante la administración de Carrillo”, afirmó.

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram
La funcionaria señaló que presentó una auditoría forense para revisar el manejo de recursos y evitar posibles irregularidades en la entidad- crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

La gerente insistió en que, según su versión, la estrategia habría sido desgastarla políticamente para forzar su salida y así facilitar el control del presupuesto. “Querían aburrirme, querían sacarme, querían desprestigiarme para que yo me fuera y la plata quedara”, sostuvo.

Las declaraciones hacen parte de una serie de denuncias públicas que Rodríguez ha realizado sobre presuntas presiones, amenazas y supuestas irregularidades dentro del Gobierno nacional.

Según dijo en la misma entrevista, incluso teme por su seguridad personal y aseguró que ha entregado información a la Fiscalía y otras autoridades sobre lo que considera un “presunto concierto para delinquir” dentro de varias entidades del Ejecutivo.

Los principales señalamientos están enfocados en el presidente Gustavo Petro, en el director de la Ungrd, Carlos Carrillo y Juliana Guerrero, quien tendría cercanías con la Casa de Nariño.

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