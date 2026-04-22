Estructura del cielo raso cayó sobre un hombre en el centro comercial de Valle de Aburrá

Hombre resulto herido luego de que cielo raso de centro comercial le cayera encima - crédito captura de pantalla Prensa paisa

Un hombre resultó herido en la tarde del martes 21 de abril de 2026, tras el colapso de una sección del cielo raso en el centro comercial Mayorca, situado en el sur del Valle de Aburrá.

Según informó Prensa Paisa, el incidente, ocurrido en las proximidades de un local comercial, generó momentos de pánico entre clientes y empleados que presenciaron la caída de varios elementos del techo.

De acuerdo con la misma fuente, las autoridades acordonaron sectores del centro comercial para ejecutar una evaluación técnica de la estructura, con el fin de descartar riesgos adicionales. El afectado recibió atención inicial de los visitantes antes de la llegada de unidades prehospitalarias y personal de gestión del riesgo, que procedieron a brindarle asistencia médica y supervisar las condiciones del lugar.

Equipos de emergencia atienden a una persona que resultó herida luego de que parte del cielo raso de un concurrido centro comercial se desplomara. El incidente genera preocupación entre los visitantes y un llamado a la administración para revisar las instalaciones - crédito Prensa Paisa

Por el momento, las autoridades no han precisado el estado de salud del hombre lesionado. Las causas del desprendimiento están bajo investigación y podrían deberse a fallas estructurales o acumulación de peso en el cielo raso, indicó el medio de comunicación.

Mientras tanto, el centro comercial permanecía sin emitir un comunicado detallado, aunque continuaba la inspección de las instalaciones. Las autoridades instaron a los visitantes a seguir las instrucciones del personal de seguridad durante el procedimiento de control, de acuerdo con la fuente citada.

Infobae Colombia intento comunicarse con las autoridades para ampliar más detalles de la emergencia, pero hasta el momento de la publicación de este articulo no había sido posible establecer algun tipo de comunicación ya sea de forma oral o escrita.

Hombre denunció falta de atención tras sufrir accidente en la pista de hielo del centro comercial de Medellín

Un hombre comparte su indignante experiencia tras sufrir una fractura en el Centro Comercial Santafé de Medellín. En el video, un representante del lugar le informa que no se hacen responsables ni cubren seguros por accidentes, limitándose a ofrecer solo los primeros auxilios - crédito andreyroram / TikTok

A inicios del año 2026, un incidente en la pista de hielo del Centro Comercial SantaFé de Medellín generó cuestionamientos sobre la seguridad y la atención al usuario en estas atracciones.

Andrey Roram, que sufrió una fractura de radio, expuso mediante redes sociales y declaraciones que la pista carecía de mantenimiento y que no recibió los implementos de protección necesarios.

“Hoy, el centro comercial se lava las manos diciendo que el patinaje es un ‘riesgo asumido’, ocultan los videos de seguridad y se niegan a activar sus pólizas para responder por los daños físicos y laborales que me causaron".

Roram relató que, tras el accidente, debió buscar ayuda solo y denunció que el centro comercial no activó las pólizas de seguro ni facilitó los videos de vigilancia, argumentando que los riesgos eran asumidos por el usuario.

El hombre compartió en redes el tipo de fractura presentada - crédito andreyroram / TikTok

“Lo que viví en el Centro Comercial Santafé Medellín fue una pesadilla de principio a fin. Mientras yo me retorcía de dolor con el brazo destrozado, la prioridad de ellos no fue mi salud, sino cubrirse legalmente”.

El centro comercial respondió que el accidente ocurrió durante el uso voluntario del servicio e indicó que se aplicaron los protocolos previstos, incluyendo la atención prehospitalaria, inmovilización y traslado en ambulancia.

La administración afirmó que cada paso quedó registrado y que, hasta el momento, el afectado no presentó documentación que respalde los daños alegados. También sostuvo que las declaraciones públicas del afectado no coinciden completamente con los registros internos y reiteró que la práctica de patinaje implica riesgos inherentes.

El caso impulsó un debate en redes sociales sobre la cobertura de seguros médicos y la validez de las cláusulas de exoneración firmadas al ingresar. Algunos usuarios manifestaron que, aunque existan dichas cláusulas, los seguros de responsabilidad civil podrían cubrir gastos médicos, mientras otros señalaron que estos descargos suelen utilizarse para evitar obligaciones legales.

El caso reavivó la discusión sobre las responsabilidades y derechos de los consumidores frente a accidentes en actividades recreativas, la autenticidad de los descargos de responsabilidad y el correcto funcionamiento de los protocolos y seguros ante incidentes de este tipo.