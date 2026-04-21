Colombia

Alerta sanitaria en Colombia: disminuyó la entrega de medicamentos y la gente va cada vez menos al médico, según el Dane

Cifras de la entidad revelan que la percepción positiva del sistema sufrió el mayor golpe de los últimos años, con una caída crítica en el acceso a consultas preventivas y en la entrega completa de fármacos

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Pacientes esperan en fila fuera de una farmacia en Bogotá, de donde muchos se van con las manos vacías - crédito Iván Valencia/Bloomberg
El porcentaje de colombianos que asisten a citas de medicina general por prevención bajó del 61,9% en 2024 al 57,9% en 2025- crédito Iván Valencia/Bloomberg

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) correspondientes al 2025. Este estudio, que incluyó entrevistas completas en 87.060 hogares donde habitan más de 235.000 personas, es la herramienta principal para entender cómo viven los colombianos y qué tan satisfechos están con los servicios básicos.

Uno de los puntos más preocupantes del informe técnico es el estado de la salud en el país, pues las cifras muestran un retroceso en la atención y en la opinión de los ciudadanos sobre sus entidades prestadoras.

En primer lugar, el Dane fue directo al señalar que la satisfacción de los usuarios con sus Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha empeorado. De acuerdo con el boletín técnico, la percepción de la calidad del servicio registró un “deterioro en 2025, el más alto de los últimos años”. A nivel nacional, el porcentaje de personas que califican el servicio como “bueno o muy bueno” pasó del 84,7% en 2024 al 81,9% en 2025.

Esta caída de 2,8 puntos porcentuales es todavía más grave en las zonas rurales del país, donde la opinión positiva se desplomó 5,0 puntos porcentuales en apenas doce meses.

Aumento del 7.5% en infecciones respiratorias agudas agrava crisis hospitalaria en Bogotá durante el primer semestre del año - crédito Secretaría de Salud
Según el Dane, solo al 53,1% de los pacientes se les entregaron todos los medicamentos recetados, una caída drástica frente al 65,0% del año anterior - crédito Secretaría de Salud

Este descontento no es solo una sensación, sino que está respaldado por el hecho de que los colombianos están asistiendo menos al médico. El informe detalla una reducción significativa en las consultas preventivas, que son aquellas citas a las que se asiste por lo menos una vez al año sin estar enfermo, simplemente para chequear que todo esté bien.

Los datos son claros, ya que dan a entender que la asistencia a medicina general por prevención bajó del 61,9% en 2024 al 57,9% en 2025. Lo mismo ocurrió con las citas de odontología, que pasaron del 45,3% al 41,9%, y con las consultas de medicina especializada, que descendieron del 33,0% al 30,0% en el último año.

Incluso cuando las personas presentan un problema de salud concreto, la tendencia a buscar ayuda profesional ha disminuido. Entre quienes manifestaron haber tenido un problema de salud en los últimos 30 días que no requirió hospitalización, el porcentaje de quienes acudieron a su EPS para ser atendidos cayó del 63,3% en 2024 al 56,8% en 2025.

Aumento del salario mínimo e inflación agravan costos operativos en hospitales públicos para 2025 - crédito Colprensa
Nariño, Vichada y Putumayo son los departamentos donde los ciudadanos califican con menor puntaje la calidad de sus servicios de salud- crédito Colprensa

Por el contrario, hubo un aumento en el uso de los servicios de urgencias para tratar estos mismos problemas, pasando del 64,1% al 70,1% en el mismo periodo. Esto indica que las personas están esperando a que su situación sea crítica para buscar atención o están encontrando barreras en las citas programadas.

Otro de los indicadores que sufrió un retroceso drástico fue la entrega de medicamentos. El Dane reportó que el porcentaje de personas a las que su EPS les entregó todos los medicamentos formulados cayó del 65,0% al 53,1%.

En contraste, aumentó la cantidad de pacientes que solo recibieron “algunos” de los fármacos recetados (del 15,3% al 24,9%) o que no recibieron “ninguno” (del 19,7% al 22,0%). Esta falta de entrega completa de medicinas afecta directamente la calidad de vida y la recuperación de quienes padecen enfermedades.

Pacto Por Una Mejor Salud advierte que la liquidación de las EPS agravaría la crisis en la atención médica y la estabilidad financiera del sector salud en Colombia - crédito Colprensa
La percepción positiva de los usuarios sobre sus EPS sufrió en 2025 el deterioro más alto de los últimos años, cayendo a un 81,9% a nivel nacional - crédito Colprensa

A nivel regional, la situación de salud no es igual en todo el territorio. El Dane advirtió que “en siete de ellos esa proporción es inferior al 70,0%” al referirse a la calificación positiva del servicio. Según el informe, “los departamentos con las calificaciones menos favorables son Nariño, Vichada y Putumayo”. En Nariño, por ejemplo, solo el 60,4% de los ciudadanos considera que el servicio de su entidad de salud es bueno o muy bueno.

Finalmente, existe una contradicción importante en las cifras: aunque la calidad percibida y el uso de los servicios caen, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud sigue siendo muy alta, llegando al 97,2% de la población nacional en 2025. Esto significa que, aunque casi todos los colombianos tienen un carné de salud, su experiencia real al intentar usar el sistema es cada vez menos satisfactoria.

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