Hablaron los padres del menor víctima de presunto abuso sexual en conjunto residencial de Usme, Bogotá: “Intentó llevárselo a la fuerza”

Imágenes impactantes de la tensa noche que se vivió en un conjunto residencial de Usme, donde una multitud enfurecida intentó tomar la justicia por su propia mano. La intervención de la policía y el Undmo generó un fuerte enfrentamiento para controlar la situación - crédito @ColombiaOscura/X

Una madre relató el doloroso episodio relacionado con una denuncia de abuso sexual de su hijo menor de edad en la localidad de Usme, en Bogotá. El caso, ocurrido el 10 de abril de 2026 en un conjunto residencial, desencadenó una batalla campal cuando la comunidad intentó hacer justicia por su cuenta.

Los padres del menor de 12 años, presuntamente víctima, explicaron que el niño fue agredido y luego buscó ayuda sin titubear. Según contaron a El Tiempo, destacaron la importancia de apoyar a quienes atraviesan situaciones similares y reclamaron rapidez a la justicia.

Según las declaraciones de los padres y como se mencionó antes, en la tarde del 10 de abril, un grupo de niños jugaba en el parque del conjunto. Un joven de 15 años se acercó; según la madre de la víctima, primero contactó a varios pequeños y terminó por aislar al menor de 12 años.

“Este joven se acerca a hablarles y a ganarse su confianza. Agrede a un niño de nueve años, este se va corriendo a su casa y queda mi hijo solo. El joven intimida a mi hijo y lo agrede sexualmente tocando sus partes y tratando de introducir sus dedos en la cola”, relataron los padres en diálogo con El Tiempo.

Intento de linchamiento a presunto abusador de menor de edad al sur de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

El niño escapó del lugar mientras el presunto agresor lo seguía. “Este joven lo persigue por todo el conjunto y le intenta quitar las llaves y el chip de acceso a nuestra torre, intenta llevárselo por la fuerza, jalándolo y amenazándolo. Mi hijo logró zafarse y corrió hasta la portería”, afirmaron.

A salvo, el menor pidió apoyo a los guardas de seguridad para regresar a su apartamento. “Angustiado, llorando”, llamó a su padre. Al arribar la madre tras su jornada, intentó dialogar con la familia del señalado.

“Llegamos al apartamento donde vive, me recibió un hombre con tres piedras en la mano, con actitud indiferente y ajeno a la situación. No le importó, nos gritamos, nos insultamos y cerró la puerta”, contó la mujer.

Cómo una denuncia de abuso desató una batalla campal en Usme

La intervención de la Policía Nacional fue inmediata. La madre explicó la tensión creciente: “Mientras me encontraba en ese piso, la Policía impidió el ingreso del papá del niño. Se calentaron los ánimos afuera y los vecinos se aglomeraron al ver la situación. Fue llegando más y más Policía”.

Videos difundidos en redes sociales mostraban a vecinos reunidos en las áreas comunes, aguardando al joven señalado de la agresión. La situación degeneró en un enfrentamiento que involucró piedras, objetos contundentes y artefactos aturdidores.

La tensión surgió cuando vecinos intentaron tomar justicia por mano propia tras denuncias de agresión contra un niño. La policía reportó varias personas lesionadas durante los disturbios - Crédito Colprensa

Para proteger al menor de 15 años, fue necesaria su evacuación en un vehículo oficial. De acuerdo con el parte policial, el joven ya presentaba lesiones en ese momento.

Durante la acción policial, otra persona resultó atropellada y una más sufrió heridas al tratar de impedir el paso de la patrulla, según el balance oficial.

Las autoridades confirmaron la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido, tanto en relación con los menores de edad como por la respuesta de los uniformados.

Familiares exigen justicia y llaman a no guardar silencio ante el abuso sexual

En pleno proceso, la madre del menor presuntamente víctima valoró la confianza de su hijo para contar lo sucedido. “Gracias a Dios, la confianza de mi hijo con nosotros es bastante grande que ante el primer caso de abuso no se quedó callado. Exijo justicia”, subrayó, manifestando también que ha conversado con otros padres que sospechan situaciones similares.

Policía se refirió al intento de linchamiento en Usme que dejó un ciudadano herido - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La familia recalcó que su principal anhelo es acceder a la verdad a través de los procedimientos legales.

La otra cara: denuncia de agresión contra el menor acusado

Del otro lado, la madre del joven señalado denunció las heridas sufridas por su hijo durante la reacción de la comunidad. “Le dieron tres puñaladas. El doctor me dijo que le afectaron la parte del pulmón y que es complicado. Yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”, expresó.

La madre pidió que la investigación también abarque lo sucedido con el menor acusado y que se analice la actuación de quienes participaron en la pelea.