Paloma Valencia citó a Shakira en pleno discurso político: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres gobiernan”

Paloma Valencia habló del papel de las mujeres en Colombia con nombre de álbum de Shakira - crédito Lina Gasca/Colprensa - Redes sociales

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, subrayó el papel determinante de las mujeres en la sociedad colombiana, señalando que estas sostienen la mitad de los hogares y asumen múltiples responsabilidades, tanto en el ámbito doméstico como en el laboral.

Sus declaraciones se dieron durante un acto público en el que defendió la capacidad de las mujeres para asumir posiciones de poder y liderazgo.

En su intervención, Valencia aludió a una frase popularizada por la cantante colombiana Shakira y afirmó: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres gobiernan”.

Según la congresista, existe una percepción errónea sobre la fortaleza y determinación femenina. “Aquí hay que demostrar que las mujeres sí somos capaces y que no nos pueden menospreciar por ser mujeres”, expresó.

Paloma Valencia reivindicó el papel de la mujer en Colombia en discurso con nombre de disco de Shakira - crédito @PalomaValenciaL/X

La dirigente política recalcó que la estructura familiar y productiva del país depende en gran medida de la labor femenina. “50% de los hogares de este país los mantienen las mujeres. ¿Y quién atiende la casa? Las mujeres. Entonces, hacemos todo. Y hacemos todo lo de la casa y todo lo de los niños, y que no podemos con los bandidos. Me da risa, me da risa”, puntualizó.

Valencia hizo un llamado para que las mujeres enfrenten los prejuicios y limitaciones que históricamente han restringido su participación en espacios de decisión.

“Necesito que le digan a las mujeres que las criaron con esos prejuicios, que estamos aquí para romper esos techos de cristal”, afirmó. Según la senadora, la mujer colombiana se distingue por su capacidad, entrega y resiliencia: “No hay nada que se proponga una mujer colombiana que no lo haga, que no lo cumpla, que no lo logre”.

Durante el evento, la senadora destacó la importancia de visibilizar el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar y su impacto en la economía nacional. “La mujer colombiana es el pilar que sostiene la familia, es el pilar que produce, que cuida, que ama, pero que además puede gobernar a Colombia”, enfatizó.

En el cierre de su discurso, Valencia reiteró su convicción de que el liderazgo femenino puede transformar el país y reiteró su aspiración presidencial con la frase: “Paloma presidente”.

Paloma Valencia retomó frase icónica de Shakira para referirse a su candidatura presidencial - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia denunció ataque vandálico contra su sede de campaña en Cartagena

La sede de campaña de Paloma Valencia en Cartagena fue blanco de actos de vandalismo, según denunció la propia senadora y candidata presidencial del Centro Democrático la tarde del lunes 20 de abril de 2026.

En el lugar, desconocidos destruyeron material publicitario y dejaron mensajes intimidatorios, en un episodio que la aspirante calificó como “un atentado contra la libertad de expresión y la democracia en Colombia”. El hecho ocurrió apenas dos días después de la inauguración de la sede, evento al que asistieron Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

De acuerdo con la denuncia, el congresista Enrique Cabrales fue quien alertó sobre el ataque. La campaña vinculó este suceso a “constantes amenazas que se han presentado en diversas regiones” y recordó que el expresidente Álvaro Uribe había advertido sobre riesgos contra la integridad de la candidata.

Ante este escenario, el equipo solicitó a las autoridades fortalecer los esquemas de protección y brindar custodia a todas las sedes físicas, una demanda dirigida al Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia rechazó ataques a su sede en Cartagena, que se presentaron en la noche del domingo 19 de abril - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La solicitud incluyó un pedido a la Fiscalía General de la Nación para que identifique y judicialice a los responsables materiales e intelectuales de estos actos de vandalismo.

El equipo de campaña advirtió sobre el peligro de que la impunidad incentive nuevos episodios de violencia política, por lo que reclamó celeridad en las investigaciones para evitar una escalada de intimidaciones durante el ciclo electoral.

No es la primera vez que las instalaciones de la senadora resultan afectadas. Hace dos semanas, la fachada de su sede en Bucaramanga también fue objeto de ataques similares. Para Valencia, estos hechos evidencian “un patrón de violencia política que busca intimidar”. Aseguró que continuarán trabajando y recorriendo el país con el objetivo de garantizar “seguridad, orden y libertad”.

La candidata reafirmó su apuesta por más democracia y exhortó a la ciudadanía a “debatir con ideas, no con vandalismo ni amenazas”. “No permitiremos que el miedo dicte la agenda de esta campaña”, concluyó.