Registraduría anunció que destruirá más de 60.000 cédulas en Bogotá: la entidad explicó por qué

Más de 44.000 cédulas y cerca de 19.000 tarjetas de identidad siguen sin ser reclamadas en las sedes oficiales de la capital- crédito Alcaldía de Bogotá

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que cerca de 63.638 documentos de identidad en Bogotá están en riesgo de ser destruidos.

La entidad explicó que esa cifra corresponde a cédulas y tarjetas de identidad que, al no haber sido reclamadas durante el último año, y están por cumplir el plazo legal que obliga a su eliminación.

El organismo detalló que la acumulación de documentos afecta a las 29 sedes de la capital. Entre los pendientes, se cuentan más de 44.000 cédulas y unas 19.000 tarjetas de identidad.

Varias de ellas ya alcanzaron el año sin ser recogidas, lo que implica que la Registraduría debe proceder a su destrucción conforme a la normativa vigente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil advierte sobre la inminente destrucción de 63.000 documentos de identidad en Bogotá - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Las localidades con mayor concentración de documentos sin reclamar son Suba, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Bosa. En estos sectores, el volumen de cédulas y tarjetas pendientes supera los 30.000 casos, según la información oficial.

Suba: 7.810

Kennedy: 7.761

Usaquén: 5.713

Ciudad Bolívar: 4.863

Bosa: 4.580

La situación llevó a la Registraduría a lanzar un llamado urgente para que la ciudadanía revise si tiene trámites pendientes.

La entidad instó a quienes hayan solicitado un documento de identidad y no lo hayan reclamado a verificar el estado del trámite en la página web oficial. Si el documento está disponible, los interesados deben acudir personalmente a la sede en la que hicieron la gestión.

Las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Bosa presentan los mayores acumulados de documentos no reclamados - crédito Registraduría

La acumulación de documentos no solo implica un trámite pendiente: la cédula de ciudadanía es imprescindible para votar y para una amplia gama de gestiones administrativas y legales. Además, quienes no retiren sus documentos a tiempo corren el riesgo de que estos sean destruidos, según lo establece el protocolo de la Registraduría.

Reclamación cédula

En Bogotá, el proceso de reclamación exige primero consultar en línea el estado del documento. Si figura como listo, el ciudadano debe acercarse a la sede correspondiente de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., aunque algunas oficinas también atienden los sábados hasta el mediodía.

Es indispensable presentar el comprobante del trámite para retirar el documento.

La Registraduría recordó que, si el titular no recoge su cédula o tarjeta de identidad dentro del año siguiente a la solicitud, el documento será eliminado definitivamente.

Los ciudadanos pueden consultar el estado de sus documentos pendientes a través del sitio web oficial de la Registraduría - crédito Colprensa

Ante el inminente proceso de destrucción, el organismo reiteró la importancia de acudir puntualmente a las oficinas para evitar perder la oportunidad de obtener el documento.

Los titulares disponen de un año para recoger la cédula; pasado ese plazo, el documento será remitido a la oficina central para su destrucción. En el caso de la nueva cédula digital, el periodo se extiende a dos años. Las tarjetas de identidad, por su parte, pueden ser reclamadas hasta los 18 años, siempre que estén vigentes y se haya hecho la actualización correspondiente a los 14 años.

Este panorama evidencia la importancia de acudir con prontitud a las sedes de la Registraduría para evitar la pérdida del documento y los inconvenientes asociados a su ausencia. El llamado de la entidad es claro: retirar los documentos pendientes es responsabilidad de cada ciudadano para garantizar su acceso pleno a derechos y trámites esenciales.

La cédula es un documento oficial de identificación personal emitido por el Gobierno. Su función principal es acreditar la identidad de una persona ante autoridades, instituciones públicas y privadas. Con la cédula, una persona puede:

Realizar trámites bancarios.

Acceder a servicios de salud y educación.

Firmar contratos legales.

Votar en elecciones (en los países donde la cédula cumple esta función).

Demostrar la mayoría de edad.

Viajar dentro del país y, en algunos casos, a países vecinos donde se acepta como documento de viaje.