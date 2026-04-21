Colombia

Registraduría anunció que destruirá más de 60.000 cédulas en Bogotá: la entidad explicó por qué

Un total de 29 sedes oficiales de la capital acumulan cédulas y tarjetas de identidad que superan el año en resguardo, por lo cual se solicita a la ciudadanía su retiro para evitar eliminación

Guardar
La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
Más de 44.000 cédulas y cerca de 19.000 tarjetas de identidad siguen sin ser reclamadas en las sedes oficiales de la capital- crédito Alcaldía de Bogotá

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que cerca de 63.638 documentos de identidad en Bogotá están en riesgo de ser destruidos.

La entidad explicó que esa cifra corresponde a cédulas y tarjetas de identidad que, al no haber sido reclamadas durante el último año, y están por cumplir el plazo legal que obliga a su eliminación.

El organismo detalló que la acumulación de documentos afecta a las 29 sedes de la capital. Entre los pendientes, se cuentan más de 44.000 cédulas y unas 19.000 tarjetas de identidad.

Varias de ellas ya alcanzaron el año sin ser recogidas, lo que implica que la Registraduría debe proceder a su destrucción conforme a la normativa vigente.

Un proceso inédito pone a prueba la solidez de los acuerdos alcanzados tras el conflicto armado. La recolección de apoyos y el papel de la Corte generan expectativas y tensiones políticas - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
La Registraduría Nacional del Estado Civil advierte sobre la inminente destrucción de 63.000 documentos de identidad en Bogotá - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Las localidades con mayor concentración de documentos sin reclamar son Suba, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Bosa. En estos sectores, el volumen de cédulas y tarjetas pendientes supera los 30.000 casos, según la información oficial.

  • Suba: 7.810
  • Kennedy: 7.761
  • Usaquén: 5.713
  • Ciudad Bolívar: 4.863
  • Bosa: 4.580

La situación llevó a la Registraduría a lanzar un llamado urgente para que la ciudadanía revise si tiene trámites pendientes.

La entidad instó a quienes hayan solicitado un documento de identidad y no lo hayan reclamado a verificar el estado del trámite en la página web oficial. Si el documento está disponible, los interesados deben acudir personalmente a la sede en la que hicieron la gestión.

Falsificación de cédulas - crédito Registraduría
Las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Bosa presentan los mayores acumulados de documentos no reclamados - crédito Registraduría

La acumulación de documentos no solo implica un trámite pendiente: la cédula de ciudadanía es imprescindible para votar y para una amplia gama de gestiones administrativas y legales. Además, quienes no retiren sus documentos a tiempo corren el riesgo de que estos sean destruidos, según lo establece el protocolo de la Registraduría.

Reclamación cédula

En Bogotá, el proceso de reclamación exige primero consultar en línea el estado del documento. Si figura como listo, el ciudadano debe acercarse a la sede correspondiente de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., aunque algunas oficinas también atienden los sábados hasta el mediodía.

Es indispensable presentar el comprobante del trámite para retirar el documento.

La Registraduría recordó que, si el titular no recoge su cédula o tarjeta de identidad dentro del año siguiente a la solicitud, el documento será eliminado definitivamente.

El rediseño del documento incorpora elementos de seguridad, accesibilidad y referencias culturales, buscando restaurar la confianza y fortalecer la identidad digital de extranjeros en el país - crédito Colprensa
Los ciudadanos pueden consultar el estado de sus documentos pendientes a través del sitio web oficial de la Registraduría - crédito Colprensa

Ante el inminente proceso de destrucción, el organismo reiteró la importancia de acudir puntualmente a las oficinas para evitar perder la oportunidad de obtener el documento.

Los titulares disponen de un año para recoger la cédula; pasado ese plazo, el documento será remitido a la oficina central para su destrucción. En el caso de la nueva cédula digital, el periodo se extiende a dos años. Las tarjetas de identidad, por su parte, pueden ser reclamadas hasta los 18 años, siempre que estén vigentes y se haya hecho la actualización correspondiente a los 14 años.

Este panorama evidencia la importancia de acudir con prontitud a las sedes de la Registraduría para evitar la pérdida del documento y los inconvenientes asociados a su ausencia. El llamado de la entidad es claro: retirar los documentos pendientes es responsabilidad de cada ciudadano para garantizar su acceso pleno a derechos y trámites esenciales.

La cédula es un documento oficial de identificación personal emitido por el Gobierno. Su función principal es acreditar la identidad de una persona ante autoridades, instituciones públicas y privadas. Con la cédula, una persona puede:

  • Realizar trámites bancarios.
  • Acceder a servicios de salud y educación.
  • Firmar contratos legales.
  • Votar en elecciones (en los países donde la cédula cumple esta función).
  • Demostrar la mayoría de edad.
  • Viajar dentro del país y, en algunos casos, a países vecinos donde se acepta como documento de viaje.

Temas Relacionados

Destrucción cédulasRegistraduría NacionalCédulas sin reclamarBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Carolina Gaitán, de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, describió el impacto emocional que le dejó el ataque a la producción en Bogotá

Según la actriz, el hecho que involucró al ciudadano Nicolás Perdomo le recordó un episodio previo en el que también fue informada, mientras estaba en el set de grabación, sobre la muerte de un familiar en un accidente

Carolina Gaitán, de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, describió el impacto emocional que le dejó el ataque a la producción en Bogotá

Hombre denunció que el fallecido cardenal Pedro Rubiano habría abusado de él cuando era menor de edad: “Allí pedí auxilio”

Una víctima afirmó haber presentado testimonios por escrito y haber buscado respuesta institucional sin éxito, al tiempo que cuestiona la actitud de las autoridades eclesiásticas y judiciales ante los hechos ocurridos en la década de 1980

Hombre denunció que el fallecido cardenal Pedro Rubiano habría abusado de él cuando era menor de edad: “Allí pedí auxilio”

Banqueros denunciaron un “cartel de la insolvencia” que estaría usando trampas para no pagar deudas en Colombia

Asobancaria advierte sobre un aumento de casos en los que se manipula la ley de insolvencia con deudas falsas y asesorías irregulares. También señala posibles delitos y consecuencias para quienes participen

Banqueros denunciaron un “cartel de la insolvencia” que estaría usando trampas para no pagar deudas en Colombia

Radamel Falcao García no sería operado de la fractura en la cara que sufrió en el partido de Millonarios contra América de Cali: esto se sabe

Tras la derrota del cuadro embajador en el estadio Pascual Guerrero, el equipo quedó sin margen de error en su aspiración de clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Radamel Falcao García no sería operado de la fractura en la cara que sufrió en el partido de Millonarios contra América de Cali: esto se sabe

Karol G anuncia su gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’: estass son las fechas y los países que visitará la colombiana

La Bichota planea llegar a Colombia a finales del 2026 y estaría presentando un nuevo álbum para promocionar su gira

Karol G anuncia su gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’: estass son las fechas y los países que visitará la colombiana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

ENTRETENIMIENTO

Karol G anuncia su gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’: estass son las fechas y los países que visitará la colombiana

Karol G anuncia su gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’: estass son las fechas y los países que visitará la colombiana

La cantante Juliana Velásquez dedicó emotivo mensaje a Karol G tras su presentación en Coachella 2026: “Brillaste como una estrella”

Blessd habría lanzado indirecta a Ryan Castro y J Balvin por presentación con Karol G en Coachella 2026: “Soy el futuro de Colombia”

J Balvin habría reaccionado a pulla de Blessd a Ryan Castro y Karol G: “Palabras sobran”

La actriz Ana María Estupiñán se refirió al ataque contra trabajadores de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Abrazo a las familias”

Deportes

Radamel Falcao García no sería operado de la fractura en la cara que sufrió en el partido de Millonarios contra América de Cali: esto se sabe

Radamel Falcao García no sería operado de la fractura en la cara que sufrió en el partido de Millonarios contra América de Cali: esto se sabe

‘Influencer’ colombiano se refirió a las polémicas declaraciones de futbolista argentino tras perder con la selección Colombia: “Es parte de su identidad”

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en las semifinales de la Copa de Alemania

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional sobre Bucaramanga y la victoria del Once Caldas

La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”