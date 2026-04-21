Colombia

Creadoras de contenido colombianas que se cansaron del acoso en redes sociales le ‘cantaron la tabla’ a usuarios inescrupulosos: “Dejen de seguirnos”

Manuela Martínez, ‘runner’ y creadora de contenido sobre fitness, nutrición y estilo de vida; Victoria Martínez, fisioterapeuta; y Fatme Deirani, periodista y ‘pole dancer’, denunciaron la situación que se ha vuelto frecuente

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El video se compartió el lunes 20 de abril de 2026 y en la grabación se muestras algunas capturas de pantalla con mensajes grotescos por parte de algunos usuarios inescrupulosos - crédito archivo Colprensa

Tres jóvenes colombianas, activas en Instagram y otras redes sociales, decidieron alzar la voz contra el acoso virtual que sufren a diario por parte de algunos seguidores.

En un video que circuló por diferentes plataformas la mañana del lunes 20 de abril de 2026, Manuela Martínez, runner y creadora de contenido sobre fitness, nutrición y estilo de vida; Victoria Martínez, fisioterapeuta; y Fatme Deirani, periodista y pole dancer, compartieron sus experiencias y mensajes directos en rechazo a los comentarios inapropiados que han recibido.

El eje central de su reclamo es el derecho a crear contenido sin ser objeto de acoso o sexualización.

Deirani fue contundente: “Somos creadoras de contenido, somos mujeres y no por serlo debemos aguantarnos tu falta de respeto y humanidad”.

Sus palabras fueron el reflejo del hartazgo creciente entre quienes, por compartir parte de su vida en redes, se ven expuestas a mensajes invasivos, insinuaciones y faltas de respeto.

Martínez por su parte hizo hincapié sobre la diferencia entre publicar contenido y consentir actitudes indebidas: “El hecho de que subamos contenido público no te da derecho a sexualizarnos”.

créditos @manuelamv1/IG | @ft.victoriamartinez/IG | @deirani.prieto/IG
Victoria Martínez (izq.), Fatme Deirani (centro) y Manuela Martínez (der.) compartieron el video evidenciando la gravedad de los mensajes que reciben - créditos @manuelamv1/IG | @ft.victoriamartinez/IG | @deirani.prieto/IG

En sus redes, donde comparte consejos y ejercicios de fisioterapia, ha recibido comentarios que poco tienen que ver con el objetivo de su trabajo. Junto a sus compañeras, recordó que la libertad de expresión no ampara el acoso ni las insinuaciones fuera de lugar.

Martínez, dedicada al running y a la promoción de hábitos saludables, relató cómo incluso la ropa deportiva se convierte en pretexto para recibir mensajes incómodos: “Yo soy runner y muchas veces me visto en short y en top y no estoy intentando llamar tu atención”.

Para ella, la ropa y la actividad física no pueden ser interpretadas como invitación a ningún tipo de comentario sexual.

Martínez afirmó que, como creadoras de contenido y mujeres, tienen todo el derecho de exigir respeto dentro de la comunidad digital que han construido.

“Hoy queremos decirles que además de ser creadoras también somos mujeres y tenemos todo el derecho de exigir respeto en nuestra comunidad”, mencionó la influencer colombiana.

Manuela Martínez (runner y dedicada contenido relacionado con fitness, nutrición y estilo de vida); Victoria Martínez (fisioterapeuta); y Fatme Deirani (periodista, y dedicada a compartir rutinas de ejercicio como pole dancer y estilo de vida), le pidieron a algunos usuarios que las dejen de seguir para no continuar recibiendo mensajes inapropiados y que han sido calificados como acoso en redes sociales - créditos @manuelamv1/IG | @ft.victoriamartinez/IG | @deirani.prieto/IG

El video también incluyó reflexiones sobre los límites entre la profesionalidad y la percepción pública. Deirani por ejemplo recordó: “Entreno pole dance y también hago flexibilidad en mis entrenamientos y no por eso te estoy dando contenido premium”.

“Yo soy fisioterapeuta y mi trabajo no termina en finales felices”, añadió Martínez.

Por estas razones, su llamado invita a reconocer que la disciplina deportiva y la divulgación de rutinas no deben ser confundidas ni utilizadas como justificación para el acoso.

Las tres jóvenes, de manera conjunta, anunciaron que no tolerarán más comentarios de este tipo. Victoria Martínez fue clara y dejaron un contundente mensaje: “Y desde hoy vamos a dejar de aguantar cualquier tipo de comentario solo por ser creadoras de contenido”.

Por lo anterior, Manuela Martínez cerró el mensaje con un pedido: “Así que hoy te pedimos de corazón que si eres uno de esos usuarios, por favor, déjanos de seguir”.

Las tres colombianas dejaron un mensaje al final de la grabación - créditos @manuelamv1/IG | @ft.victoriamartinez/IG | @deirani.prieto/IG
Las tres colombianas dejaron un mensaje al final de la grabación - créditos @manuelamv1/IG | @ft.victoriamartinez/IG | @deirani.prieto/IG

El testimonio de estas creadoras de contenido refleja una problemática creciente en entornos digitales, sumado a la polémica que se originó desde el 20 de marzo de 2026, por cuenta de las denuncias de empleadas de Noticias Caracol (Caracol Televisión) que desembocó (mientras avanzan las investigaciones de la mano con la Fiscalía General de la Nación) hasta el momento en la finalización del vínculo laboral con dos de los presentadores y periodistas más recordados por la teleaudiencia: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Su pronunciamiento busca generar conciencia, promover el respeto y marcar un límite claro en la relación entre quienes crean contenido y quienes lo consumen, y el acoso hacia mujeres que, por el simple hecho de compartir su trabajo o su vida cotidiana en redes, son objeto de mensajes ofensivos y sexualizados.

“Nuestro cuerpo no es contenido para tu morbo. Y nuestra disciplina no es excusa para tu falta de respeto. Sí, usamos shorts. Sí, mostramos piel. Sí, somos visibles. Y aun así, merecemos respeto. Punto. Hoy no venimos a pedirlo. Venimos a poner un límite. Porque crear contenido no nos quita la dignidad. Y a ti no te da derecho sobre nosotras. Así que si eres uno de estos usuarios, te pedimos que nos dejes de seguir”, señala el mensaje adjunto al video.

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