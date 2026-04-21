Colombia

Iván Cepeda sumó el apoyo del magisterio: Fecode formalizó su respaldo a la aspiración presidencial del candidato del Pacto Histórico

El sindicato de educadores confirmó su acompañamiento al proyecto político liderado por Cepeda y Quilcué, resaltando la prioridad de la educación pública y el reconocimiento del magisterio en el futuro gobierno

Guardar
Iván Cepeda y Fecode - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@fecode/X
La organización sindical de docentes anunció su adhesión a la campaña, destacando la defensa de la educación pública, los derechos del profesorado y la participación de amplios sectores sociales en el acuerdo educativo - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@fecode/X

Iván Cepeda recibió el respaldo oficial de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para su candidatura presidencial, junto a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial.

El apoyo de Fecode, una de las organizaciones sindicales más representativas del magisterio colombiano, fue anunciado tras una adhesión que, según el sindicato, convoca a organizaciones de la educación, movimientos sociales y sectores de la sociedad civil.

Fecode expresó: “La continuidad de la lucha por las reformas sociales, pero, sobre todo, en el respeto de la educación como derecho fundamental, del respeto del rol del docente dentro y fuera del aula y de los derechos de los colombianos, hoy unen mayoritariamente a Fecode así como a diferentes organizaciones de la educación y diversidades del país, movimientos sociales y sociedad civil, en el Acuerdo por una educación para la vida y la paz con la candidatura de Iván Cepeda presidente, Aida Quilcué vicepresidenta (sic)”.

Fecode - crédito @fecode/X
Iván Cepeda recibió el respaldo oficial de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para su candidatura presidencial, junto a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial - crédito @fecode/X

La campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué señaló que esta adhesión reafirma el compromiso con la educación pública, los estudiantes y los maestros.

“La campaña presidencial de Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, recibió oficialmente la adhesión de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fecode), que reafirma el compromiso con la educación pública, sus estudiantes y los maestros y maestras del país”, indica el comunicado.

Durante su intervención, Cepeda, candidato del Pacto Histórico, afirmó que debatirá con sectores de la extrema derecha una vez se pacten condiciones de garantía de equidad. En sus palabras: “Aquí se enfrentan dos concepciones del mundo y del país”. En el plano educativo, cuestionó la promoción de la privatización y el debilitamiento de la educación pública por parte de la extrema derecha.

Cepeda criticó la implementación de bonos educativos y subsidios a la demanda, al considerar que “no fortalece la educación, la fragmenta, la privatiza, abre la puerta de las prácticas clientelistas y de corrupción que tantos años hemos visto”. Frente a esto, remarcó que su programa ubica a la educación en el centro de las propuestas de gobierno.

Iván Cepeda - crédito Iván Cepeda
Iván Cepeda criticó la implementación de bonos educativos y subsidios a la demanda, al considerar que “no fortalece la educación, la fragmenta, la privatiza, abre la puerta de las prácticas clientelistas y de corrupción que tantos años hemos visto” - crédito Iván Cepeda

El comunicado de la campaña presenta la educación como un eje fundamental de las tres revoluciones propuestas: ética, económica y social. Dentro de la Revolución Ética, se plantea una educación que forme seres humanos integrales, promueva la solidaridad y el respeto por la vida, y reconozca los modelos educativos de las comunidades étnicas. En la Revolución Económica y Social, la educación se concibe como el motor para superar la pobreza y la desigualdad.

Cepeda también sostuvo: “La ciencia y tecnología no son privilegios, deben estar al servicio del pueblo. Y con la ciencia debemos transformar el territorio”. Su propuesta busca articular la educación con el modelo productivo, para “una sociedad del conocimiento que pueda sacar de la pobreza a millones de seres humanos y transforme materialmente las condiciones de la vida de la gente”.

En el ámbito político, el candidato consideró que la educación aporta a la formación de una ciudadanía activa y a la lucha contra la corrupción. En sus palabras: “La educación es un poderoso componente en la Revolución Política, porque nos enseña a ser ciudadanos activos, a combatir la gran corrupción, a respetar que la política es para el servicio público y no para el enriquecimiento ilícito”.

Cepeda afirmó que “hoy tenemos inmensas posibilidades de avanzar en el fortalecimiento de la educación como fuerza transformadora de nuestra sociedad”, y anunció que, si es elegido, convocará la primera Cumbre de Educación y Pedagogía, para definir la política educativa junto al magisterio y los estudiantes.

El respaldo de Fecode generó reacciones de figuras políticas afines a la candidatura. Mafe Carrascal, representante a la Cámara, publicó en X: “Celebro la decisión del magisterio de acompañar la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué”.

Añadió: “El magisterio no solo enseña: también sostiene la educación pública y mantiene viva la posibilidad de una Colombia más justa desde las aulas. Por eso, cualquier proyecto serio de transformación necesita caminar de la mano con quienes educan”.

Mafe Carrascal - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal, representante a la Cámara, publicó en X: “Celebro la decisión del magisterio de acompañar la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué” - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal se refirió al papel del profesorado y rechazó los discursos que, desde algunos sectores, buscan estigmatizar a los maestros: “Hablar de educación pública digna implica reconocer al profesorado como actor central, no como obstáculo. Por eso aprovecho para rechazar la narrativa de estigmatización que desde algunos sectores de la derecha insisten en imponer contra los y las maestras”.

Para la representante, “desprestigiar su labor solo profundiza las brechas y desconoce su papel esencial en la sociedad”.

Temas Relacionados

Iván CepedaFecodeCandidatos presidencialesElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Alex Char, alcalde de Barranquilla, está en el ojo del huracán por el exceso de besos que le dio a Elder Dayán en evento público

Las redes sociales hicieron eco de la situación, por lo que el video del momento rápidamente se viralizó en las redes sociales y provocó una ola de comentarios tanto a favor como en contra del mandatario local

Alex Char, alcalde de Barranquilla, está en el ojo del huracán por el exceso de besos que le dio a Elder Dayán en evento público

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

Desde el 20 de abril, los usuarios pueden adquirir la tarjeta conmemorativa con el rostro del cantante, en una iniciativa que integra la cultura urbana con la movilidad. La edición especial estará disponible en estaciones seleccionadas

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

Por devoción a la Virgen de Guadalupe, fue capturado en Antioquia alias Toco, coordinador logístico internacional de cocaína

La investigación reveló cómo los agentes rastrearon un objeto religioso hasta una finca de lujo, lo que posibilitó la ubicación y el despliegue del operativo de captura

Por devoción a la Virgen de Guadalupe, fue capturado en Antioquia alias Toco, coordinador logístico internacional de cocaína

La hoja de mango: beneficios y usos medicinales poco conocidos revelados por el Jardín Botánico de Santa Marta

El creciente interés por los usos de esta planta ha llevado a investigadores y expertos a explorar sus posibles beneficios para la salud, rescatando también prácticas ancestrales propias de distintas culturas asiáticas y caribeñas

La hoja de mango: beneficios y usos medicinales poco conocidos revelados por el Jardín Botánico de Santa Marta

Bancolombia anunció nueva suspensión programada de servicios digitales en abril: estos son los horarios de la interrupción

La entidad financiera informó que varias de sus plataformas estarán fuera de servicio durante la madrugada en fechas específicas, como parte de trabajos técnicos posteriores a la crisis registrada en febrero de 2026

Bancolombia anunció nueva suspensión programada de servicios digitales en abril: estos son los horarios de la interrupción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

ENTRETENIMIENTO

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

Cuándo fue realmente que terminaron su relación Karol G y Feid: “En el cumpleaños de él se acabó todo”

Alejandro Riaño reveló por qué decidió divorciarse de ‘Mari’ Manotas, la madre de sus hijos: “Todo estaba muy roto”

Carolina Gaitán, de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, describió el impacto emocional por el ataque a la producción en Bogotá: “Mucho dolor”

Karol G anuncia su gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’: estas son las fechas y los países que visitará la colombiana

Deportes

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes: quedó quinto en la clasificación general y peleó etapa en la alta montaña

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes: quedó quinto en la clasificación general y peleó etapa en la alta montaña

Radamel Falcao García no será operado tras la fractura facial que sufrió ante América: el Embajador entregó nuevo parte médico

‘Influencer’ colombiano se refirió a las polémicas declaraciones de futbolista argentino tras perder con la selección Colombia: “Es parte de su identidad”

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en las semifinales de la Copa de Alemania

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional sobre Bucaramanga y la victoria del Once Caldas