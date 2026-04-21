Iván Cepeda sumó el apoyo del magisterio: Fecode formalizó su respaldo a la aspiración presidencial del candidato del Pacto Histórico

La organización sindical de docentes anunció su adhesión a la campaña, destacando la defensa de la educación pública, los derechos del profesorado y la participación de amplios sectores sociales en el acuerdo educativo - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@fecode/X

Iván Cepeda recibió el respaldo oficial de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para su candidatura presidencial, junto a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial.

El apoyo de Fecode, una de las organizaciones sindicales más representativas del magisterio colombiano, fue anunciado tras una adhesión que, según el sindicato, convoca a organizaciones de la educación, movimientos sociales y sectores de la sociedad civil.

Fecode expresó: “La continuidad de la lucha por las reformas sociales, pero, sobre todo, en el respeto de la educación como derecho fundamental, del respeto del rol del docente dentro y fuera del aula y de los derechos de los colombianos, hoy unen mayoritariamente a Fecode así como a diferentes organizaciones de la educación y diversidades del país, movimientos sociales y sociedad civil, en el Acuerdo por una educación para la vida y la paz con la candidatura de Iván Cepeda presidente, Aida Quilcué vicepresidenta (sic)”.

Iván Cepeda recibió el respaldo oficial de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para su candidatura presidencial, junto a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial - crédito @fecode/X

La campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué señaló que esta adhesión reafirma el compromiso con la educación pública, los estudiantes y los maestros.

“La campaña presidencial de Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, recibió oficialmente la adhesión de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fecode), que reafirma el compromiso con la educación pública, sus estudiantes y los maestros y maestras del país”, indica el comunicado.

Durante su intervención, Cepeda, candidato del Pacto Histórico, afirmó que debatirá con sectores de la extrema derecha una vez se pacten condiciones de garantía de equidad. En sus palabras: “Aquí se enfrentan dos concepciones del mundo y del país”. En el plano educativo, cuestionó la promoción de la privatización y el debilitamiento de la educación pública por parte de la extrema derecha.

Cepeda criticó la implementación de bonos educativos y subsidios a la demanda, al considerar que “no fortalece la educación, la fragmenta, la privatiza, abre la puerta de las prácticas clientelistas y de corrupción que tantos años hemos visto”. Frente a esto, remarcó que su programa ubica a la educación en el centro de las propuestas de gobierno.

Iván Cepeda criticó la implementación de bonos educativos y subsidios a la demanda, al considerar que “no fortalece la educación, la fragmenta, la privatiza, abre la puerta de las prácticas clientelistas y de corrupción que tantos años hemos visto” - crédito Iván Cepeda

El comunicado de la campaña presenta la educación como un eje fundamental de las tres revoluciones propuestas: ética, económica y social. Dentro de la Revolución Ética, se plantea una educación que forme seres humanos integrales, promueva la solidaridad y el respeto por la vida, y reconozca los modelos educativos de las comunidades étnicas. En la Revolución Económica y Social, la educación se concibe como el motor para superar la pobreza y la desigualdad.

Cepeda también sostuvo: “La ciencia y tecnología no son privilegios, deben estar al servicio del pueblo. Y con la ciencia debemos transformar el territorio”. Su propuesta busca articular la educación con el modelo productivo, para “una sociedad del conocimiento que pueda sacar de la pobreza a millones de seres humanos y transforme materialmente las condiciones de la vida de la gente”.

En el ámbito político, el candidato consideró que la educación aporta a la formación de una ciudadanía activa y a la lucha contra la corrupción. En sus palabras: “La educación es un poderoso componente en la Revolución Política, porque nos enseña a ser ciudadanos activos, a combatir la gran corrupción, a respetar que la política es para el servicio público y no para el enriquecimiento ilícito”.

Cepeda afirmó que “hoy tenemos inmensas posibilidades de avanzar en el fortalecimiento de la educación como fuerza transformadora de nuestra sociedad”, y anunció que, si es elegido, convocará la primera Cumbre de Educación y Pedagogía, para definir la política educativa junto al magisterio y los estudiantes.

El respaldo de Fecode generó reacciones de figuras políticas afines a la candidatura. Mafe Carrascal, representante a la Cámara, publicó en X: “Celebro la decisión del magisterio de acompañar la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué”.

Añadió: “El magisterio no solo enseña: también sostiene la educación pública y mantiene viva la posibilidad de una Colombia más justa desde las aulas. Por eso, cualquier proyecto serio de transformación necesita caminar de la mano con quienes educan”.

Mafe Carrascal, representante a la Cámara, publicó en X: “Celebro la decisión del magisterio de acompañar la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué” - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal se refirió al papel del profesorado y rechazó los discursos que, desde algunos sectores, buscan estigmatizar a los maestros: “Hablar de educación pública digna implica reconocer al profesorado como actor central, no como obstáculo. Por eso aprovecho para rechazar la narrativa de estigmatización que desde algunos sectores de la derecha insisten en imponer contra los y las maestras”.

Para la representante, “desprestigiar su labor solo profundiza las brechas y desconoce su papel esencial en la sociedad”.