Colombia

Indígenas Misak iniciaron caravana hacia Bogotá, afectaciones viales en el sur de la ciudad por manifestación

Una movilización compuesta por más de 800 personas del resguardo Guambía se ha ubicado en las inmediaciones de la capital, manifestando sus demandas históricas

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La caravana de 22 chivas, que transporta a los Misak desde Popayán, atravesó la vía Panamericana y llegó a Sibaté - crédito @PasaenBogota/X

Más de 800 miembros de la comunidad indígena Misak permanecen el martes 21 de abril junto al peaje de Chusacá, en la vía que conecta Girardot con Bogotá.

El grupo, originario del resguardo Guambía en Silvia, Cauca, busca acceder a la capital en el desarrollo de una movilización que comenzó en Popayán y atravesó la vía Panamericana.

La caravana, compuesta por 22 chivas —vehículos tradicionales empleados para el transporte rural—, avanzó primero hasta Cali y después se instaló en las inmediaciones de Sibaté, al lado de la carretera principal.

Desde esa posición, los representantes Misak aguardan la autorización para proseguir su recorrido hacia Bogotá, donde esperan hacer oír sus demandas.

El grupo indígena estableció su concentración junto al peaje de Chusacá, un punto estratégico en la vía Girardot-Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

El grupo inició su desplazamiento el lunes 20 de abril y su presencia marca una nueva etapa de la llamada Movilización por la Vida y el Territorio, una acción colectiva que agrupa reclamos de comunidades indígenas, campesinas y sociales del Cauca.

El objetivo es claro: llegar a la capital colombiana para visibilizar su situación y exigir respuestas ante las amenazas persistentes en sus territorios.

Los organizadores de la movilización han planteado demandas precisas. Entre ellas, la protección de los derechos humanos, la defensa del territorio frente a la violencia armada, y la implementación de una reforma agraria que atienda las necesidades de las comunidades.

Además, los participantes insisten en la urgencia de garantías para la seguridad y la pervivencia, alertando sobre el reclutamiento forzado y la presencia de grupos armados ilegales en la región.

La movilización indígena inició el martes 21 de abril y busca ingresar a la capital colombiana, visibilizando las demandas históricas del resguardo Guambía - crédito @PasaenBogota/X

Tránsito en Bogotá

En la mañana del martes 21 de abril, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, por medio de su equipo de Diálogo Social, informó que acompañaba la manifestación. A las 10:30 a. m., la entidad advirtió a través de sus redes sociales sobre posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en el sur de la ciudad.

Se esperaba que la caravana llegara a la autopista Sur con calle 57, desplazándose luego hacia la Plaza Cultural La Santamaría por la Carrera 30 y la Calle 26, antes de avanzar a pie hasta la Plaza de Bolívar.

La entidad detalló que el grupo de vehículos se movilizaría en sentido Occidente-Oriente para culminar la jornada en el centro de la ciudad.

Los vehículos ingresaron desde la autopista Sur con dirección a la Plaza de Toros La Santamaría, punto elegido como escala inicial en la capital.

La movilización forma parte de una convocatoria nacional lanzada por la Nación Misak y difundida a través de redes sociales. El inicio de la marcha se registró el lunes 20 de abril de 2026 desde el territorio de Guambía, en el departamento del Cauca, con una parada previa en Cali antes de alcanzar Bogotá.

La posición del resguardo Guambía en Chusacá representa una acción coordinada en el marco de las luchas indígenas por sus derechos - crédito Captura video
La posición del resguardo Guambía en Chusacá representa una acción coordinada en el marco de las luchas indígenas por sus derechos - crédito Captura video

El trayecto dentro de la ciudad contempla el avance por la Carrera 30 y la Calle 26 en sentido occidente-oriente, según lo previsto en el plan de movilidad de la jornada. Tras el ingreso a la Plaza de Toros La Santamaría, los participantes tienen programado continuar a pie hacia la Plaza de Bolívar, donde se desarrollarán actividades inscritas en la agenda de la movilización.

La convocatoria fue anunciada por la Nación Misak con el propósito de reunir a diferentes sectores de la comunidad en una expresión colectiva. El evento reúne tanto a líderes como a integrantes de base, quienes se desplazan en conjunto desde el suroccidente colombiano.

El desplazamiento de la caravana ha requerido la coordinación de rutas específicas para garantizar un tránsito seguro desde la entrada sur de la ciudad hasta el centro histórico. Las autoridades locales y los organizadores han diseñado el recorrido para minimizar afectaciones en la movilidad y facilitar la llegada de los manifestantes a los puntos clave de la agenda.

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