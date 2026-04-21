Colombia

La Silla Vacía y Juanita León están bajo presión por acusaciones de conflicto de interés por inversiones en Ecopetrol: hasta Petro se pronunció

El debate ahora centra la atención sobre los equilibrios éticos en el periodismo colombiano y expone los dilemas de financiación institucional en año electoral

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Las críticas resurgen tras revelaciones sobre relaciones comerciales de una empresa familiar con Ecopetrol y aportes políticos asociados a contratos, mientras la independencia editorial del medio es objeto de intensos cuestionamientos en Colombia - crédito Luisa González / Reuters
Las críticas resurgen tras revelaciones sobre relaciones comerciales de una empresa familiar con Ecopetrol y aportes políticos asociados a contratos, mientras la independencia editorial del medio es objeto de intensos cuestionamientos en Colombia - crédito Luisa González / Reuters

Las recientes controversias sobre un posible conflicto de interés e influencia política han puesto en el centro del debate público en Colombia a Juanita León como directora de La Silla Vacía.

Las acusaciones se centran en relaciones comerciales entre empresas familiares y Ecopetrol, la petrolera estatal, aportes económicos al Centro Democrático, partido político, y la venta de cursos empresariales, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la independencia editorial del medio en contexto electoral.

Las denuncias apuntan a que, entre 2018 y 2021, periodo en el que Iván Duque era presidente de Colombia, una empresa del entorno familiar de León sostuvo vínculos comerciales con Ecopetrol, la petrolera estatal, por un valor de $65 mil millones, mientras que en 2018 se realizaron aportes por $90 millones al Centro Democrático, partido político, en tres desembolsos, según registros de Cuentas Claras.

A la par, la directora y el medio han sido señalados por ofrecer cursos y charlas pagadas a empresas privadas. Los implicados han rechazado estos señalamientos, sosteniendo que las contrataciones siguieron procesos legales y transparentes, y que no han incidido en las decisiones editoriales.

Las críticas resurgen tras revelaciones sobre relaciones comerciales de una empresa familiar con Ecopetrol y aportes políticos asociados a contratos, mientras la independencia editorial del medio es objeto de intensos cuestionamientos en Colombia - crédito mauricio Cardenas / Instagram
Las críticas resurgen tras revelaciones sobre relaciones comerciales de una empresa familiar con Ecopetrol y aportes políticos asociados a contratos, mientras la independencia editorial del medio es objeto de intensos cuestionamientos en Colombia - crédito mauricio Cardenas / Instagram

La polémica partió de publicaciones en Semana y en la red social X por el periodista Julián F. Martínez, quien destacó los aportes económicos y contratos, sugiriendo la existencia de un posible conflicto de interés que habría afectado la independencia de La Silla Vacía en su etapa más reciente.

Semana remarcó que la adquisición de insumos industriales a Ecopetrol coincidió con el periodo de gobierno de Iván Duque, lo que alimentó el debate sobre posibles beneficios obtenidos como resultado de los aportes políticos previos.

Tanto Martínez como el medio subrayaron el riesgo ético de que la directora, en su posición de liderazgo, perciba remuneraciones derivadas de fuentes estatales.

Respuestas de Juanita León y La Silla Vacía a las acusaciones

En declaraciones recogidas por Semana, Juanita León reconoció la relación comercial entre una empresa de su familia y Ecopetrol, la petrolera estatal, pero aseguró que este hecho no influye en la línea editorial de La Silla Vacía.

Con respecto a su participación en un evento del Banco Santander, la directora sostuvo: “El Banco Santander contrató una charla con La Silla de perspectiva política... No era un evento de campaña lo mío. Fue que ellos se demoraron en lo de ellos”.

Ecopetrol consumió 8,85 billones de pesos más de lo estimado en flujo de caja discrecional respecto de su deuda - crédito Camila Díaz/Colprensa
Las recientes divulgaciones presentan debates éticos sobre ingresos por charlas, donativos y relaciones comerciales, mientras los responsables aseguran que la línea editorial se mantiene al margen de intereses externos - crédito Camila Díaz/Colprensa

El exministro Mauricio Cárdenas aclaró en X que coincidió con León en una reunión programada para clientes del banco, y que ambos participaron en bloques separados del evento.

Según el material promocional del medio, las “charlas pagadas” ofrecidas a empresas e inversionistas constituyen una fuente legítima de ingresos y cuestan 12 millones de pesos por sesión en línea.

León remarcó que estos servicios son de carácter educativo y mantienen la neutralidad, sin relación con actividades políticas, y que han contado con invitados de diversos sectores.

Desde La Silla Vacía se ha recalcado que las charlas forman parte de varias líneas comerciales independientes y que existe transparencia sobre estas actividades.

Denuncias sobre el proyecto Júpiter y el rol de La Silla Vacía

Revista Raya aportó una dimensión adicional al revelar la existencia del llamado “proyecto Júpiter”, supervisado por el excanciller Jaime Bermúdez, con el presunto objetivo de influir en procesos electorales a través del “constreñimiento electoral”, es decir, presiones para condicionar el voto de empleados.

Según Revista Raya, el plan combinó talleres democráticos y campañas digitales, logrando llegar a unas 40.000 personas en empresas de todo el país.

En las grabaciones divulgadas, Bermúdez mencionó a La Silla Vacía como una de las “agencias digitales” que potenciarían el alcance electoral del proyecto.

Las transferencias realizadas en 2018 al Centro Democrático, junto a la coincidencia de contratos estatales en el periodo presidencial de Iván Duque, han impulsado llamados a clarificar el impacto en la cobertura informativa - crédito Luisa González / Reuters
Las transferencias realizadas en 2018 al Centro Democrático, junto a la coincidencia de contratos estatales en el periodo presidencial de Iván Duque, han impulsado llamados a clarificar el impacto en la cobertura informativa - crédito Luisa González / Reuters

Durante reuniones con empresarios de infraestructura, se mostró la imagen del medio como parte clave de la estrategia mediática. Consultada por Semana, Juanita León negó cualquier vínculo con el plan, explicando: “La Silla ofrece el curso ABC de la Democracia a quien lo quiera comprar. ProBogotá compró licencias del curso que Jaime Bermúdez ofrece a las empresas”.

Precisó que el curso, de contenido democrático, se vendió por 24 millones de pesos en contratos hasta la fecha y que la relación del medio se limitó a la provisión comercial del material formativo, sin participación en estrategias políticas ni en actividades de “constreñimiento electoral”.

León aportó copias de los contratos celebrados con ProBogotá, fechados semanas antes de las elecciones al Congreso.

Reacciones en redes y repercusiones políticas

La controversia escaló en redes sociales, con comentarios de figuras como Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien aseguró en X: “Los famosos contratos de Ecopetrol financian una red política y periodística de extrema derecha”. Julián F. Martínez reiteró que la donación de la familia León al Centro Democrático, partido político “dio sus frutos en un acuerdo con Iván Duque en el poder”, en alusión a la secuencia temporal entre los aportes y la formalización de contratos con la estatal petrolera.

Las declaraciones en redes sociales, incluyendo las del presidente Gustavo Petro, han dado relevancia nacional a una discusión sobre financiamiento, vínculos empresariales y posibles efectos en la línea editorial periodística - crédito captura de pantalla / Gustavo Petro / X
Las declaraciones en redes sociales, incluyendo las del presidente Gustavo Petro, han dado relevancia nacional a una discusión sobre financiamiento, vínculos empresariales y posibles efectos en la línea editorial periodística - crédito captura de pantalla / Gustavo Petro / X

Desde la dirección de La Silla Vacía se insiste en que el trabajo informativo y educativo del medio no debe confundirse con campaña política ni considerarse alineado con intereses partidistas.

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