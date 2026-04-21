Camilo Romero afirmó que “los de siempre” integran la campaña de Abelardo de la Espriella: “Otro engaño que se le cae al tigrecito de papel”

Camilo Romero acusó a Abelardo de la Espriella de incoherencia por sumar políticos tradicionales a su campaña - crédito Cristian Bayona/Colprensa y @ABDELAESPRIELLA

El exgobernador de Nariño Camilo Romero cuestionó en la red social X la coherencia del discurso de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial y abogado, tras la publicación de un reportaje del medio La Silla Vacía sobre la composición de su equipo de campaña.

Romero señaló que De la Espriella se presenta como una figura independiente y con la promesa de transformar la política “para siempre” y sin compromisos con los actores tradicionales, pero sostiene que la realidad contradice ese planteamiento.

En su mensaje, Romero expresó: “Abelardo de la Espriella posa de ‘independiente’ y repite que vino a cambiar la política ‘para siempre’ sin ‘deberle’ a los de ‘siempre’. Y adivinen quiénes integran su campaña: sí, los de siempre, toda la política tradicional”.

El exgobernador agregó: “Otro engaño que se le cae al tigrecito de papel”, en alusión al apodo usado para referirse de forma irónica al aspirante presidencial.

El reportaje de La Silla Vacía expone los nombres y trayectorias de varios integrantes de la campaña de De la Espriella, identificando la presencia de figuras asociadas a distintos partidos y sectores políticos tradicionales.

Según Romero, esto evidencia una contradicción entre el mensaje que proyecta el candidato y la composición real de su equipo, lo que para él representa una estrategia engañosa de cara al electorado.